Secondo l'oroscopo del 19 dicembre per i single sarà una giornata piena di energia e di ottimismo; per i nati in Sagittario invece sarà un momento di silenzio, tanta delusione. Serata inquieta per i Toro che appartengono alla seconda decade e fantastica per molti single Vergine. Se morite dalla voglia di sapere come sarà la vostra giornata da single, di seguito potete leggere le previsioni astrologiche per il giorno 19 dicembre.

L'oroscopo dei cuori solitari, giorno 19 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – In questo periodo state ignorando quelli che parlano della loro affascinante relazione amorosa.

Non è una buona giornata e fareste meglio a concentrarvi sulla realtà. Se appartenete alla prima decade, non è il momento giusto per pensare solo al lavoro: concentratevi su altri aspetti di primaria importanza e trascorrete del tempo di qualità con le persone che amate.

Toro – Per quanto riguarda le vostre spese, prendete in considerazione anche quelle ore di seduzione telefonica. Quali sono i risultati? Niente, siete ancora più soli che mai. Una serata inquieta per quelli della seconda decade. Non sapranno cosa vogliono e rischiano di ottenere nulla. Evitate i tentativi di seduzione perché potreste sembrare ridicoli. Aspettate solo tempi migliori.

Gemelli – Siete convinti che non durereste nemmeno una settimana con lo stesso partner, ma le stelle di questa giornata vi metteranno alla prova.

I nati nella prima decade saranno inclini a fare cambiamenti nella loro vita da single, rendendola più stabile. Se state cercando di infrangere le regole e correre dei rischi, potreste avere un’avventura intrigante e misteriosa in questo periodo, ma presto ve ne pentirete.

Cancro – Avete avuto momenti di felicità euforica ma adesso guardate, siete annoiati a morte.

Nessuno vi ha detto che è bella anche la vita da single? Se siete della terza decade, ricordate che essere single moltiplica il numero degli incontri, ma anche dei rimpianti. Le stelle hanno la ricetta: castità forzata, un ottimo toccasana per lo spirito.

Previsioni astrologiche di lunedì 19 dicembre per i single: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Cercate di accettare la vita per quello che è: una ruota che gira e che a volte cerca di travolgervi. Siate forti, tempi migliori stanno arrivando. Quelli che appartengono alla terza decade devono stare attenti. Tra i vostri amici potrebbe esserci il partner dei vostri sogni. Dedicate la vostra serata ai sogni. Immaginate tutto ciò che potrebbe rendervi felici: una vacanza sembra la soluzione ideale.

Vergine – Se non volete passare il resto dei vostri giorni a chiacchierare con i vostri animali domestici, ricordate che dovete dare libero sfogo alle vostre doti di seduzione. I nati nella terza decade saranno molto vivaci.

Una serata fantastica è in programma, vi sentirete pieni di energia e di ottimismo e incontrerete un sacco di persone fantastiche. Potreste anche ottenere tutto ciò che desiderate.

Bilancia – Non farete molto in questo periodo. Vi sentirete un po’ giù di morale e questo vi impedirà di incontrare nuove persone. Una relazione senza passione non piace molto ai nati nella prima decade, anche se questo potrebbe essere il biglietto per curare un cuore sofferente.

Scorpione – La vostra ultima storia d’amore vi ha lasciato l’amaro in bocca. In futuro, sarà meglio non dare il massimo in ogni storia d’amore o in ogni weekend di passione. I nati nella prima decade ricordano le notti di passione e i momenti romantici.

Una serata riposante è d’obbligo. Siete stanchi e rischiate di non godervi la serata in maniera serena.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 19 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – Sta succedendo qualcosa nel vostro cuore intrepido, forse qualcosa non va, forse siete convinti che una relazione gratificante a lungo termine non fa per voi. Per i nati nella seconda decade, la solitudine appare come un momento di silenzio dopo tanta delusione. L'Oroscopo consiglia di essere egoisti e di pensare a voi stessi: spegnete il cellulare, abbassate le persiane e godetevi un bel film. Fondamentalmente la vita di un single è questo: dare il meglio di voi a voi stessi.

Capricorno – Questo periodo di siccità sta per finire.

Aspettatevi una giornata favorevole, piena di incontri intriganti. Con le stelle che vi sorridono, potete spendere quanto volete. Se appartenete alla prima decade, proverete sensazioni ed emozioni insaziabili. Aspettatevi un incontro birichino con un Capricorno.

Acquario – Difendete la vostra vita da single. Tutti intorno a voi sono arroganti e calpestano gli altri e questo non lo sopportate. Se appartenete alla terza decade, fate qualsiasi cosa per fare breccia nel cuore della persona che vi piace: inizieranno relazioni molto vivaci e con una forte energia erotica. Forse inizierà qualcosa di serio.

Pesci – Cercate di non perdere la calma, non ne vale la pena. Per i nati nella terza decade, questa è una giornata piena di soddisfazioni: nuovi incontri, una nuova storia d’amore e qualche flirt. Potreste vivere una serata fatta di baci, coccole e carezze.