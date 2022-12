L'Oroscopo sulla giornata di giovedì 22 dicembre è pronto a svelare che cosa dicono le stelle per le prossime 24 ore. Approfondiamo quindi l'andamento astrale dell'amore e del lavoro, dando voce alle previsioni dell'oroscopo del 22 dicembre.

Previsioni astrologiche da Ariete a Cancro

Ariete - Non fatevi scoraggiare dalle avversità: questo giovedì avrete bisogno di credere particolarmente in voi stessi. Se non vi sentite a vostro agio, cambiate aria: non siete costretti a stare dove non volete e soprattutto con chi non volete. Anche se siete rimasti scottati da alcuni comportamenti particolari, non giudicate: presto potrebbe bollire in pentola qualcosa di importante.

Toro - State diventando un po’ troppo taglienti: fate attenzione, o ferirete anche quelle persone che vi hanno sempre supportato. Momento critico per le finanze, specie se ultimamente vi siete dati allo shopping sfrenato e, spinti dall’entusiasmo, avete fatto spese non oculate. Determinazione e coraggio sono con voi, ma i contrattempi vi remano contro ingenerando incertezze.

Gemelli - Con venere in aspetto favorevole che dispensa tenacia, ambizione e concretezza, gli obiettivi a cui mirate si stanno gradualmente avvicinando. Anche se tutto ancora rimane in stand by, vi sentite comunque più sicuri e più determinati. L’elasticità mentale non vi fa certo difetto, e renderà agevole lo svolgimento della professione, l’apprendimento di metodi nuovi e lo studio.

Rapporti sociali vivacizzati da una comunicazione sciolta e da uno spirito brillante, ma occhio ai voltafaccia.

Cancro - Una persona farà da tramite a un incontro che vi coinvolgerà: senza farvi troppe illusioni, coltivate questo rapporto in nome dell’amicizia. Dovere e piacere entrano in conflitto, in questo giovedì che sembra consacrato più al lavoro che ai programmi pre-natalizi.

Se siete di turno, qualcuno potrebbe approfittare della vostra disponibilità e delegarvi le mansioni più noiose. In arrivo piacevoli messaggi dall’estero, da qualcuno che ha molti interessi in comune con voi.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Belle notizie sul piano finanziario. In arrivo guadagni inattesi o la piacevole scoperta di avere qualche vecchio credito da recuperare.

Con l’aiuto di profonde riflessioni, potete mettere a punto decisioni importanti per la famiglia. Un imprevisto si trasforma in un’ottima opportunità. Una multa scampata per il rotto della cuffia, lucidità mentale, fermezza e scelte concrete. Un eccesso di prudenza frena lo slancio. Se non vi buttate, potreste rischiare di perdere il treno della felicità.

Vergine - Cielo favorevole, con la Luna appena approdata in Sagittario. Positivo per quanto riguarda i viaggi, i figli, l’amore e la creatività. La serata si prospetta piacevole, arricchita da incontri stimolanti. Progetti e aspirazioni non verranno delusi. Tramite un social network riprendete presto i contatti con una amicizia che non vedete ormai da tempo.

Per i single è festa grande, nelle coppie emergono invece divergenze da appianare con molto tatto, diplomazia e un dialogo a cuore aperto.

Bilancia - Giornata positiva ammantata dai raggi benevoli della Luna. Carisma in ascesa e consensi in ogni campo. Al top il divertimento. Il diretto beneficiario della buona “sorte” è senza dubbio il fronte del cuore vivacizzato da sorprese. State lentamente ritrovando la normalità, fatta di serenità ed equilibrio. Anche se ancora avrete a che fare con qualche ostacolo da superare. Energia e tenacia lavorano attivamente per trovare una soluzione. Gli imprevisti diventeranno vantaggi.

Scorpione - È davvero un buon giorno, grazie a Marte e alla Luna. Ideale per mettersi in viaggio e per occupare la scena con tono allegro e scanzonato.

Con un intervento deciso e mirato, sistemerete delle questioni che rischiano di diventare un cruccio per il partner, guadagnandovi la sua gratitudine. Se certi rapporti professionali mostrano dei limiti, prendete una decisione e guardate a nuove possibilità. Siate parsimoniosi, con il denaro ma anche con le parole.

L'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Situazione spinosa per quanti di voi sono innamorati. La persona ideale si conquista con un morbido avvicinamento. Prendete un bel respiro. Continuate a dedicarvi con attenzione ai vostri progetti. Un’intuizione consente di trovare nuove risorse. Dovrete essere più che mai meticolosi, anche se un’urgenza nella consegna di un lavoro vi costringe ad accelerare il ritmo.

Siete fuori strada, se pensate che i soci o il partner siano i diretti responsabili del vostro malumore.

Capricorno - Per non rimanere isolati ogni tanto ricorrete pure ai social, ma il contatto umano più profondo non può che essere quello reale e di persona. A volte si vive in un mondo di illusioni, che soltanto in apparenza fanno sentire davvero appagati. Correzioni di rotta sono sempre possibili, anche una volta iniziato il cammino. Anzi, sono inevitabili, se incontrate qualche piccolo ostacolo. Le vostre scelte personali non dovrebbero essere dettate altro che dalla vostra peculiare logica strategica.

Acquario - La fantasia è dalla vostra, grazie all’apporto prezioso di Urano. Con voi l'allegria è assicurata e la noia fugge lontana a gambe levate.

Il lavoro vi lascia un po’ di respiro e potete concedervi qualche piccolo extra senza ripensamenti. on pensate a quello che avreste potuto fare e magari non avete fatto. È il momento di rimettervi in carreggiata puntando su impegno e costanza. Invece di ascoltare i pettegolezzi, badate ai fatti vostri. Alla fine eviterete un bel po’ di complicazioni.

Pesci - Nessun intralcio. Notizie rassicuranti in merito a eventuali controversie legali, alle finanze e agli investimenti a lunga scadenza. Giornata piatta, ma non disprezzate un po’ di tranquillità: farà bene a corpo e mente. Fitness e cure estetiche. La Luna è ostile, ma ora ha poca presa su di voi. Il partner e la famiglia non vi capiscono, ma con le amicizie la sintonia è immediata. Datevi degli obiettivi da centrare in tempi molto brevi, puntando sull’ampia rete di conoscenze e sulla capacità comunicativa.