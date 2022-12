I passaggi astrali rilevanti per il segno zodiacale dei Gemelli nel 2023 saranno lo spostamento di Saturno dall'orbita dell'Acquario ai Pesci, che avverrà il 7 marzo, l'anello di sosta di Venere in Leone dal 6 giugno al 9 ottobre e, in ultimo, la retrogradazione di Nettuno in Pesci che terrà banco dal 1° luglio al 6 dicembre.

Dopo l'oroscopo del 2023 per l'Ariete ecco quello riguardante amore e lavoro per il segno zodiacale dei Gemelli.

Amore

Le vicende amorose di casa Gemelli nel prossimo anno partiranno presumibilmente col vento in poppa, almeno sino ai primi giorni di marzo, grazie al sostegno del Grande Malefico al giro di boa nonché del Messaggero degli Dei in ottimo aspetto.

In questo periodo, i nativi parranno avere sempre la battuta pronta, riuscendo a trovare le parole giuste al momento giusto, in particolar modo la prima decade che calamiterà le attenzioni altrui con una spiazzante facilità.

Il 7 marzo, invece, inizierà il transito di Saturno in quadratura (che durerà sino alla primavera del 2025), il quale sarà raggiunto da Lilith in Vergine cinque giorni più tardi. Questo avrà buone chance di essere un frangente in cui il segno Mobile dovrà fare i conti con un'atmosfera meno effervescente nel nido domestico e, al contempo, sarà chiamato a cedere a qualche compromesso atto a mantenere l'equilibrio della coppia.

I periodi più focosi, inoltre, potrebbero essere quelli che andranno dal 14 al 24 luglio, col terzetto Venere-Marte-Lilith di Fuoco in terza casa che spingeranno per sperimentare nell'alcova, ma anche dal 4 al 23 ottobre dove la trasgressione, più imponente nei single del segno, diverrà indiscussa protagonista.

Lavoro

Le questioni professionali del primo segno d'Aria nel 2023 sembreranno risentire non poco della retrogradazione nettuniana, resa ancor più vivida dal passaggio gioviale da metà maggio in poi, nonché della quadratura saturniana che partirà dal 7 marzo.

Questi due passaggi, oltre a non dover essere sottovalutati, indurranno presumibilmente il segno Mobile a dover fare di necessità virtù, ovvero provare a mantenere le posizioni acquisite senza cedere ad alcuna smania espansionistica.

Dalla primavera in poi, salvo le rinfrancanti prime tre settimane di luglio, i nativi potrebbero risentire di qualche momento di scoramento, dovuto a piccoli inceppamenti, risultati blandi ma soprattutto relazioni interpersonali nella cerchia lavorativa che non parranno essere oliati come un tempo. Nel frangente citato, però, è bene fare un doveroso distinguo tra chi opera alle dipendenze altrui e i liberi professionisti.

Nel primo caso, sarà bene evitare eventuali ore di straordinario, favori a colleghi o capi ma anche farsi trovare sempre in prima linea per viaggi all'estero o riunioni aziendali last-minute. Questo perché ogni energia spesa dai nati Gemelli in più della solita routine lavorativa sarà fine a sé stessa, cioè è più che probabile che intoppi burocratici o nemici segreti facciano in modo che le forse supplementari messe in campo non diano risultati e nemmeno ritorni economici, come invece dovrebbe essere.

Nel secondo caso, sarà fondamentale guardare il progetto creato da diverse prospettive, senza mai dare per scontato che ciò che ha funzionato sino a quel momento andrà a gonfie vele anche nel prossimo futuro.

Qualora ciò risultasse difficoltoso, i nativi farebbero bene ad affidarsi a un esperto del settore oppure semplicemente confrontare il loro operato con la concorrenza, così da apportare eventuali modifiche in tempo e ridurre falle finanziarie. Giorni fortunati: 22 gennaio, 10 e 19 luglio.