È pronto l'oroscopo dell'8 dicembre 2022 per i cuori solitari in cerca d’amore. Inizia un nuovo giorno e per molti potrebbe essere interessante seguire i consigli delle stelle. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche dedicate ai single, per la giornata di giovedì 8 dicembre.

L'oroscopo dei single, giovedì 8 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Se ancora non avete incontrato l’anima gemella, non disperatevi: le stelle di questa giornata saranno molto benevole verso il vostro segno zodiacale. Se siete una donna nata nella prima decade, cercate di essere più "femminili" e non troppo aggressive, in quanto ciò potrebbe spaventare un vostro spasimante.

Se volete un consiglio, ignorate le voci e i pettegolezzi inutili.

Toro – Raramente perdete la testa per una persona, ma adesso forse è successo e questo può rappresentare la fine del vostro tempo da single. Coloro che sono nati nella prima decade potrebbero incontrare l’anima gemella. Se siete stanchi, restate a casa a guardare la tv o a leggere un libro. Consiglio del giorno: sforzatevi di migliorare l’intesa con una persona che vi incuriosisce.

Gemelli – Anche se all'inizio la giornata sembra grigia, un incontro interessante la illuminerà e vi farà tornare il sorriso. Se siete nati nella seconda decade, provate a mettere a punto i vostri poteri di seduzione. Molti single del segno incontreranno tante persone e avranno anche l’opportunità di passare una serata passionale.

L'Oroscopo consiglia di mostrare il vostro affetto ogni giorno.

Cancro – La giornata dell’8 dicembre sarà frenetica, non aiutata dallo squillo continuo del cellulare. Le persone verranno da voi come le api attratte dal miele, magari avrete anche la possibilità di trovare l’anima gemella. Chi è della terza decade non deve essere troppo fantasioso e deve accettare ciò che il destino ha in serbo per loro.

C’è un sacco di tempo per il romanticismo. Non vi piace annoiarvi: pensate a riaccendere la passione e ravvivare un po’ le cose.

Previsioni astrologiche dell'8 dicembre per i cuori solitari: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Agirete con circospezione quasi eccessiva. Continuando ad allontanare gli altri come se avessero la peste, avete creato un deserto attorno a voi.

Se siete della seconda decade, un amore inaspettato vi travolgerà con tutta la tenerezza e la passione che avete sempre sognato. Godetevi il momento. Arrivano tempi entusiasmanti per molti cuori solitari del segno. Gli astri consigliano di lasciarvi trasportare dalla passione almeno una volta: non ve ne pentirete.

Vergine – Quando la fortuna vi volta le spalle, si verificano piccoli incidenti e la malinconia inizia a pesarvi. Se appartenete alla seconda decade e vi piace qualcuno, sfruttate questo periodo per approfondire la conoscenza e trasformare questo rapporto in qualcosa di più profondo. L'oroscopo vi consiglia di sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno in questo periodo.

Bilancia – Siete sempre stati bravi a prendere decisioni rapide che ritenete giuste.

Dovrete scegliere tra un’avventura amorosa e un amore eterno e ben collaudato. Per i nati della terza decade, l’amore sarà una priorità. Nel corso della serata, potreste sentire una strana tentazione, qualcosa che non avreste mai creduto possibile: il desiderio di sposarsi. Le stelle, seppur stupite, vi daranno diverse opportunità. Se volete un consiglio, cercate di avere pazienza soprattutto con chi vi vuole bene.

Scorpione – Un giorno triste per quanto riguarda l’amore, ma non disperatevi. In tutti gli altri settori della vostra vita troverete la soddisfazione che non ottenete dall’amore. I nati nella seconda decade possono aspettarsi periodi di felicità. Vi sentirete di nuovo ottimisti e otterrete quello che volete.

Gli astri consigliano di aprirvi subito con qualcuno che vi piace, se rimandate a un altro momento potrebbe essere troppo tardi.

La giornata dei single secondo l'oroscopo dell'8 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Se solitudine vuol dire divertirsi come fate voi, si comprende perché tante persone vi invidiano. I nati nella seconda decade non vedono l’ora di provare emozioni, pelle d’oca e trasgressioni. Forse non verrà fuori niente da tutti questi incontri, ma non vi importa. Ciò che conta è vivere la vita al massimo. L'oroscopo consiglia di lasciarvi andare all’amore e di provare sensazioni vere.

Capricorno – Vi impegnate con felicità e vivacità alla ricerca di un partner o di qualche avventura.

Avete un sacco di energia, questo è sicuro. I nati nella terza decade dovranno mantenete quella freddezza che a lungo li ha salvati dalla malattia dell’amore e rassegnarsi: le stelle preannunciano un futuro di incontri infuocati. Qualche consiglio? Allargate la vostra cerchia di amicizie, forse qualcuna profuma d’amore.

Acquario – Non siete il tipo da incantare qualcuno flirtando perché siete troppo intellettuali per farlo, ma nel momento in cui trovate qualcuno che vi stupisce, cambierete approccio. Per i nati della prima decade, potrebbe presentarsi l’opportunità di iniziare una storia d’amore come quelle delle favole. Venere vi favorisce. Siete pronti a esprimere i vostri sentimenti alla persona che vi piace e lui o lei s’innamorerà perdutamente di voi.

Se volete un consiglio, rischiate. Le stelle favoriscono il cambiamento.

Pesci – Diffidate di chi vi adula costantemente. I tipi troppo dolci nascondono spesso qualcosa. Qualunque cosa voi facciate, ricordate che chi vi porta in cima può facilmente buttarvi giù di nuovo. Se siete nati nella seconda decade, aspettatevi di incontrare molte persone sensuali. Non lasciatevi trascinare in una relazione a lungo termine che non desiderate. Cercate di risolvere una questione difficile. Se volete un consiglio, un po’ di gelosia fa sempre bene in amore. Attenzione a non esagerare.