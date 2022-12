L'Oroscopo della giornata di venerdì 23 dicembre 2022 vedrà un Capricorno perfetto, sia in amore che in ambito lavorativo grazie a un cielo estremamente favorevole, mentre Cancro cercherà di far valere le proprie ragioni e ambizioni. Il fascino andrà incrementandosi per i nativi Vergine, che godranno di un'ottima intesa, mentre Ariete dovrà cercare di non essere scontroso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 23 dicembre.

Previsioni oroscopo venerdì 23 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: mantenere la calma in questa giornata sarà fondamentale per voi, considerato che la Luna e Venere saranno contrari e che manca poco a Natale.

Single oppure no, non avrete motivo di essere scontrosi con la persona che amate, anche se qualcosa non sta andando per il verso giusto. In ambito lavorativo Giove e Marte vi aiuteranno ad affrontare con intelligenza alcune situazioni professionali delicate. Voto - 5️⃣

Toro: a pochi giorni da Natale non potrete vivere una situazione migliore di questa secondo l'oroscopo. La Luna e Venere, entrambi in trigono dal segno del Capricorno, vi faranno sentire amati e apprezzati dalla persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo Urano favorirà i progetti a lungo termine, mentre Mercurio vi permetterà di essere precisi e organizzati. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata un po’ anonima in amore per voi, forse per via dei preparativi per Natale.

In ogni caso, tra voi e il partner ci sarà una discreta intesa, a tratti piacevole. Se siete single sarà un bel periodo da trascorrere insieme a una persona che non vedete da tempo. Per quanto riguarda il lavoro avrete un buon cielo a sostenervi per provare a mettere insieme buoni progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: questo cielo non sarà dalla vostra parte secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 23 dicembre.

Ciò nonostante, anche se le cose non vanno a vostro favore, cercherete in tutti i modi di far valere le vostre ragioni, sia in amore che al lavoro. Tenete anche a mente però che non sarà per niente semplice incontrare il parere del partner o dei vostri colleghi. Voto - 5️⃣

Leone: giornata di venerdì discreta per voi nativi del segno.

Questo cielo non sarà particolarmente influente, soprattutto in amore, ciò nonostante tra voi e il partner le cose non andranno così male, per cui, continuate a vivere in maniera attiva il vostro rapporto. Nel lavoro Giove porterà un po’ di fortuna, ma per raggiungere il successo desiderato, sarà compito vostro metterci il giusto impegno. Voto - 7️⃣

Vergine: il vostro fascino andrà incrementandosi con questa Luna e questa Venere in buon aspetto. Single oppure no, saprete come conquistare la persona che amate, rendendo questo periodo natalizio indimenticabile. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza lucidi e razionali. Un passo alla volta, riuscirete a fare progressi. Voto - 8️⃣

Bilancia: pretendere che il partner sia sempre accondiscendente non vi aiuterà a dare vita a un rapporto perfetto.

Attenzione dunque al vostro atteggiamento, e alle richieste che avanzerete, perché la vostra anima gemella potrebbe non essere d'accordo. In ambito lavorativo questi ritmi serranti potrebbero iniziare a starvi stretti. Voto - 5️⃣

Scorpione: sfera sentimentale entusiasmante secondo l'oroscopo di venerdì. La Luna e Venere vi permetteranno di sentirvi più vicini alla persona che amate, persino voi cuori solitari sarete in grado di creare una buona sintonia con la vostra fiamma. Nel lavoro tenderete a svolgere prima le vostre attività di routine, e che soprattutto vi permettono di portare a casa lo stipendio. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di venerdì stabile sul fronte amoroso per voi. Questo cielo porterà ottimismo e voglia di fare, utili soprattutto sul posto di lavoro.

In amore, single oppure no, creare legami o vivere quelli che già avete sarà segno di ottimismo. Sarete socievoli, e vi terrete strette le persone più importanti della vostra vita. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale semplicemente perfetta per rendere unica la vostra vita sentimentale. Luna, Venere e Sole accenderanno queste feste, arrivate ormai nella sua fase clou, e non potrete chiedere di meglio se non stare con il partner e le persone a voi più care. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi darà una mano a gestire al meglio i vostri progetti, soprattutto per voi che siete nati nella terza decade. Niente potrà andare storto in questa giornata. Voto - 9️⃣

Acquario: cielo discreto per voi sul fronte amoroso.

Vi sentirete piuttosto e socievoli affiatati con la persona che amate, anche voi cuori solitari, soprattutto se avete già qualcuno nel vostro cuore. Attenzione però a non spingervi troppo oltre. Nel lavoro non dovrete imparare da nessuno, e con questo cielo il successo sarà a portata di mano. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale ottima sul fronte sentimentale. Sentirete gli influssi benefici della Luna e di Venere, che vi permetteranno di concentrarvi sulla vostra storia d'amore e dare vita a un Natale magico. In ambito lavorativo potrete contare sull'aiuto di Mercurio per superare qualche momento un po’ più difficile per i vostri progetti. Voto - 7️⃣