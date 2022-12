Secondo il calendario cinese, o lunare, il 22 gennaio 2023 inizierà l’anno del Coniglio d’Acqua. Secondo l'oroscopo cinese è un animale tranquillo e non particolarmente propenso alle dispute, e sicuramente aprirà un anno altrettanto sereno. Ci sarà un forte senso di responsabilità da parte di ciascuno e si preannunciano dei risvolti inaspettati. Essendo l’anno del Coniglio, i nati sotto questo segno non saranno molto fortunati, per cui sarà necessario portare pazienza. I segni dello zodiaco cinese sono da intendersi in un ciclo che conta 12 anni e non 12 mesi come nello zodiaco occidentale.

Per cui è l’anno di nascita a determinare il segno e non i mesi.

L’oroscopo cinese, dal Topo al Serpente

Topo: l’affinità ottima con il segno del Coniglio vi conferirà una fortuna davvero fuori dall’ordinario. Avrete una bella energia che vi permetterà di concludere molti progetti e di andare incontro con successo alle vostre ambizioni più audaci. Sarete molto focalizzati sulla vostra professione e i cambiamenti potrebbero essere giocati a vostro favore. Gli anni del Topo sono: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032.

Bue: avrete dei cambiamenti e ciò potrebbe spaventarvi. Il vostro segno è stabile ed è poco propenso ad allontanarsi dalla propria routine e dalla propria famiglia, ma saranno gli affetti a darvi il coraggio per fare una esperienza del tutto diversa.

Aggiungendo la vostra determinazione, potreste essere in grado di fare molto sia per voi stessi che per le persone che amate. Gli anni del Bue sono: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033.

Tigre: avrete maturato molte più esperienze, e di conseguenza tenderete a essere più riflessivi nel corso di quest’anno.

L’Oroscopo vi mette in guardia circa le discussioni inutili a cui potreste andare incontro, perché saranno controproducente sia per voi stessi che per le persone coinvolte. Le decisioni saranno sempre più ponderate man mano che trascorreranno i mesi. Gli anni della Tigre dell’oroscopo cinese sono: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034.

Coniglio: secondo l’oroscopo cinese l’anno che porterà con sé questo segno potrebbe essere leggermente sottotono per il segno stesso, per cui potreste andare incontro a molte sfide e di conseguenza anche molte difficoltà. Dovreste prendervi più cura di voi stessi, magari trascorrere più tempo a fare sport, ma anche prendervi molta più cura delle relazioni a cui tenete particolarmente. Gli anni del Coniglio sono: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035.

Drago: avrete molta fortuna, ma le sfide che si presenteranno potrebbero dire il contrario. La vostra capacità di giudizio sulle questioni quotidiane sarà quella che vi farà affrontare le avversità a testa alta. Anche i cambiamenti potrebbero portarvi a un po’ di instabilità emotiva, ma il supporto che riceverete dalle amicizie saranno decisamente preziose.

Gli anni del Drago sono: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036.

Serpente: l’oroscopo per il vostro segno presenta delle opportunità ottime per il lavoro e una grande propensione a fare di tutto per raggiungere i vostri obiettivi. Lavorerete molto anche per potervi esprimere più serenamente con le persone che amate, per cui anche l’amore e l’amicizia saranno particolarmente fortunati nell’anno 2023. Il Serpente è il segno degli anni: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037.

Dal Cavallo al Maiale

Cavallo: il vostro segno si prospetta molto fortunato. Vivrete dei momenti eccellenti con le persone amate, farete tanti incontri interessanti ma soprattutto avrete delle belle sorprese.

Dovrete fare in modo che alcuni piccoli cambiamenti non vi diano l’onere di modificare i vostri progetti personali. Gli anni del Cavallo sono: 1918, 1930, 1942, 1954, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038.

Capra: avrete tanta positività a cui andare incontro nel corso di quest’anno. Avrete l’istinto che vi servirà per rendere la vostra carriera sempre più solida e promettente, arrivando a traguardi eccellenti. Nelle relazioni interpersonali ci saranno delle belle novità, come incontri e rafforzamenti di amicizie già esistenti, mentre sul piano personale troverete un equilibrio sempre più forte e resistente. Gli anni del segno della Capra sono: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039.

Scimmia: ci saranno momenti positivi e negativi che si alterneranno con una cadenza più o meno regolare. Avrete delle grandi ambizioni che potranno finalmente trovare realizzazione nel vostro operato, mentre ci sarà molto spazio per le cose quotidiane da cui trarrete delle inaspettate soddisfazioni. Le sfide saranno affrontate con determinazione. Gli anni del segno della Scimmia sono: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040.

Gallo: dovrete impegnarvi molto se volete raggiungere i vostri scopi. Agire con prudenza sarà la migliore scelta che si possa prendere, soprattutto sul piano professionale, mentre agire d’istinto potrebbe essere controproducente. I vostri obiettivi saranno però a portata di mano, ma i risultati arriveranno piano piano e soprattutto quando meno ve lo aspettate.

Le date del Gallo sono: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041.

Cane: avrete un focus importante nei confronti di voi stessi. Curerete molto di più sia il vostro corpo che le vostre emozioni, avvierete progetti importanti che coinvolgeranno anche le persone a cui volete bene. La vostra saggezza nelle decisioni quest’anno potrebbe regalarvi qualche sorpresa straordinaria. Gli anni del Cane sono: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042.

Maiale: avrete in mente i vostri obiettivi e comprenderete sempre di più l’importanza del vostro tempo e delle vostre risorse. Svilupperete una predilezione sempre più forte per la vostra indipendenza e per tutto ciò che gravita attorno, dalla vostra carriera per passare alle relazioni.

La pazienza sarà lo strumento migliore che vi porterà a fare cose straordinarie. Gli anni del Maiale per l’oroscopo cinese sono: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043.

Ulteriori informazioni

Bisogna ricordare che l’astrologia cinese non inizia l’anno con il Capodanno occidentale (nonostante abbiano comunque adottato anche questa festività), ma con quello che era il capodanno cinese nei tempi antichi, ovvero la Festa di Primavera.