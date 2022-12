Sono disponibili le previsioni astrologiche del 27 dicembre per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo di seguito l'oroscopo della giornata, con tutte le indicazioni astrologiche e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore sarà possibile vivere un momento di agitazione, ma farete il possibile per superarlo al più presto. Nel lavoro le relazioni in questa giornata saranno importanti per voi.

Toro: per i sentimenti vi è la Luna in opposizione, ma grazie a Venere favorevole comunque recupererete in poco tempo.

Nel lavoro le stelle promettono un piccolo successo.

Gemelli: a livello sentimentale la situazione invita a essere più ottimisti e provare a evitare inutili agitazioni. Nel lavoro arrivano delle soluzioni.

Cancro: in amore ci sono alcuni problemi da risolvere, per questo motivo è meglio non fare il passo più lungo della gamba. A livello lavorativo la fine del mese porterà delle belle idee.

Leone: per i sentimenti - nonostante il periodo non sia semplice - siete comunque in recupero e l'anno si chiude con la Luna nel segno. Nel lavoro ci vorrà pazienza per risolvere alcune problematiche.

Vergine: in amore la giornata parte bene, ma vi sentirete comunque nervosi. Un problema dell'ultimo secondo potrà essere chiarito.

Nel lavoro c'è qualcosa da recuperare da qui alla fine dell'anno.

Previsioni e oroscopo del 27 dicembre 2022: la seconda sestina

Bilancia: in amore arrivano delle soluzioni, è meglio evitare però di prendere tutto di petto. Nel lavoro non è il caso di mettere troppa carne al fuoco.

Scorpione: in amore ci sono tante cose da fare, ma le prossime giornate comunque saranno interessanti.

Nel lavoro un cambiamento è in arrivo e le idee da ora saranno vincenti.

Sagittario: a livello sentimentale chi è solo da tempo ora potrà guardarsi intorno, supererete alcune questioni difficili. Nel lavoro gli accordi potranno rivelarsi vantaggiosi, le attività che partono ora andranno bene.

Capricorno: per i sentimenti il pomeriggio è migliore della mattinata.

Nel lavoro c'è una buona carica di positività ed energia.

Acquario: a livello amoroso ci sono sensazioni positive in questa giornata, gli incontri saranno importanti. A livello lavorativo non mancano le buone intenzioni in questa fine dell'anno.

Pesci: in amore la Luna favorevole porta buone intuizioni, gli incontri che farete saranno speciali. Nel lavoro momento che porta qualcosa in più, anche in vista del nuovo anno.