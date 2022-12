L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato 31 dicembre 2022. Sul piatto delle analisi astrologiche risultano esserci i segni della seconda sestina (quindi da Bilancia a Pesci). Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 31 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 31 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. E' previsto un sabato di fine anno davvero molto dinamico per la Bilancia. Dovete solo aprire il cuore e accogliere, senza diffidenza, novità e situazioni desiderate e inaspettate, di cui la giornata sarà particolarmente generosa.

Viaggi fortunati e novità in campo sociale e mondano. Successo in amore: eccellente verve erotica. Alcune vostre competenze saranno finalmente valorizzate. Gratifiche affettive per chi saprà tenere in considerazione la necessità e i desideri della persona amata.

Scorpione: ★★★★★. Ottima giornata questa in arrivo. Accoglierete sin da subito e con entusiasmo le nuove amicizie che potrebbero capitare proprio la sera del 31 dicembre. Saprete stare al centro dell'attenzione grazie al vostro comportamento disinvolto e alle relazioni spontanee che metteranno a proprio agio chi vi si dovesse avvicinare. Questo vostro lato caratteriale in queste ore vi regalerà una soddisfazione personale. Splendido rilancio della fantasia, compresa quella che serve nei momenti a tu per tu con il vostro amore.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 31 dicembre predice un buon periodo per agire. Se voleste realizzare qualcuna delle vostre ambizioni personali o in ambito famigliare, prima che le vacanze di fine anno finiscano certamente qualcosa di entusiasmante potrebbe accadere. Non vi mancheranno le occasioni per migliorare la vostra posizione economica oppure per maturare l'idea per un acquisto importante.

Nonostante una natura non certo razionale, in questo periodo avete i piedi ben piantati a terra e puntate su obiettivi pratici. Intravedete vantaggi anche dove gli altri non riescono a percepirli.

Oroscopo e stelle del 31 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Quest'ultimo dell'anno preparatevi a festeggiare.

Potreste realizzare un vostro antico desiderio, proprio quello che avete accarezzato da tempo, ma forse perché troppo impegnativo sul piano economico, avete sempre rimandato. Ora è possibile! Avrete le idee chiare e una fervida immaginazione per creare situazioni molto proficue. Luna e Mercurio in buon aspetto tra loro vi doneranno doti intuitive, eloquenza disinvolta e idee originali. Se nei prossimi giorni sarete alla prese con un esame, un colloquio di lavoro o se doveste tenere un discorso in pubblico avrete una gran carica interiore. Le faccende sentimentali saranno facilitate dalla creatività espressiva.

Acquario: ★★★. Una situazione importante vi costringerà a procedere con il freno a mano tirato.

Un andamento “stop and go”, tra incoerenze e passi falsi? Potrebbe essere benissimo così. L’insicurezza acuirà la possessività e vi renderà facilmente sospettosi di chi amate. Occhio a non superare il livello di guardia però, perché alto sarà il rischio di battibecchi e musi lunghi. Nella normale quotidianità potrebbero esserci ostacoli da superare, ma ciò che più brucia sarà la ferita inferta all’orgoglio, questo vi impedirà di accettare una piccola sconfitta. Se poi farete una scelta poco appropriata, invece di perseverare nell’errore, fino a che siete in tempo, fate marcia indietro.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 31 dicembre, mette in evidenza un fine anno normale, come tanti già vissuti.

Da una visione chiara delle problematiche e dalla sicurezza delle vostre convinzioni, slitterete in una condizione poco obiettiva, il che alimenterà ambizioni probabilmente non realizzabili. Non parlate se non vi sentite sicuri di ciò che state per dire. Vedrete che in un futuro non molto lontano realizzerete un grande desiderio, solo che, per da ora e fino a lunedì sarebbe saggio non giocare d'anticipo. Attenti a non spedire all'indirizzo sbagliato certi messaggini ammiccanti.