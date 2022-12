I passaggi astrali maggiormente impattanti nel 2023 per il segno zodiacale dei Pesci saranno l'entrata di Saturno sui suoi gradi il 7 marzo, lo sbarco di Giove in Toro il 16 maggio e la sosta di Mercurio nel domicilio della Vergine dal 29 luglio al 5 ottobre.

Di seguito troverete l'oroscopo del 2023 riguardante amore e lavoro per il segno zodiacale dei Pesci.

Amore

Le vicende sentimentali del dodicesimo segno zodiacale nel prossimo anno godranno presumibilmente dei benevoli influssi di Saturno e Giove da inizio primavera a fine luglio, mentre attraverseranno una fase più complicata a gennaio, agosto e settembre per colpa dapprima di Marte in Gemelli e poi di Mercurio in Vergine.

Prima di entrare nel vivo delle effemeridi è bene fare una precisazione in merito a Saturno. In linea generale, quando il pianeta con l'anello sbarca nell'orbita di un segno invita lo stesso, ma anche gli altri membri della dominante alla quale appartiene, a rivedere abitudini, modi di porsi, rapporti relazionali e professioni sotto un'altra ottica e allo stesso tempo ad accantonare eventuali vizi. Il passaggio di Saturno dall'Acquario ai Pesci, però, rappresenterà un'eccezione in tal senso, in quanto verrà avvertito più a livello collettivo che individuale. Gemelli, Vergine e Sagittario dovranno comunque fare i conti con le lezioni saturniane, mentre i Pesci godranno quasi esclusivamente dei lati benevoli dei passaggi del transito senza dover relazionarsi con rinunce e costrizioni.

Chiarito ciò, nel periodo etichettato come benevolo nel settore amoroso, il segno d'Acqua sarà invogliato dallo stesso Saturno, ricevendo anche manforte da Giove in terza casa, a vivere l'amore con più audacia. In questa fase, difatti, saranno favorite eclatanti dichiarazioni sentimentali e maggior trasgressione.

Nella fase meno rosea, invece, il segno Mobile sarà chiamato dall'ostico transito del Messaggero degli Dei nonché dal pianeta rosso quadrato e retrogrado a non ricadere nei soliti litigi ciclici in coppia, a divenire più morbido nella cerchia amicale ma sarà anche invitato a essere più disponibile riguardo eventuali richieste o esigenze provenienti dalla famiglia d'origine.

Lavoro

Le vicende lavorative dei nati Pesci nel 2023 potrebbero avanzare sui binari della concretezza e di una maggiore agiatezza finanziaria, ad eccezione del controverso periodo che terrà banco dal 16 settembre al 22 dicembre.

Ad essere premiati nel prossimo anno saranno, c'è da scommetterci, i nati Pesci che da metà del 2018 non si sono risparmiati in termini di fatiche fisiche e mentali per portare avanti i loro progetti, ma anche coloro che non si sono arresi dinanzi alle difficoltà e hanno deciso di rimboccarsi le maniche catapultandosi in lavori totalmente estranei alle loro competenze primarie.

Per tali nativi, infatti, saranno pronte delle opportunità mozzafiato, occasioni che brilleranno talmente tanto da faticare a crederci.

Nel periodo meno conciliante, il quale interesserà maggiormente la seconda decade, il segno Mobile potrebbe essere costretto a vivere la professionalità con meno entusiasmo, un tono umorale al ribasso che gli farà scorgere problematiche laddove realmente non ce ne saranno. Il tallone d'Achille sarà proprio la propensione al pessimismo che renderà decisamente più difficoltoso far comprendere appieno ai nativi quanto la loro vita lavorativa abbia fatto un enorme upgrade nel 2023. Giorni fortunati: 6 aprile, 19 maggio e 29 dicembre.