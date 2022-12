Terminata la giornata di Natale, inizia una nuova settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Di seguito arrivano le previsioni e l'oroscopo del 26 dicembre 2022 con le novità e i cambiamenti in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore giornata che vi vedrà insoddisfatti, questo in particolare per i single del segno che vorranno mettere a punto nuove conoscenze. Nel lavoro i progetti da portare avanti non mancano ma siete in attesa di novità.

Toro: per i sentimenti con la Luna in opposizione non mancheranno eventuali polemiche, vi sentite maggiormente agitati adesso.

Nel lavoro questa ultima parte dell'anno vi vedrà ancora particolarmente impegnati.

Gemelli: a livello sentimentale giornata utile per superare diverse incomprensioni, sarebbe utile portare avanti i chiarimenti. Nel lavoro potranno risolversi alcuni piccoli problemi del passato.

Cancro: in amore situazione da tenere sotto controllo e attenzione anche alla Luna che potrebbe generare qualche fastidio. A livello lavorativo i nuovi progetti sono da portare avanti in vista del futuro.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore sarà una giornata altalenante, momenti importanti alternati a momenti di difficoltà. Nel lavoro momento di profondo cambiamento in vista del futuro.

Vergine: in amore se qualcosa non va in una coppia meglio parlare in questo momento anche perché le sensazioni che proverete saranno positive.

Nel lavoro ci sono diverse cose da fare ma si potrà recuperare.

Bilancia: a livello amoroso, se c'è qualcosa da dire agite adesso anche se diversi cambiamenti da affrontare non sono mancati. Nel lavoro sentite che c'è una certa agitazione adesso.

Scorpione: a livello sentimentale giornata interessante. Se ai single del segno interessa una persona, questo è un momento utile per agire.

Nel lavoro potrebbe iniziare qualcosa di nuovo.

Sagittario: per i sentimenti le stelle sono interessanti, programmate un momento importante con la persona che amate. Nel lavoro entro pochi mesi arriveranno diverse novità.

Capricorno: a livello sentimentale se c'è una persona che vi interessa agite adesso, i prossimi giorni saranno comunque interessanti.

Nel lavoro parlate chiaro e non affidatevi a persone che sono sempre rimaste distanti da voi.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore c'è una forte concentrazione di pianeti adesso, riuscirete comunque a vivere tutto in modo tranquillo. Nel lavoro progetti importanti da dover portare avanti.

Pesci: in amore giornate ideali per parlare di eventuale incomprensioni questo periodo comunque positivo quello che state vivendo nel lavoro le giornate di fine anno saranno interessanti grazie anche alla luna nel segno che porterà energia.