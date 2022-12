L'Oroscopo settimanale dal 19 al 25 dicembre 2022 è pronto a scoprire le carte in merito alla settimana di Natale. In evidenza le previsioni zodiacali indirizzate ai segni della seconda sestina. Curiosi di conoscere le stelline con i voti in pagella e come andrà il periodo natalizio a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Astrologicamente parlando il giorno di Natale avremo il piacere di osservare nel cielo una meravigliosa Luna in Acquario (Voto 7), sicuramente positiva per il predetto segno nonché per altri fortunati che andremo a svelare nel prosieguo.

Davvero splendente la settimana natalizia soprattutto per i nativi del Capricorno (voto 10) che vedranno entrare nel loro segno prima il Sole e poi la Luna.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo settimanale da lunedì 19 a domenica 25 dicembre per poi svelare l'attesissima classifica settimanale.

Astrologia e stelle della settimana di Natale per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. In questa settimana natalizia vorreste tanto abbandonarvi al dolce far niente. Purtroppo (o per fortuna) ci saranno alcune cose che devono essere assolutamente sistemate e proprio non potrete rimandarle: va bene anche così, tutto sommato c’è chi sta peggio di voi. L’importante è che il vostro umore sia buono e che gli equilibri in campo privato e pubblico vadano migliorando sempre più.

La giornata di Natale è stata valutata con le quattro stelline della normale positività.

La classifica stelline della settimana di Natale:

★★★★★ lunedì 19, martedì 20;

★★★★ mercoledì 21, sabato 24, domenica 25;

★★★ giovedì 22 dicembre;

★★ venerdì 23 dicembre 2022.

♏ Scorpione: voto 9. Questa settimana di Natale comincerà davvero molto bene.

Le stelle saranno dalla vostra parte e vi renderà tutto più facile, soprattutto in campo sentimentale come anche in ambito professionale. Per quanto riguarda l’amore, ottima la Luna nel segno di lunedì: se siete single è comunque consigliato non fare passi affrettati, anche perché potreste prendere un abbaglio o vivere "un fuoco di paglia".

In tutti i casi, mettetevi nella posizione dell’osservatore neutrale, pronti a passare all'attacco.

La classifica stelline settimanale del periodo natalizio:

Top del giorno lunedì 19 dicembre (Luna nel segno);

lunedì 19 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 20, mercoledì 21, venerdì 23;

★★★★ giovedì 22, sabato 24;

★★★ domenica 25 dicembre.

♐ Sagittario: voto 8. La Luna in arrivo nel vostro segno, mercoledì 21 dicembre, vi accompagnerà positivamente alla giornata di Natale, rilassati e tranquilli. Preparatevi a cose eccezionali... Questo periodo sarà davvero molto, molto piacevole, meglio ancora se state programmando un viaggio di piacere o avrete ospiti a casa. Se desiderate qualcosa di specifico, in questi giorni dovete soltanto guardarvi intorno con attenzione: la soluzione attesa è davvero vicina.

In amore l’atmosfera si prospetta piacevolissima con presupposti assai promettenti!

La classifica stelline della settimana di Natale:

Top del giorno mercoledì 21 dicembre (Luna nel segno);

mercoledì 21 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 19, martedì 20, giovedì 22;

★★★★ venerdì 23 dicembre;

★★★ domenica 25 dicembre;

★★ sabato 24 dicembre 2022.

Oroscopo e pagella della settimana di Natale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 10. Ottima settimana su tutti i fronti! Vi sentirete molto sicuri in questi giorni di festa, non solo di voi stessi e delle vostre capacità ma soprattutto delle belle idee che senz'altro vi verranno a mente. Dunque, non vi resta che preparare ogni cosa per bene prima di passare all’azione. Armatevi di audacia e scendete in campo in amore: la Luna e il Sole, entrambi nel segno proprio questa settimana di Natale (caspita quanta fortuna!), promettono scintille sia in coppia che da single.

Quest’anno si che chiuderete in bellezza!

La classifica stelline settimanale del periodo natalizio:

Top del giorno venerdì 23 dicembre (Luna nel segno);

venerdì 23 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 21 (Sole nel segno), giovedì 22, sabato 24;

★★★★ lunedì 19, martedì 20, domenica 25.

♒ Acquario: voto 7. Il campo professionale in questo periodo è in fermento nonostante i giorni di festa. Avete molte idee e gli strumenti per concretizzarle, anche se il costo in termini di fatica non sarà certo basso. Mai mollare, amici dell'Acquario, perché il vostro valore è ormai innegabile e può finalmente tradursi in frutti concreti. Per voi la ciliegina sulla torta questa settimana è rappresentata dalla Luna, in entrata nel vostro segno proprio il giorno di Natale!

Questo vi renderà particolarmente affettuosi e passionali.

La classifica stelline della settimana di Natale:

Top del giorno domenica 25 dicembre (Luna nel segno);

domenica 25 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 19, sabato 24;

★★★★ martedì 20, venerdì 23;

★★★ mercoledì 21 dicembre;

★★ giovedì 22 dicembre 2022.

♓ Pesci: voto 6. La feste di fine anno e l’atmosfera natalizia a questo giro saranno certamente di grande aiuto, specialmente nella risoluzione di eventuali tensioni con la persona amata oppure in altri ambiti. Insomma, è il periodo giusto per riassestare le cose che non vanno, anche a costo di giungere a piccoli sopportabili compromessi. Parlando di sentimenti, a volte bastano piccoli gesti, anche semplice bacio oppure una carezza, per far tornare tutto come una volta.

Nonostante le festività, dovrete trovare il tempo da dedicare a una questione che volentieri avreste rimandato.

La classifica stelline settimanale del periodo natalizio: