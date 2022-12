Si è arrivati al giro di boa della terza settimana del mese di dicembre. Approfondiamo di seguito le previsioni e l'oroscopo di giovedì 15 dicembre 2022 con tutti i cambiamenti astrologici e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore sono possibili alcuni momenti di disagio, forse alcuni sono ancora indecisi se continuare o meno una storia, l'importante sarà non chiudersi in sé stessi. Nel lavoro non mancano delle sorprese interessanti che andranno a migliorare la giornata.

Toro: per i sentimenti Venere favorevole vi permette di vivere la giornata al meglio.

Se c'è stata una separazione di recente da ora si potrà recuperare. Nel lavoro, se siete in attesa di risposte, accelerate voi i tempi ed esse potrebbero arrivare.

Gemelli: a livello amoroso questo periodo riesce a darvi una carica in più. Se la vostra relazione adesso non va, potreste anche dire basta. Nel lavoro è meglio rimandare tutto alla prossima settimana.

Cancro: in amore è meglio evitare le polemiche in questa giornata. Alcuni hanno voglia di cambiare qualcosa in una storia. A livello lavorativo le collaborazioni che partono ora saranno importanti.

Leone: a livello amoroso sta per arrivare un nuovo cambiamento, sarà più semplice superare alcune tensioni che hanno creato problemi. Nel lavoro questo è un momento che porta delle novità.

Vergine: in amore c'è grande voglia di fare, ma dovete essere più sinceri nella vita di coppia. Nel lavoro c'è uno stato di agitazione che vi porterà a dover prendere delle scelte in breve tempo.

Stelle e oroscopo 15 dicembre 2022: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti fate attenzione a non andare contro al partner o a uno spasimante in questa giornata.

Le storie che nascono adesso saranno comunque favorite. Nel lavoro giornata particolare, in cui potreste sentirvi maggiormente stanchi.

Scorpione: per i sentimenti qualcosa di nuovo potrebbe arrivare, ma dovrete dare più spazio ai nuovi incontri. Nel lavoro non mancheranno le opportunità per farsi valere.

Sagittario: in amore c'è bisogno di recuperare adesso, non mancherà una nuova opportunità.

Nel lavoro alcuni cambiamenti stanno per arrivare.

Capricorno: per i sentimenti tutte le situazioni che nascono adesso saranno importanti e - con la Luna favorevole - non mancano le opportunità. A livello lavorativo questo cielo che vi permette di avere più ambizioni.

Acquario: a livello sentimentale le storie che nascono adesso saranno interessanti e fine settimana in arrivo importante. Nel lavoro gestite tutto quello che arriva con maggiore attenzione.

Pesci: in amore la giornata porterà alcune complicazioni, quindi non prendete tutto troppo di petto. Nel lavoro potrete ricevere una buona proposta da qui ai prossimi giorni.