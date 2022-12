Si sta lentamente arrivando alla conclusione del mese di dicembre e quindi pure dell'anno solare per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo di seguito l'oroscopo del 28 dicembre 2022 con tutte le novità astrologiche e i cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore si avvicina un periodo in cui dovrete essere cauti se siete sposati o fidanzati, i single del segno invece dovrebbero uscire di più. Nel lavoro i rallentamenti che ci sono stati nell'ultimo periodo da ora saranno superati.

Toro: per i sentimenti è una giornata che procede in modo positivo, tutte le situazioni che vivrete andranno meglio. Nel lavoro alcuni al momento sono indecisi se accettare o meno una proposta.

Gemelli: a livello sentimentale ci sono delle possibili incertezze, quelli che hanno vissuto una discussione di recente ora non dovranno essere impulsivi. Nel lavoro la stanchezza si farà sentire in queste ore.

Cancro: in amore non sottovalutate degli incontri in quest'ultima parte di dicembre, riuscirete comunque a vivere qualcosa di bello. A livello lavorativo il momento vi vede un po' più tranquilli.

Leone: per i sentimenti - se ci sono stati dei problemi in questa fase - è meglio parlare chiaro. I single dovranno darsi da fare.

Nel lavoro questo periodo comporta delle spese in più, ma comunque sarà possibile recuperare a breve.

Vergine: a livello amoroso è una fase di agitazione, questo periodo porterà maggiori complicazioni. Nel lavoro è meglio non mettere troppa carne al fuoco e gestire tutto con prudenza.

La seconda sestina

Bilancia: in amore è un momento che comporta delle difficoltà.

Chi ha vissuto una separazione di recente, in questi giorni vivrà momenti di calo. Nel lavoro meglio è evitare contrasti in questa giornata, che comunque sarà nel complesso tranquilla.

Scorpione: per i sentimenti il cielo risulta essere interessante, quindi gli incontri importanti in questo fine settimana non mancheranno. Nel lavoro c'è un grande rilancio: le stelle adesso sono promettenti.

Sagittario: in amore potrebbe nascere qualche piccola discussione, ma comunque le giornate in arrivo saranno favorevoli. Nel lavoro Giove permette di recuperare e di vivere al meglio le nuove occasioni.

Capricorno: a livello sentimentale è un periodo adatto per iniziare qualche nuovo progetto, in particolare se siete single. Nel lavoro in questa giornata arrivano delle nuove idee, che vi permetteranno di fare molto di più in futuro.

Acquario: questa è una fase migliore in amore e se qualcuno vorrà avvicinarsi a una persona potrà farlo. Nel lavoro chi ha un'attività indipendente potrà ricevere molto di più.

Pesci: in amore è meglio concedersi qualche nuovo incontro e vivere al meglio le emozioni che arriveranno. Nel lavoro, se siete rimasti fermi per qualche tempo, da ora potrete ripartire: un progetto porterà un miglioramento economico.