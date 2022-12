Il mese di dicembre è ormai entrato nel vivo e ci si avvicina alle festività natalizie. Secondo l'oroscopo, la settimana compresa tra lunedì 19 e domenica 25 dicembre, rappresenta uno dei periodi maggiormente attesi dell'anno e potrebbero esserci varie novità per diversi simboli astrologici.

Approfondiamo di seguito che cosa dicono le stelle.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - grazie a una posizione astrale migliore, il segno zodiacale in questione avrà la possibilità di riprendere in mano la propria vita e tornare finalmente in carreggiata.

Ottenere una vittoria non sarà semplice, e soprattutto non sarà un qualcosa di immediato, ma a lungo termine si riusciranno a raccogliere i frutti dei propri sacrifici. In amore non sembra esserci nulla di negativo da dover particolarmente attenzionare. Ottimi momenti da trascorrere con il partner ed in compagnia delle persone amate.

Toro - secondo le previsioni dell'Oroscopo, a causa di una Luna in opposizione, la nuova settimana di dicembre non potrà iniziare come sperato. I nativi del Toro si ritroveranno infatti costretti a fronteggiare un innalzamento quasi repentino dei livelli di stress. Con l'avvicinarsi del weekend, però. la situazione potrebbe cambiare in meglio. Già dalla fine di giovedì si potranno assaporare le dolce carezze della fortuna.

Gemelli - il favore di Giove sembra voler abbracciare anche il segno zodiacale dei Gemelli. Dopo alcuni momenti di nervosismo e stress non da poco, chi è nato sotto al segno in questione avrà la possibilità di alleggerire il carico di emozioni e sensazioni negative per far spazio a qualcosa di più interessante. Maggiori stimoli, accompagnati da una sempre più crescente fortuna, sopraggiungeranno con l'avvicinarsi del fine settimana e, di conseguenza, del natale.

Cancro - sfortunatamente per il Cancro, l'oroscopo non sembra essere intenzionato ad elargire previsioni positive. La settimana di natale potrebbe essere carica di tensioni e nervosismo per coloro nati sotto al segno zodiacale in questione e solo la presenza e la vicinanza delle persone amate potrebbe rivelarsi utile per alleggerire tale carico.

Per questo periodo è consigliato abbandonare le discussioni e cercare di godersi al meglio le festività.

Leone - Giove sembra aver deciso di donare il proprio favore anche a coloro nati sotto al segno del Leone. L'influenza positiva di questo astro offrirà la possibilità di trascorrere momenti indimenticabili in compagnia delle persone amate e, in alcuni casi, il raggiungimento di alcuni obiettivi fissati in precedenza. Grazie ad una Luna a favore, inoltre, si potrà godere di un'ondata carica di energia positiva e non poca fortuna. Attenzione a non perdere il treno che sta per passare.

Vergine - anche per il segno della Vergine sembra essere finalmente giunto il momento di tirare un sospiro di sollievo.

Secondo le previsioni dell'oroscopo, le nuove giornate del mese si riveleranno interessanti e fortunate per i nativi della Vergine. Riuscire a raccogliere i frutti dei propri sacrifici non sarà certo complicato, soprattutto in una settimana positiva come quella in questione.

Oroscopo della settimana, da Bilancia a Pesci

Bilancia - a causa di alcuni cambiamenti, a volte impercettibili, tra i vari astri, chi è nato sotto al segno della Bilancia potrebbe non ritrovarsi immerso in un periodo ottimale. Qualche nota di nervosismo potrebbe subentrare già a partire dalla giornata di martedì, rendendo irrequieti gli animi, ma grazie alla vicinanza di un partner sempre attento e quasi mai assente si potrà superare tutto in tranquillità.

Nel weekend ci si potrebbe imbattere nella nascita di qualche battibecco, fortunatamente passeggero, con il partner.

Scorpione - con la Luna in posizione ottimale, l'oroscopo non può che preannunciare l'arrivo di giornate intense e fortunate anche per il segno dello Scorpione. La gioia e la serenità si presenterà nei cuori di coloro nati sotto al segno zodiacale in questione, ritrovandosi sfumate durante la giornata di natale. Il momento in questione potrebbe non essere così gioioso a causa di qualche pensiero negativo che farà capolino.

Sagittario - già ad inizio settimana si potranno ascoltare i dolci suoni di una ripresa in rapido avvicinamento che permetterà al segno zodiacale in questione di recuperare le energie fisiche e mentali.

Una posizione astrale ottimale donerà al Sagittario varie giornate in cui riallacciare i rapporti con le persone care ed altre da poter trascorrere con gioia e serenità in compagnia del partner.

Capricorno - gli astri subiranno una variazione tale da non riuscire ad infondere il proprio favore al segno del Capricorno. Riuscire a gestire lo stress ed il nervosismo non sarà semplice, ma la caparbietà e la dedizione del segno zodiacale in questione permetterà comunque il raggiungimento di uno stato di equilibrio mentale non indifferente. Condividere con i propri cari le proprie vittorie aiuterà ad allontanare i pensieri negativi.

Acquario - con una posizione astrale favorevole, anche i nativi dell'Acquario avranno la possibilità di trascorrere un natale in serenità ed in compagnia delle persone amate.

La fortuna avvolgerà le prossime giornate senza tentennamento alcuno, donando al segno zodiacale in questione non poche sorprese assai piacevoli. Non tutti i doni saranno materiali, e forse quelli più importanti saranno quelli che non si potranno toccare con mano.

Pesci - vi sarà il sopraggiungere di un turbinio di emozioni positive in grado di portare il sorriso sulle labbra di molti. Circondarsi di persone amiche non sarà complicato, così come non risulterà difficile riuscire a trascorrere momenti magici ed indimenticabili. Chi ha già trovato l'anima gemella potrebbe decidere di ritagliare qualche attimo da trascorrere in sua compagnia, mentre chi non vive ancora la propria storia d'amore potrebbe ritrovarsi costretto a volgere lo sguardo altrove.