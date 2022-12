Le previsioni dell'oroscopo del 23 dicembre denotano un momento di ripresa per i nati sotto il segno dell'Ariete. I Leone, invece, possono cimentarsi in nuovi progetti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: siete molto propensi a cimentarvi in nuovi progetti, forse anche troppo. Non è che forse state scappando un po' da qualcosa del vostro passato che vi ha ferito?

11° Vergine: se siete stati delusi da qualcuno, cercate di andare avanti. Non fermatevi a rimuginare troppo sul passato. Cogliete la palla al balzo per fare delle nuove conoscenze e allargare i vostri orizzonti.

10° Pesci: siete un po' introversi in questi giorni. Per chi non vi conosce fino in fondo, potrebbe essere alquanto difficile capire cosa vi stia passando per la testa.

9° Acquario: l'Oroscopo del 23 dicembre invita i nati sotto questo segno ad essere un po' più determinati. Sia in amore sia nel lavoro è giusto essere responsabili, ma talvolta potete togliervi qualche sfizio.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: siete un po' agitati oggi, forse non tutto quello che avevate progettato sta prendendo la giusta direzione. Ad ogni modo, ricordate che le cose non capitano per caso, c'è sempre un perché.

7° Gemelli: buon momento per lasciarvi andare a nuovi rapporti. Soprattutto i single dovrebbero cimentarsi un po' di più nelle nuove conoscenze.

In ambito professionale ci vuole maggiore organizzazione.

6° Cancro: le stelle vi invitano ad essere un po' più lungimiranti. In amore è tempo di prendere delle decisioni. Chi di voi ha il piede in due scarpe deve decidersi. L'Oroscopo del 23 dicembre vi esorta ad essere audaci.

5° Capricorno: siete molto carismatici in questo periodo, quindi, è il caso di approfittarne.

Non siate troppo in ansi per il futuro e cercate di godervi un po' di più anche il presente.

Oroscopo segni fortunati del 23 dicembre

4° in classifica Ariete: giornata interessante e ricca di risposte. In questo periodo siete stati piuttosto titubanti sotto più punti di vista. Adesso, però, è giunto il momento di darsi da fare e ricominciare da dove vi eravate fermati.

3° Toro: giornata fortunata per quanto riguarda gli affari. Se avevate delle faccende in sospeso, adesso potrete darvi da fare. Non aspettate che passi il treno giusto, andategli in contro.

2° Scorpione: in amore è un momento davvero magico. Se siete in coppia approfittatene per trascorrere del tempo con il partner. I single, invece, dovrebbero uscire di più, è davvero un ottimo momento per mettersi in gioco.

1° Bilancia: l'oroscopo del 23 dicembre denota l'inizio di una fase alquanto importante della vostra vita. In ambito professionale potrebbero arrivare delle conferme. Tenete gli occhi ben aperti.