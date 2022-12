I transiti astrali degni di nota nel 2023 per il segno zodiacale dell'Acquario saranno lo spostamento di Giove dal domicilio dell'Ariete al Toro il 16 maggio, l'entrata di Plutone nel segno dal 24 marzo al 12 giugno e l'anello di sosta di Venere in Leone che terrà banco dal 6 giugno al 9 ottobre.

Di seguito troverete l'oroscopo del 2023 riguardante amore e lavoro per il segno zodiacale dell'Acquario.

Amore

Se le vicende affettive di casa Acquario nel 2023 fossero una serie tv sarebbe senza dubbio "Pretty Little Liars", teen drama statunitense del 2010 che vinse tre tavole da surf ai Teen Choice Award.

Tratta dall'omonimo romanzo scritto da Sara Shepard, la serie tv parla di cinque amiche inseparabili che devono fare i conti con la morte improvvisa di Alison, colei che tirava le fila del gruppo. Aria, Spencer, Hanna ed Emily, dopo aver giurato di non parlare mai a nessuno di quanto accaduto la notte della dipartita di Alison a Rosewood, iniziano a ricevere dei messaggi da una fantomatica persona che si firma "A". Quest'ultima, successivamente, comincia a perseguitarle psicologicamente, ma anche alle volte mettendole in pericolo, finché soltanto nella settima e ultima stagione viene svelata la vera identità "A".

Le analogie con le questioni sentimentali del quarto segno Fisso risiedono nel passaggio di Giove dal sestile, effettivo dal 1° gennaio al 15 maggio, nella quadratura che avverrà dal 16 maggio in poi e nell'uscita di Saturno dai loro gradi.

Quando Giove sarà in Ariete e Saturno stazionerà ancora nella loro orbita, quindi sino al 7 marzo, i nati Acquario potrebbero ritrovarsi alla stregua delle quattro protagoniste di "Pretty Little Liars", dovendo avere a che fare con un evento oltremodo destabilizzante che li costringerà a rivalutare le loro priorità amorose.

Un tradimento, una separazione, la scoperta che il partner sia sterile o una richiesta d'affidamento rifiutata sono tra i possibili tsunami coi quali dovrà fare i conti il segno d'Aria.

Quando, invece, Giove entrerà in Toro e Saturno transiterà in Pesci, ovvero dal 16 maggio in poi, il segno Fisso avrà buone chance di essere chiamato a dover fronteggiare la sua "A", cioè cercare di scoprire, tra mille insidie e sotterfugi, i motivi dietro lo shock d'inizio anno sino a giungere alla verità.

Capite bene come probabilmente ci sarà poco spazio per la spensieratezza amorosa: al contempo, questa fase esistenziale servirà ai nati Acquario per valutare con maggiore attenzione la valenza della fiducia nei rapporti affettivi in generale d'ora in poi.

Lavoro

Le questioni lavorative del terzo segno d'Aria nel 2023 ci parlano di due fasi oltremodo positive, dal 12 aprile al 1° giugno e le prime tre settimane dicembrine, e di una trance decisamente meno benevola che andrà in onda dal 7 luglio al 7 settembre.

Nei periodi etichettati come più rosei, i nati sotto il segno dell'Acquario potranno avanzare con successo richieste per un aumento salariale o richiedere un ruolo di maggiore responsabilità alle aziende nelle quali operano.

Tali proposte avranno ottime possibilità di essere accettate in tempi record ma, allo stesso tempo, eventuali contratti dovranno essere visionati da esperti nel settore, come un commercialista, prima che i nativi appongano la loro firma. Questo perché il Nodo Lunare nell'asse Toro-Scorpione con Urano quadrato in sottofondo cercheranno di insidiare tali accordi includendo delle postille poco profittevoli.

Nella fase meno conciliante, invece, sarà doveroso da parte del quarto segno Fisso coltivare l'arte del sapersi accontentare, cercando di valorizzare le mansioni professionali in essere coi soli strumenti a disposizione. Giorni fortunati: 15 marzo, 24 e 31 aprile.