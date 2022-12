Giovedì 5 gennaio troveremo sul piano astrologico la Luna risiedere nel segno del Cancro, mentre Venere e Saturno transiteranno nell'orbita dell'Acquario. Giove, invece, resterà stabile nel domicilio dell'Ariete, così come il Nodo Nord e Urano rimarranno sui gradi del Toro. Nettuno, infine, continuerà il transito in Pesci così come Marte proseguirà l'anello di sosta in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Scorpione, meno roseo per Capricorno e Vergine.

Sul podio

1° posto Cancro: rivincite relazionali. Chi nelle ultime settimane ha voluto fare un metaforico sgambetto ai nati Cancro potrebbe pagarne le conseguenze questo giovedì, giornata nella quale le effemeridi lasciano intravedere una rivincita relazione per il segno d'Acqua.

2° posto Scorpione: farsi perdonare. La qualità regina dei nati Scorpione nel ménage amoroso, nel corso del 5 gennaio, sarà probabilmente la semplicità con la quale riusciranno a imbastire un chiarimento con la dolce metà con tanto di perdono annesso a loro favore.

3° posto Toro: concreti. Le destabilizzazioni cerebrali che il duetto Nettuno-Plutone tenterà di instillare nelle menti di casa Toro saranno rispedite al mittente grazie ad un'importante forza di volontà.

I mezzani

4° posto Pesci: romantici. Le attenzioni dei nati Pesci, durante questo freddo giorno di gennaio, parranno essere rivolte perlopiù alle esigenze dell'amato, al fine di soddisfarle impreziosendole con una sequela di azioni romantiche degne di una cena a lume di candela.

5° posto Ariete: focus domestico. Le atmosfere astrali tendenti alla riflessività e alla morigeratezza indurranno, c'è da scommetterci, i nati Ariete a dedicarsi maggiormente alle attività domestiche troppo spesso rinviate, in particolar modo la prima decade che mediterà di smontare l'albero di Natale anzitempo.

6° posto Leone: errori al vaglio.

Venere opposta aizzerà il quadrato Urano-Saturno e ciò, con ogni probabilità, comporterà l'emersione di qualche errore di valutazione in merito a dei progetti in essere o in fase embrionale dei felini, col segno di Fuoco che dovrà essere attento a non commetterli più in futuro.

7° posto Gemelli: dispersivi. Il proverbio "Chi troppo vuole nulla stringe" parrà calzare a pennello per descrivere la giornata dei nati Gemelli, in quanto il segno d'Aria sembrerà volersi cimentare in talmente tante attività in contemporanea da risultare oltremodo dispersivo.

8° posto Acquario: prendere le distanze. Un'annosa questione riguardante la sfera familiare avrà buone chance di coinvolgere indirettamente i nati Acquario, i quali però si guarderanno bene dal prendere una posizione a riguardo, preferendo prendere le distanze.

9° posto Sagittario: staccare la spina. Trascorrere del tempo a giocare ai videogame coi figli o andando al pub con le amiche: qualsiasi attività che aiuti a voltare pagina rispetto alla consueta routine è ben accetta.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: amore flop. Qualcosa parrà non quadrare nel versante sentimentale del segno Mobile, in quanto non soltanto il clima sarà tutt'altro che simbiotico ma i nativi avranno anche la scomoda sensazione che il partner gli stia nascondendo un segreto.

11° posto Capricorno: guardinghi. Riporre fiducia in capi e colleghi nel luogo professionale sembrerà essere una chimera per i nati Capricorno questo giovedì, col segno Cardinale che assumerà un mood guardingo e tenderà ad aspettare le mosse altrui prima di agire.

12° posto Bilancia: bizzosi. Giovedì da prendere con le pinze per i nati Bilancia, in quanto sarà probabile che il segno d'Aria avvertirà un latente nervosismo, il quale cova già da un po', che non riuscirà ad avere una degna valvola di sfogo.