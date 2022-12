I passaggi planetari degni di nota per il segno zodiacale del Cancro nel 2023 saranno lo spostamento di Saturno dall'Acquario al segno dei Pesci che avverrà il 7 marzo, la retrogradazione di Mercurio in Toro dal 3 aprile al 10 giugno e, infine, il cambio di domicilio di Giove che passerà dall'orbita dell'Ariete al Toro il 16 maggio.

Di seguito approfondiamo l'oroscopo del 2023 riguardante amore e lavoro per il segno zodiacale del Cancro

Amore

Le questioni affettive di casa Cancro nel 2023 potranno presumibilmente contare su una propensione maggiore a viverle con spensieratezza e lungimiranza, accantonando quasi del tutto i malumori degli ultimi anni grazie a una più marcata fiducia nelle loro possibilità.

La partita astrologica dell'amore, difatti, risiederà soprattutto in un cambio di prospettiva che avverrà per merito della retrogradazione mercuriale in undicesima dimora che partirà il 3 aprile.

Da tale data e sino al 15 maggio, il segno sarà chiamato a espiare eventuali errori pregressi, facendo ammenda con le persone interessate e/o riflettendo sul perché determinate azioni, ad esempio come dei tradimenti o delle pause di riflessione, abbiano influito negativamente sui loro rapporti sentimentali.

Dal 16 maggio al 5 giugno, invece, il duetto Mercurio-Giove di Terra farà sì che il terreno amoroso del segno d'Acqua divenga nuovamente fertile, sia per chi sarà in cerca dell'anima gemella che per chi vorrà rinsaldare un'unione traballante.

Nel mese dell'anti-compleanno, inoltre, sarà bene fare attenzione alle esagerazioni, ai colpi di testa e alle prese di posizione, perché il rischio sarà quello di far crollare quel castello dorato costruito con tanta cura nei mesi precedenti.

Lavoro

Le faccende lavorative del primo segno d'Acqua nel prossimo anno riceveranno, c'è da scommetterci, il supporto di Saturno nel loro Elemento dal 7 marzo e del binomio Sole-Mercurio sui loro gradi che terrà banco dal 28 giugno all'11 luglio.

La primavera, professionalmente parlando, porterà una rinascita in casa Cancro: i nati del segno che non avranno difficoltà nel mettersi in discussione, smontando eventuali progetti obsoleti per cimentarsi nella creazione di attività nuove di zecca.

Il banco di prova avrà buone chance di essere rappresentato dai primi 10 giorni di giugno, quando dei test, degli ammodernamenti o la ricerca di nuove e proficue alleanze saranno doverosi per chi vuole crescere.

Dal 28 giugno all'11 luglio e ancora dal 9 al 22 ottobre, invece, sarà tempo di rispolverare qualche vecchio sogno nel cassetto, in quanto le probabilità di coronare un desiderio professionale saranno alte e, come se non bastasse, i nati Cancro non deluderanno di certo chi vorrà puntare sulle loro potenzialità. Giorni fortunati: 11 marzo, 7 luglio e 14 ottobre.