L’oroscopo per il mese di gennaio 2023 presenterà un protagonista d'eccezione che potrebbe essere determinante per la fortuna dei segni dello zodiaco, ovvero Mercurio che amplierà il raggio di azione dei segni di terra e di Giove, il quale, essendo nella costellazione dell'Ariete, favorirà indiscutibilmente i segni di fuoco.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo della fortuna per tutti i segni dello zodiaco per il primo mese del 2023.

L'oroscopo di gennaio: Toro in testa insieme a Leone

1° Toro: avrete Giove a portata di mano nel periodo di gennaio 2023 insieme al segno dell'Ariete, e questa sarà per voi una grande occasione di agire sul lavoro con la vostra spiccata originalità e creatività.

Non avrete pensieri negativi riguardo alle finanze, perché queste potrebbero lievitare grazie al duro lavoro a cui vi siete sottoposti nelle settimane precedenti. Sicuramente ora prendere qualche decisione potrebbe essere molto più facile di quanto possiate pensare in un primo momento.

2° Leone: sarete fra i segni che trarranno maggior beneficio dall'influenza di Giove in Ariete, in quanto segno di fuoco. Per voi si farà largo una marea di possibilità che potrebbero darvi molto di più rispetto a quanto preposto alla fine dell'anno 2022. La presenza di Marte in Gemelli inoltre darà una spinta energica alle vostre fatiche, riuscendo perfettamente laddove qualche settimana fa eravate sopraffatti dalla stanchezza.

Secondo l'oroscopo non ci saranno difficoltà che tengano di fronte allo spirito che mostrerete sulla scena professionale.

3° Ariete: Giove nella vostra costellazione potrebbe favorire moltissimi guadagni, e non soltanto nel mese di gennaio 2023. Avrete le carte in regola per poter essere più produttivi sul lavoro, ma soprattutto molto sicuri di voi stessi e del vostro operato nel settore degli affari.

Le questioni finanziarie saranno ottime anche nel caso vogliate fare un investimento più importante, perché le spese in questo periodo saranno decisamente ridotte ai minimi termini. Sarete molto coraggiosi nelle sfide che vi verranno affidate.

4° Pesci: gli stimoli esterni potranno fare un gran bene alla vostra creatività e per esteso anche alla vostra carriera professionale.

Si aprirà un mese pieno di iniziativa e di grinta. Sarà favorita una concentrazione che vi permetterà di fare molto, mentre i guadagni potrebbero incrementare davvero con pochissimo sforzo. Il vostro entusiasmo per i successi vi spingerà a fare sempre meglio e con una energia maggiore. Continuate così.

Capricorno tranquillo

5° Sagittario: questo mese di gennaio potrebbe essere l'inizio di una lunga serie che potrebbe darvi molta fortuna a livello pecuniario, e distrarsi poco o niente potrebbe essere abbastanza produttivo per il lavoro in cui siete impegnati. Avrete delle energie che spesso e volentieri faranno al caso vostro, per cui la stanchezza adesso non costituirà un pericolo che possa in qualche modo rallentarvi.

Secondo l'oroscopo, Mercurio potrebbe dare delle risposte efficaci ai quesiti professionali che la situazione vi pone davanti.

6° Capricorno: sicuramente sarete sempre più tranquilli e lucidi, pronti per delle avventure professionali che potrebbero anche fare al caso vostro se riuscirete a mettere insieme i pezzi del puzzle delle vostre capacità. Gli affari potrebbero giovare molto alla famiglia, rendendovi anche in grado di prendere una decisione che interesserà la famiglia, se ne avete una, oppure il piano personale. La carriera potrebbe trovare un decollo ottimale, se ci crederete sul serio.

7° Acquario: ci saranno dei cambiamenti professionali che troverete adatti alle vostre esigenze, ma l'ambito pecuniario potrebbe trovare un lieve ribasso.

Non ci saranno delle conseguenze che vi spingeranno a sacrificare qualcosa per il bene di qualcos'altro, ma fare attenzione ora più che mai potrebbe essere indicato anche per stabilire una situazione emotiva che potrebbe essere un po' altalenante, secondo l'oroscopo.

8° Cancro: avrete qualche situazione professionale che vi premerà molto in questo periodo, e realizzare qualche desiderio che avrà a che fare con il denaro potrebbe essere leggermente difficile. Demordere però non è una parola che si trova nel vostro vocabolario, per cui le sfide saranno accettate come positive e non come fardelli da sopportare per raggiungere i vostri obiettivi. Avrete lo spirito giusto per fare tanto e con le energie necessarie, secondo l'oroscopo.

Gemelli alle prese con le spese

9° Gemelli: avrete un Mercurio che potrebbe darvi qualche piccola difficoltà con gli affari, ma allo stesso tempo queste non vi impediranno comunque di fare degli accordi promettenti sul piano professionale. Con le finanze potreste trovarvi con qualche spesa di troppo che dovrete necessariamente accordare alla famiglia, per cui qualche sacrificio adesso potrebbe essere doveroso. Dovrete faticare un po' prima che alcune questioni burocratiche si risolvano come dovuto.

10° Vergine: avrete a che fare con un inizio dell'anno abbastanza faticoso sia sul piano professionale che su quello finanziario, e che con tutta probabilità potrebbe essere anche motivo di sconforto.

Ma non dovrete assolutamente avere paura, perché il rialzo si verificherà molto presto e con una bella carica inaspettata. Secondo l'oroscopo dovrete prendervi cura delle vostre energie e ridare nuovo vigore alle vostre forze. Evitare di distrarvi sarà il primo passo verso una situazione migliore.

11° Scorpione: dedicarvi a qualche piccola riflessione non sarà un male, soprattutto se questa riguarda qualche rinuncia per amore di una situazione economica migliore. Ora dovrete dedicarvi a qualche spesa che riesca a saldare qualche conto in sospeso e rendervi più responsabili con la prospettiva di vedere crescere esponenzialmente la vostra carriera e il vostro denaro. Secondo l'oroscopo affrontare qualche sfida difficile potrebbe portarvi alla fine del mese a qualche piacevole novità.

12° Bilancia: potreste essere molto poco parsimoniosi, e non tenere conto di una situazione finanziaria che al momento potrebbe essere decisamente traballante. Secondo l'oroscopo di gennaio 2023, dovrete fare a meno di qualcosa che possa in qualche modo costituire una spesa troppo grande, o tante spese piccole. Non sarà facile tenere a freno qualche vostro desiderio, ma sarà sicuramente un bene se questo significherà stare bene in un secondo momento.