È ormai trascorsa la prima giornata del mese di dicembre. Approfondiamo quindi di seguito le previsioni astrologiche e l'oroscopo di venerdì 2 dicembre 2022 per tutti i segni zodiacali e le novità in amore e nel lavoro.

La giornata di venerdì 2 dicembre sul piano astrologico

Ariete: in amore la serata potrebbe portare alcune discussioni, in questa giornata è inoltre necessario combattere la malinconia. Nel lavoro sono possibili dei momenti di nervosismo, in particolare con soci e collaboratori.

Toro: per i sentimenti questo periodo porta una maggiore stabilità per le coppie che stanno insieme da tempo, in particolare dalla prossima settimana.

Nel lavoro è meglio evitare gli azzardi se possibile: non anticipate i tempi.

Gemelli: a livello sentimentale il cielo riporta la voglia di fare nella vita di coppia, attenzione solo a qualche piccolo fastidio. Nel lavoro tutte le proposte che arriveranno adesso dovranno essere gestite con attenzione.

Cancro: in amore la giornata non è esaltante, la prima parte del mese potrebbe portare delle polemiche. A livello lavorativo sorgeranno dei dubbi, sarà puntare a ripartire.

Leone: a livello amoroso, se il vostro cuore è solo da tempo, ci sarà ora la possibilità di frequentare qualche nuova persona. In particolare nel pomeriggio la Luna sarà favorevole. Nel lavoro è un periodo che porta buoni progetti e piccole vittorie.

Vergine: a livello sentimentale ci sono nuove emozioni da vivere e più ci si avvicina alla seconda parte del mese e più le cose andranno meglio. Nel lavoro chi ha un'attività in proprio potrà recuperare in poco tempo dopo alcune difficoltà.

Bilancia: per i sentimenti, se un rapporto non sta andando come vorreste, questo fine settimana potrà portare comunque dei miglioramenti.

Evitate solo le parole di troppo. Nel lavoro se c'è qualcosa da chiarire è meglio farlo ora.

Scorpione: in amore sono in arrivo maggiori soddisfazioni per voi, in particolare a partire dalla prossima settimana. Nel lavoro - se ci sono questioni di tipo economico - da affrontare è meglio attendere ancora qualche giorno.

Sagittario: a livello amoroso questa giornata che porterà qualche novità in più, sarete molto intraprendenti in questo periodo.

Nel lavoro le nuove collaborazioni potranno essere sottoposte a un possibile cambiamento.

Capricorno: in amore sarà importante avere pazienza in questa giornata, la Luna in opposizione crea agitazione. Nel lavoro è meglio aspettare l'esito di una richiesta prima di agire in modo troppo esplicito.

Acquario: per i sentimenti, chi recentemente ha attraversato un momento di crisi, da ora troverà maggiore conforto, complessivamente è meglio stare lontani dalle complicazioni. Nel lavoro molti hanno voglia di cambiare.

Pesci: in amore ci si avvicina a una fase di recupero, ma occorre fare attenzione a qualche piccolo problema da risolvere. Nel lavoro, se volete affrontare delle prove, questo fine settimana potrebbe essere quello giusto.