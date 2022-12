L'Oroscopo della giornata di venerdì 9 dicembre vedrà i nativi Pesci più coinvolti in amore grazie alla buona posizione della Luna, mentre Gemelli sarà più razionale, non solo al lavoro. Ultimi momenti d'amore per i nativi Cancro, che presto dovranno fare i conti con Venere opposta, così come l'Ariete dovrà essere meno impulsivo in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 9 dicembre.

Previsioni oroscopo venerdì 9 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: il tempo delle mele purtroppo per voi è finito, secondo l'oroscopo.

In questa giornata la Luna sarà contro di voi, e presto anche Venere potrebbe darvi qualche grattacapo. Il rapporto con il partner non sarà fin da subito invivibile, ma se non volete che vada così, meglio non essere troppi impulsivi e scontrosi. In ambito lavorativo, Marte vi darà abbastanza energie, che però dovrete saper applicare ai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale in rialzo in questa giornata di venerdì. La Luna sarà in sestile dal segno del Cancro e vi avvierete verso un weekend davvero interessante per quanto riguarda i sentimenti. Molto bene anche nel lavoro grazie a Mercurio in trigono e Giove in sestile, che vi aiuteranno a fare importanti passi avanti con i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo migliore sul fronte amoroso per voi nativi del segno. L'influenza di Venere si farà sentire meno. Single oppure no, vi sentirete più liberi e a vostro agio con la vostra fiamma, ma dovrete avere un po’ di pazienza prima di farvi avanti. Per quanto riguarda il lavoro, Marte e Saturno vi daranno una mano.

Ciò nonostante sappiate che avrete a che fare con mansioni complesse, dunque tenete gli occhi aperti, ragionando con razionalità sulle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali soddisfacenti in questa giornata grazie alla Luna nel segno. Ciò nonostante, tenete conto che tutto questo amore potrebbe svanire presto, in quanto Venere sarà presto in opposizione.

Saranno dunque gli ultimi momenti d'amore per voi, che dovrete sfruttare al meglio per consolidare il vostro rapporto. In ambito lavorativo potreste essere un po’ esigenti, ma al fine di poter raggiungere il miglior risultato possibile. Voto - 7️⃣

Leone: giornata discreta per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. Tra voi e il partner scorrerà una buona intesa che vi permetterà di vivere un rapporto sereno, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro, vi occuperete delle vostre mansioni con maggior serenità. Scacciando via l'ansia, potreste ottenere discreti risultati. Voto - 7️⃣

Vergine: miglioramenti in arrivo per voi nativi del segno, secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Questo cielo vedrà la Luna in buon aspetto, mentre Venere sta per spostarsi in Capricorno, dunque in posizione favorevole. Cuori solitari o meno, potreste finalmente ritrovare la giusta via per vivere al meglio il vostro rapporto. Nel lavoro avrete buone idee grazie a Mercurio in trigono, ma per portarle al successo dovrete dimostrare il giusto impegno. Voto - 8️⃣

Bilancia: comincerà per voi un periodo piuttosto difficile sul fronte amoroso, secondo l'oroscopo. La Luna sarà in quadratura, così come Venere. Single oppure no, dovrete essere forti, ma soprattutto non dovrete mai essere invadenti o impulsivi nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo ve la caverete piuttosto bene.

Ciò nonostante, meglio non aspirare troppo in alto. Voto - 6️⃣

Scorpione: ottima giornata per voi sul fronte amoroso, e la situazione non potrà che migliorare. Cuori solitari o meno, con la Luna in trigono, e presto Venere in sestile, i rapporti con la vostra fiamma si faranno davvero intensi. Sul fronte lavorativo, Mercurio vi aiuterà a tenere alta la concentrazione e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali discrete in questa giornata di venerdì. Venere purtroppo sta per salutarvi, ciò nonostante il rapporto con la vostra anima gemella sarà piuttosto piacevole. Le festività ormai in arrivo si riveleranno ottime se saprete gestire bene il vostro rapporto.

Nel lavoro gestite bene le energie che avrete in corpo. Anche se avrete le idee su cosa fare, meglio non fare il passo più lungo della gamba. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un venerdì poco interessante sul fronte sentimentale a causa della Luna opposta, ma con Venere in arrivo nel vostro cielo, non dovrete preoccuparvi molto. Siate pazienti, perché nelle prossime giornate il rapporto con la vostra fiamma si farà molto interessante. In ambito lavorativo sarete ben organizzati grazie a Mercurio e Giove in sestile vi darà quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata discreta sul fronte amoroso per voi. Secondo l'oroscopo, il rapporto con il partner sarà affiatato, ma non sempre riuscirete a essere davvero romantici.

Se siete single, potrebbe essere una buona giornata per provare a rompere il ghiaccio e approfondire una conoscenza. Nessun problema sul posto di lavoro grazie a Saturno e Marte, soprattutto per voi che siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Pesci: vi sentirete più coinvolti in amore grazie alla Luna in trigono, e con Venere in arrivo nel segno del Capricorno potrete dare vita a una relazione di coppia migliore. Per quanto riguarda il piano professionale, ci penseranno astri come Giove e Mercurio a portarvi al successo, ma attenzione a Marte in quadratura, che potrebbe rallentarvi e togliervi energie. Voto - 8️⃣