Lo dice l'oroscopo del 2023: quest’anno, grazie alle stelle trionferà l’ottimismo. I segni superfavoriti saranno Ariete, Capricorno, Pesci e qualche altro, tutto da scoprire. E gli altri segni? Tranquilli, anch'essi verranno contagiati dalla voglia di guardare lontano e volare alto. Correte allora a leggere il vostro futuro: con i consigli della buona astrologia realizzerete in tutto oppure in parte i vostri sogni più belli.

Anno nuovo positivo secondo l'Oroscopo, con nuove passioni amorose, magari un viaggio esotico in mondi lontani all'insegna dell'avventura.

Oppure, semplicemente, un anno come un altro, piacevole quanto basta e generoso per quel che possa servire. Come vada vada, sarà il vivere in salute e serenità ogni momento del 2023, poi tutto il resto. Buon Anno!

L'oroscopo dell'anno 2023, previsioni astrologiche primi sei segni

Ariete - Il vostro segno figura tra i superfavoriti del 2023! Particolarmente franchi e diretti, gli Ariete non hanno solitamente peli sulla lingua e questo li porta a essere a volte taglienti e offensivi. Dovresti rallentare un po’ la vita sociale troppo intensa, ma lo farai senza rimorsi. Il partner si farà in quattro per te e moltiplicherà le occasioni per riuscire a sorprenderti e a farti piacere. Penserai a un impegno duraturo, e perché non ad un bambino?

Avrai voglia di passare un po’ di tempo in famiglia e approfitterai dei rari momenti di tranquillità per scambiare ricordi con i tuoi prossimi. Per le single, gli amici e la famiglia ti permetteranno di ritrovare un certo equilibrio e una certa serenità. Nel lavoro ti rimetterai in questione e riconsidererai il tuo ruolo nell’azienda.

Rischi di incontrare degli ostacoli ma la tua ostinazione ti permetterà di venirne a capo e di avere così il riconoscimento che ti spetta. Le risposte che aspetti dovrebbero arrivare ed è possibile che avvenga un cambiamento (fine settembre).

Toro - Ciò che meglio caratterizza un Toro è il suo amore per la vita in generale.

Tutto ciò che gli procura piacere va colto al volo. Come ogni epicureo che si rispetti il Toro è un grande buongustaio e non sa trattenersi. La paura di fallire li rende materialisti e a volte un po’ avari, benché siano di una generosità senza limiti. Per chi è in coppia, passionali come non mai, concretizzerete dei grandi progetti. Alcuni di voi decideranno di andare a vivere insieme e di fare pure un bambino. Farai grandi progetti a lungo termine sulla cui realizzazione non avrai alcun dubbio. Troppo felice per crederci, non rinuncerai a mettere tutto in discussione in settembre. Non prendere delle decisioni troppo affrettate. I single condurranno una vita un po’ sconclusionata nel mese di luglio.

Moltiplicherete le occasioni di incontro e le storie senza futuro. Nel lavoro i progetti che comincerai non avranno un seguito prima di settembre, allora abbi pazienza! In compenso, si farà appello al tuo buon senso per regolare qualche diverbio che opporrà i tuoi colleghi, ti verrà chiesto di porvi fine. Metti allora i sentimenti da parte e resta obiettiva, per non favorire uno o l’altro.

Gemelli - Sai farti ascoltare ed hai anche una grande capacità di ascolto. Ma hai la brutta abitudine di fare promesse che non puoi mantenere. L’arte della manipolazione non ti è sconosciuta, buon oratore, puoi dire esattamente ciò che la persona di fronte a te vuole sentirsi dire. In alcuni casi puoi direzionarla secondo la tua volontà.

Complicità e intimità saranno il punto forte nella coppia. Avrai voglia di riscoprire il tuo partner e di fare progetti di lunga durata. La scelta di vivere insieme, o di avere un bambino potrebbero essere la concretizzazione di questi progetti. Stanchi da un anno turbolento, i single aspireranno ad una maggiore stabilità. Coverai in segreto il desiderio di impegnarti, sempre temendo la perdita della tua libertà. Ciononostante, il tuo desiderio di dare e ricevere avrà la meglio sulle tue paure e non scapperai quando ti si parlerà di impegno. Riuscirai nel lavoro a riconquistare la fiducia, che avevi perso, dei tuoi colleghi. Nuovamente stimolato saprai importi al momento di una scelta importante in seno alla tua impresa.

Cancro - Annata da "dieci e lode" in arrivo! È spesso difficile far uscire un Cancro dalla sua tana, piuttosto casalingo, può comunque a volte sorprendere mostrando alcuni lati della sua personalità che solo lui conosce. In amore avrai forse un po’ di difficoltà a dare tutto l’affetto che ti chiedono il tuo partner e la tua famiglia. Avrai la tendenza a rifugiarti presso i tuoi amici che ti sosterranno nelle decisioni e nei progetti in corso. Abbastanza instabile e felice di vedere che piaci così tanto, avrai la tendenza a moltiplicare le avventure senza futuro e vivere alla giornata. Trascurerai la famiglia a vantaggio dei tuoi amici. Ti verrà rimproverato! Il tuo essere servizievole in ambito lavorativo sarà una carta in più per la riuscita professionale.

Molto sollecitato dai colleghi, darai prova di molta professionalità, il che non mancherà di essere notato dai tuoi superiori. Visto l’interesse che ti manifestano, raddoppierai in perseveranza. A partire da questo periodo, la tua situazione professionale dovrebbe subire una vera trasformazione.

Leone - Che tu sia in famiglia o in pubblico, adori esporti e sai attirare l’attenzione di chi ti circonda, che letteralmente pende dalle tue labbra. Intelligente e ambizioso, sai dare buoni consigli e quando c’è qualcosa da organizzare si fa sovente appello al tuo buon senso. In amore il tuo lato dominatore prenderà il sopravvento. Cerca di trattenerti, potresti irritare il partner. Il partner ti darà comunque l’occasione di recuperare, sarai allora tenera e dolce.

Single, farai ordine nella tua vita, ponendo fine a certe relazioni. Ne approfitterai anche per legare con altre persone. Nel lavoro l'ambizione sarà senza limiti e dovrai assumere sempre maggiori responsabilità. Ciononostante alcuni colleghi potrebbero ingelosirsi e metterti i bastoni fra le ruote. Questo non ti impedirà di lavorare in squadra, con delle persone che approveranno le tue iniziative. Dovrai ugualmente far fronte a dei problemi amministrativi che ti faranno rallentare, ma essere di cattivo umore non farà che peggiorare la situazione. Mantieni la calma!

Vergine - I nati in prima decade, che sono anche sotto l’influsso di Urano, avranno la possibilità di cambiare definitivamente la propria vita, ma dovranno stare attenti a prendere le situazioni al volo, con un occhio d’attenzione verso gli imprevisti.

In amore il 2023 sarà un anno molto positivo. L’audacia che vi accompagna nel nuovo anno vi renderà più inclini a nuovi incontri che, se valutati con attenzione, potrebbero rivelarsi importanti e trasformarsi in rapporti durevoli. Ma per poter dedicarsi interamente a un nuovo amore, occorrerà chiudere definitivamente con il passato. Per chi vive un rapporto consolidato, potrebbe essere arrivato il momento di prendere le decisioni importanti e pianificare il futuro con maggiore impegno. Nel lavoro Giove potrebbe rivelarsi un buon alleato e aiutarvi a prendere la giusta decisione. Così potrebbe essere il momento migliore per abbandonare la vecchia via per la nuova o per chiedere l’aumento da tempo promesso.

In ogni modo, il consiglio da non sottovalutare è quello di guardarsi le spalle da colleghi invidiosi che potrebbero remarvi contro.

Previsioni zodiacali per l'anno nuovo, l'oroscopo per gli ultimi sei segni

Bilancia - Ottimo anno per il segno della Bilancia. Di una sensibilità esacerbata, molti Bilancia sono alla ricerca permanente di amore e di riconoscimento. La loro grande capacità di adattamento e la loro paura della solitudine fanno sì che siano spesso circondati da molte persone. In amore troverai nel tuo partner un alleato che ti conforterà e ti sosterrà nelle tue decisioni. Non esitare a chiedergli consiglio, sarà contento di aiutarti. Single, è presso i tuoi amici che troverai il sostegno di cui hai bisogno.

Sarai talmente preoccupato dalla tua vita professionale che ti accorgerai appena che c’è qualcuno che si interessa a te. E se invece fosse la persona giusta? Nel lavoro, dopo numerose esitazioni e dopo avere considerato i pro e i contro, prenderai una decisione irrevocabile. Avrai la certezza di avere fatto la scelta giusta. Ti impegnerai a fondo in questo progetto e la tua perseveranza finirà per dare i suoi frutti. Durante questo periodo un po’ difficile, dovrai credere in te stesso e non lasciarti andare. Finirai l’anno con un successo meritato!

Scorpione - Anno di grandi progetti, avrete tutte le opportunità di realizzare cose piacevoli e remunerative. Non abbiate timore di pensare in grande, le vostre iniziative avranno sempre ottime possibilità di successo, dunque perché non osare?

Qualunque obiettivo vogliate realizzare, concentrate i vostri sforzi entro i primi otto mesi dell’anno, decisamente più favorevoli da un punto di vista astrologico. In amore molti di voi sono già approdati a una vita di coppia stabile e consolidata, altri lo faranno nel corso di quest’anno. Sentirete infatti la necessità di sicurezze affettive, volete essere al riparo da sorprese e poter contare su una sfera affettiva il più possibile blindata. Giove nel nono campo porterà incontri e nuovi amori ai più giovani e ai singoli, ma anche in questo caso partirete con decisione verso rapporti solidi, duraturi e ufficializzati. Il 2023 sarà un anno importante da un punto di vista professionale per la maggior parte di voi. La combinazione planetaria di Saturno con Giove e Plutone parla di grande impegno, grandi imprese e successo. Non fatevi mancare niente perché difficilmente in futuro potrete contare su appoggi celesti così consistenti.

Sagittario - La vostra vitalità e il vostro entusiasmo fanno di voi delle persone generalmente simpatiche. Buoni comunicatori, non sopportate la solitudine ed è per questo che siete sempre contornati di amici. Questi ultimi apprezzano particolarmente la vostra disponibilità e generosità. In amore gli astri preannunciano un anno complessivamente tranquillo per le questioni di cuore. Certo gli alti e i bassi non mancheranno, come sempre, e qualche piacevole sorpresa se siete single non vi sarà negata. Tuttavia è improbabile che si presentino rivoluzioni e colpi di scena eclatanti. Il periodo più critico per quanto riguarda i sentimenti sarà il mese di giugno, quando Venere, che governa il vostro settimo campo, subirà prima la quadratura. Nel lavoro per ottenere risultati concreti e importanti sul piano professionale, dovrete essere disposti a sostenere duri sacrifici. Di bello c’è che Saturno vi sosterrà per tutto l’anno, donandovi una straordinaria capacità di sopportare i problemi e di reagire alle difficoltà con grande tenacia.

Capricorno - I Capricorno potranno contare su tanta buona fortuna in questo 2023. Anche se non hanno esattamente ciò che si dice “un buon carattere”, sono sinceri e traboccanti di affetto. Si fanno spesso in quattro per le persone che amano. Pur essendo una qualità, gli si può rimproverare la loro franchezza, perché non prendono particolari precauzioni per esprimere la loro opinione. In amore il 2023 lascia presagire che farai dei progetti a lungo termine con il tuo partner e costruirai una relazione durevole. Prenderai in considerazione e/o concretizzerai un’unione. È probabile che una buona notizia arrivi a rinforzare il vostro amore (una nascita…). Single, decidi di riprendere la tua vita in mano. Sarai affascinante e disponibile. La tua timidezza lascerà posto all’audacia e farai numerose conquiste, non avrai che l’imbarazzo della scelta. Nel lavoro, sarai perfettamente operativo nelle tue nuove funzioni. I tuoi metodi di lavoro riorganizzati ti permettono di portare a termine i tuoi obiettivi più rapidamente e in questo modo avrai un po’ più di tempo da consacrare alla tua famiglia.

Acquario - Di tutti i segni d’Aria, sei sicuramente il più “aereo” e soprattutto il più difficile da definire. Marginale, originale e all’avanguardia, hai la tendenza ad evolvere nel tuo mondo personale. Pensi che poche persone possano capirti ed è perché esprimi solo raramente i tuoi sentimenti e molto spesso ti chiudi in te stesso. In amore, il tuo partner te lo rimprovererà bruscamente e tu non saprai rispondere alle sue richieste. Attenzione, il tuo egoismo potrebbe turbare la vita di coppia. Più sollecitati che mai, i single non si rifiuteranno alcun piacere. Sarai circondato dai tuoi amici ma assolutamente non disponibile per loro. Per quanto riguarda la famiglia, avrai ancora meno tempo da dedicarle. Nel lavoro, il buon senso ti permetterà di evitare un errore di giudizio e i tuoi colleghi te ne saranno riconoscenti. D’altra parte la tua immaginazione e il tuo senso dell’estetica saranno particolarmente ben accetti. Prenderai sempre più iniziative, e la tua convinzione ti permetterà di importi sul lavoro. Riconosciuti i tuoi sforzi, comincerai a sperare in un netto miglioramento. Sii paziente.

Pesci - Splendida annata per voi dei Pesci! Misteriosi ed affascinanti, voi dei Pesci vivete un sogno permanente. Il mondo esteriore aggredisce e tu evolvi più facilmente nel tuo immaginario che nel mondo reale. Sei estremamente sensibile, ma troppo pudico per mostrarlo. Per proteggerti nascondi ciò che consideri come una debolezza dietro una maschera che ti rende quasi inumano e che ti fa sembrare insensibile. In amore, per le coppie questo sarà il momento di concretizzare ciò che avrete pianificato nel corso dei mesi precedenti. Avrai voglia di investire o di apportare delle modifiche all’interno della tua vita familiare. Alcune di voi avranno la possibilità di consolidare la loro vita di coppia con un’unione. Single, anche per te è previsto l’inizio di un periodo eccellente. Affascinante, raggiante, avrai buone possibilità di incontrare l’anima gemella. In ogni caso, lasci la tua famiglia un po’ al di fuori per approfittare pienamente della persona amata! Sarete più produttivi e sul lavoro: potrai cominciare a rallentare il ritmo. Puoi così dedicarti ad altri progetti. Non esitare a proporre le idee più pazze. Moltiplicherai i contatti e saprai usare il tuo fascino per ottenere ciò che desideri. Questo periodo sarà ugualmente propizio alla ricerca di un impiego. Imparerai a sviluppare le tue qualità relazionali e ti imporrai di fronte ai tuoi avversari.