Per la settimana di Natale 2022, l'oroscopo dal 19 al 25 dicembre [VIDEO] segnerà una situazione astrologica che vedrà la Luna nella costellazione del Capricorno insieme a Mercurio e Venere, mentre Giove sarà favorevole alla costellazione dell'Ariete. Nella costellazione dell'Acquario sarà presente il pianeta Saturno.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco della settimana.

L'oroscopo settimanale: Toro in cima alla classifica

1° Toro: avrete un incremento straordinario dei vostri guadagni e della vostra voglia di mettevi in gioco, di osare, di fare tanto e di ottenere altrettanto.

Ora sarete sulla cresta dell'onda sul piano professionale e non avrete rivali. Sarete circondati da amore e affetto, soprattutto da parte delle amicizie e del partner. Nella seconda metà della settimana respirerete un'atmosfera di felicità e appagamento, mentre a Natale potrete godere appieno delle vostre conquiste lavorative.

2° Scorpione: sicuramente niente e nessuno potrà togliervi la spensieratezza delle festività di Natale, secondo l'oroscopo. Ciò che vorreste esaudito in questo momento potrebbe concretizzarsi, anche con una facilità maggiore rispetto alle settimane precedenti. In amore ci saranno dichiarazioni molto sentite da parte vostra, anche solo per poter dire che volete bene a qualcuno, senza sfociare nel romanticismo.

Nel fine settimana, a parte le feste, ci saranno tante occasioni per giocare e divertirvi.

3° Capricorno: vi attendono dei risvolti molto redditizi sul piano pecuniario e molte soddisfazioni che toccheranno anche la sfera domestica. Sarete ottimi anfitrioni nel periodo delle festività di Natale e anche degli ottimi conversatori.

Gli affari saranno sempre e comunque alla vostra portata, soprattutto se il vostro lavoro ha a che fare con l'arte e la creatività. Avrete anche alcune nuove amicizie che potrebbero essere molto strette in un prossimo futuro.

4° Acquario: comincerete a tirare le somme dell'anno, e con tutta probabilità lo troverete diviso in due.

Partirete con un inizio settimana non del tutto tranquillo, probabilmente alle prese con qualche faccenda familiare che richiederà attenzioni, ma la tensione potrebbe davvero sparire da un momento all'altro nel momento in cui potrete divertirvi con le persone a cui volete bene e che condividono con voi l'atmosfera di Natale che sarà alle porte.

Occasioni per Vergine

5° Vergine: potrebbero fioccare delle occasioni professionali di tutto rispetto, per cui evitate ogni cosa che possa in qualche modo distrarvi dai vostri obiettivi più forti e desiderati. Essere disponibili nell'ambiente lavorativo e in parte domestico potrebbe darvi delle gratificazioni personali e far aumentare la stima che le persone che vi circondano hanno di voi.

Sarà molto positivo fare qualche sorpresa a Natale che possa in qualche modo stupire i presenti. Lo stress sarà eccezionalmente in calo.

6° Gemelli: la vostra presenza per molte persone potrebbe essere motivo di contentezza, per cui la gentilezza verrà spontaneamente e senza essere melensi. Con il partner le emozioni potrebbero raggiungere il vertice con la passionalità, mentre ogni cosa potrebbe ruotare nella direzione giusta anche per l'ambiente professionale, specialmente nel mezzo della settimana. Sarà un Natale che con tutta probabilità sarà incentrato sugli affetti, prima che sul cibo o i regali, nonostante in un primo momento penserete di dover passare un altro Natale molto monotono e ripetitivo.

7° Pesci: avrete la fortuna di Giove dalla vostra parte per far fronte alle esigenze professionali che avete nella prima parte della settimana, ma poi subentrerà un breve periodo di incertezza che molto probabilmente sarà dovuta molto alle festività più che a problematiche legate all'ambiente lavorativo. In amore non sempre riuscirete a comprendervi con il partner, mentre in famiglia e con gli amici avrete una spensieratezza fuori dall'ordinario, soprattutto nella domenica.

8° Sagittario: dovrete necessariamente fermarvi a riflettere prima di agire in questo momento, perché non ci saranno energie per fare tutto ciò che vorreste fare. Secondo l'oroscopo con il partner vivrete dei momenti altalenanti, per cui non sarà facile accordarsi su qualcosa, anche la più banale.

Nel weekend potreste vivere un periodo decisamente più sereno con le persone che vi circondano. Lasciate i problemi alle spalle per un po', vi farà molto bene.

Bilancia taciturno

9° Leone: potreste sentire l'esigenza di fare qualcosa per consolidare la vostra posizione all'interno dell'ambiente professionale, ma facendo così rischierete di rimanere sotto stress per gran parte del periodo festivo. Potreste finire con il fare cose all'ultimo momento, specialmente se avrete persone che vorranno condividere con voi l'atmosfera natalizia. Secondo l'oroscopo, un po' di nervosismo aleggerà nel fine settimana, anche se ciò non intaccherà la vostra voglia di distrarvi un po'.

10° Bilancia: avrete qualche motivo per cui essere alquanto taciturni, inclini a non collaborare con la squadra sul posto di lavoro e ad essere sempre piuttosto pensierosi.

Le incomprensioni con il partner potrebbero farsi più forti adesso che si avvicina il Natale, e magari troverete molti motivi per giungere al capolinea della vostra storia d'amore. Non ci sarà molta voglia di festeggiare nel corso delle festività, e questo weekend non sarà da meno.

11° Ariete: probabilmente sopporterete poco l'aria di festa e tutto ciò che gravita attorno a queste festività, ma sarete anche alle prese con qualche problema di stampo burocratico che probabilmente non si risolverà prima di Natale. In amore purtroppo non ci sarà molto dialogo, per cui affidarvi alle persone che sappiano comprendervi anche con un semplice sguardo potrebbe avere su di voi un effetto salvifico. Il fine settimana potreste fare qualche piccolo strappo alla regola.

12° Cancro: con l'arrivo del Natale per voi arriveranno anche i momenti nostalgici, quelli che avete vissuto in un lontano passato e che adesso potrebbero prepotentemente riemergere. Dovrete fare i conti con qualche spesa in più e risparmiare laddove sarà possibile. Questo senso di tristezza potrebbe accompagnarvi fino alla fine della settimana, per cui evitatela appena avrete l'occasione di stare con chi amate. Secondo l'oroscopo, potreste apparire però alquanto taciturni.