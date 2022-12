Il periodo natalizio è in grado di portare un po' di serenità nelle vite di molti, ma non tutti sembrano essere in grado di ascoltare la magia di questo periodo. L'Oroscopo del weekend, compreso tra le giornate di venerdì 23 e domenica 25 dicembre, prevede il sopraggiungere di momenti interessanti per molti segni zodiacali tra cui quello dei Pesci. Il natale sembra farsi portatore di energie rinnovate per coloro nati sotto al segno del Toro ed a quello del Sagittario, pronti per affrontare il sorgere di una nuova settimana. Weekend leggermente negativo, invece, per il Cancro: assillato da ondate di stress e nervosismo che potranno tuttavia essere alleviate, anche se non del tutto ignorate.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - un periodo di ripresa sembra attendere coloro nati sotto al segno zodiacale in questione. I nativi dell'Ariete potranno finalmente riprendere in mano le redini della propria vita, destreggiandosi in maniera quasi ottimale tra le varie situazioni che si paleseranno lungo il cammino. Buoni propositi per il futuro permetteranno all'Ariete di focalizzarsi sui propri sogni per conseguire quelli che sono i propri obiettivi.

Toro - le previsioni dell'oroscopo non sembrano preannunciare nulla di negativo per il segno del Toro. Con l'avvicinarsi del weekend le varie situazioni inizieranno a sistemarsi quasi a volersi "resettare" o risolvere completamente.

Le energie non mancheranno di certo e contribuiranno a rendere il fine settimana di natale tanto interessante quanto fortunato e positivo per coloro nati sotto al segno zodiacale in questione.

Gemelli - il segno zodiacale in questione non avrà nulla di cui potersi lamentare. Il natale si fa portatore di situazioni particolarmente interessanti e positive, incrementando così la possibilità di imbattersi in situazioni piacevoli.

Circondarsi di persone fidate, soprattutto in un periodo come questo, aiuterà a migliorare quelli che sono i vari aspetti della vita di ognuno.

Cancro - l'oroscopo di questo nuovo periodo non può essere tra i migliori per il segno del Cancro. Sfortunatamente, gli astri hanno deciso di opporsi a coloro nati sotto al segno zodiacale in questione e la loro posizione poco ottimale non permetterà la nascita di situazioni piacevoli.

Fortunatamente, almeno da un lato, la vicinanza delle persone care contribuirà a rendere il weekend di natale un periodo più leggero.

Leone - varie proposte si susseguiranno nel corso dell'intera settimana ed alcune di esse potrebbero sopraggiungere anche durante il weekend. L'aria natalizia non tarda di certo a farsi sentire, nonostante il segno zodiacale in questione sia uno tra i più testardi. Un carattere forte ed orgoglioso permetterà al Leone di organizzare minuziosamente qualche giornata in compagnia.

Vergine - il weekend di natale sarà per il segno zodiacale in questione un momento a dir poco interessante. Le previsioni dell'oroscopo preannunciano l'avvicinarsi di giornate intrise di fortuna ed in grado di far assaporare a dovere quella che in molti definiscono come la "magia" del natale.

Ottimi propositi, quindi, sia per l'ultima settimana del mese che per il nuovo anno che sta per sopraggiungere.

Oroscopo di natale, da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'oroscopo della Bilancia non sembra essere tra i migliori del mese in questione. Fortunatamente per coloro nati sotto al segno zodiacale in questione, però, il weekend di natale sembra farsi portatore di interessanti novità. Sia in ambito sentimentale che in quello lavorativo ci si potrebbe imbattere nel sopraggiungere di qualche notizia. Non si tratta di promozioni o di proposte matrimoniali, ma sarà comunque qualcosa in grado di far nascere qualche sorriso.

Scorpione - il natale, secondo quanto previsto dagli astri, sarà un periodo in cui anche lo Scorpione riuscirà finalmente a trovare pace.

Circondarsi di persone fidate, di amici e non solo parenti e persone care, aiuterà a riempire il cuore di gioia e serenità. Ottimi propositi per il nuovo anno accompagneranno il segno zodiacale in questione durante il fine settimana.

Sagittario - le previsioni dell'oroscopo non si distaccano molto da quelli che sono i pensieri e le percezioni del segno zodiacale in questione. Il Sagittario avrà infatti la possibilità di recuperare in maniera piuttosto rapida le proprie energie, sia quelle fisiche che quelle mentali, per riuscire così a prepararsi al meglio per una nuova settimana. Il weekend natalizio si rivelerà quindi interessante e rilassante.

Capricorno - la settimana non è stata trascorsa nel migliore dei modi, con qualche nota di nervosismo ed alcune sfumature di stress ad impedire un piacevole trascorrere delle varie giornate.

Il weekend, però, potrà finalmente cambiare le sorti di questo periodo portando non poche note di serenità e gioia. Condividere con le persone care i propri successi e le proprie conquiste, ascoltando anche le storie che vengono raccontate, aiuterà a rasserenare gli animi e rafforzare i rapporti interpersonali.

Acquario - l'oroscopo del weekend di natale si fa portatore di buone notizie anche per chi è nato sotto al segno dell'Acquario. Buoni propositi e prospettive interessanti si intravedono già all'orizzonte e toccherà al segno zodiacale in questione riuscire a non perderli di vista e sfruttare al meglio le varie opportunità che si paleseranno lungo il cammino.

Pesci - il fine settimana in questione sarà per i Pesci uno tra i migliori del mese corrente.

Il natale si avvicina sempre più e la sua influenza positiva si fa sentire già da qualche giorno. In amore ci saranno risvolti interessanti, mentre in ambito lavorativo ci si potrà godere di qualche attimo di meritato riposo senza tuttavia intaccare negativamente le varie finanze. Buoni propositi in costruzione per il nuovo anno.