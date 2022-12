Secondo l'oroscopo del 15 dicembre per i "cuori solitari", quella di giovedì sarà una giornata all’insegna della felicità che sono nati sotto il segno del Leone. Coloro che appartengono al segno della Bilancia devono cercare di capire bene che cosa vogliono dalla vita, mentre i nati in Sagittario dovrebbero approfittare di questo periodo per pianificare una bella vacanza.

Approfondiamo di seguito le previsioni astrologiche per il giorno 15 dicembre per chi è single.

L'oroscopo dei cuori solitari, giorno 15 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Ci sono molte persone attorno a voi che apprezzano la vostra allegria e il vostro modo originale di vedere la vita, anche se questo apprezzamento non è unanime.

I nati nella seconda decade – dopo tanto stress emotivo e lavorativo – passeranno diverse ore da soli.

Toro – Da tempo cercate di tenervi alla larga da questo mondo di ricchi manager e donne in carriera che vi si accalcano intorno come api che si attaccano al miele. Forse dovreste prendere in considerazione l’idea di fare un viaggio. Se siete della seconda decade, non correte nessun tipo di rischio: riflettere con calma sulle decisioni da prendere e non trarre conclusioni frettolose.

Gemelli – A parte qualche stella cattiva, che si diverte a rovinare i vostri piani, in questo momento dovreste essere in grado di gettare le basi per una relazione duratura e gratificante. Per i nati nella prima decade, le stelle consigliano di non accettare obiezioni.

Siete single? Rimanete così.

Cancro – Cercate di ottenere chiarimenti sulla vostra vita. Avete passato la notte con tante persone, ma quante ne conoscevate veramente bene? I nati nella prima decade andranno meravigliosamente d’accordo con una persona interessata e questo potrebbe dare inizio a una relazione duratura.

Previsioni astrologiche di giovedì 15 dicembre per i single: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Una giornata felice, anche se la festa è finita. Il vostro corpo e la vostra anima vogliono davvero incontrare l’anima gemella. Se siete nati nella seconda decade, avrete iniziativa e sarete molto romantici. L’amore tornerà nella vostra vita.

Se siete nostalgici, l'Oroscopo consiglia di scrivere a dei vecchi amici, quelli che vivono molto lontano. Tutti amano ricevere dei messaggi.

Vergine – Finalmente riuscirete a guardare qualcuno negli occhi e confessare il vostro amore, quindi, per un paio di mesi potete dire addio alla solitudine. Per i nati nella terza decade, essere single significa accettare ogni dono, succhiare il midollo della vita e divertirsi. Tenete gli occhi ben aperti e provate a giudicare soggettivamente i nuovi incontri.

Bilancia – Siate coraggiosi e cercate di capire meglio cosa desiderate dalla vostra vita. Potrebbe essere una vacanza, una storia d’amore o un incontro, che potrebbe far esplodere la vostra voglia di romanticismo.

Il vero amore diventerà realtà per chi appartiene alla prima decade. Lasciatevi sedurre da un bacio romantico e delicato. Attenzione, non lasciatevi sfuggire grandi occasioni: mai rifiutare un bacio, una parola tenere o una promessa. Non rinunciate alla fortuna.

Scorpione – Se c’è un segno che odia la vita da single, è il vostro. Ecco perché gli amori più eccitanti si trasformano in ansia, stress e palpitazioni. Se appartenete alla prima decade, non fatevi mettere alla prova dai giudizi degli altri. Andate avanti per la vostra strada. Vi sentirete pieni di energia e vorrete incontrare nuove persone. Una serata di ballo potrebbe essere una grande idea.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 15 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – L'oroscopo vi consiglia di essere un po' egoisti in questo periodo. Cercate di non perdere le occasioni che il destino vi manda. Voi della terza decade sarete presto soggetti al cosiddetto colpo di fulmine: abbandonatevi e lasciatevi trasportare dal vostro prossimo incontro fortunato. Approfittate di questa giornata per pianificare la vostra prossima vacanza.

Capricorno – Cresce forte il desiderio di tenerezza, vendereste la vostra anima per un po’ di affetto. Se non riuscite più a fingere di essere forti e felici, ricordate solo che c’è un sacco di persone attorno a voi che amano confortare gli altri.

Una serata noiosa, quindi, tiratevi su di morale facendo nuove amicizie tramite i social.

Acquario – Ciò di cui avete veramente bisogno è un regalo che trasuda amore e tenerezza. I nati nella terza decade sono quelli razionali e che amano pianificare ogni mossa, ma le stelle porteranno alcuni cambiamenti. Non molti di voi vorranno uscire la sera, quindi, provate a organizzare qualche gioco con i vostri cari. Potreste anche vincere.

Pesci – Sentite che il tempo è dalla vostra parte, le stelle rallegreranno i più positivi. Se appartenete alla terza decade, potrete soddisfare i vostri sensi solo se saprete accettare i vostri piccoli difetti fisici. Nel corso della serata, potrebbe venirvi in mente una persona del passato.