Mercoledì 11 gennaio troviamo sul piano astrale la Luna risiedere sui gradi della Vergine, mentre Nettuno stazionerà nel domicilio dei Pesci. Plutone, Mercurio e il Sole, intanto, protrarranno il moto in Capricorno, così come Saturno resterà stabile in Acquario. Urano assieme al Nodo Nord, infine, rimarranno in Toro come Giove proseguirà l'orbita in Ariete e Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Vergine, meno roseo per Bilancia e Acquario.

Sul podio

1° posto Toro: finanze top. Trovare un modo per ottimizzare le entrate, come proporre una promozione ai clienti più fedeli, permetterà probabilmente ai nati Toro di raggiungere degli eccelsi risultati in ambito finanziario.

2° posto Vergine: affettuosi. Il secondo segno di Terra, nel corso dell'11 gennaio, potrebbe accantonare il mood gelido degli ultimi giorni per lasciar spazio a un atteggiamento decisamente più affettuoso, a maggior ragione coi figli che riempirà di coccole e tenerezze.

3° posto Scorpione: focosi. Le paturnie professionali verranno, c'è da scommetterci, mitigate dalla carica passionale che i nati Scorpione metteranno in campo nel ménage amoroso questo mercoledì invernale, ancor più l'instancabile primo decano.

I mezzani

4° posto Capricorno: scelte oculate. Sia che si tratti di decidere che genere di pasta comperare al supermercato che di scegliere se prendere la moto o l'auto per uscire, i nati Capricorno parranno farlo con spiccata oculatezza in questa giornata di gennaio.

5° posto Cancro: cercasi spensieratezza. Martedì che partirà probabilmente all'insegna della spensieratezza per i nati Cancro, in quanto la voglia di infischiarsene di ciò che al momento non gira a dovere sarà tanta e il segno d'Acqua preferirà sguazzarci dentro anziché continuare a rimuginare.

6° posto Leone: decisi. Il fronte relazionale dei felini sembrerà rappresentare il settore più importante di questo mercoledì, in quanto il segno di Fuoco esigerà che le persone care prendano una posizione netta nei loro riguardi, decidendo se essere d'accordo con le loro ultime scelte esistenziali o meno.

7° posto Gemelli: ancora di salvezza. Con un parterre astrale che rende ancora poco scorrevoli le faccende monetarie e lavorative, i nati Gemelli potrebbero fiondarsi a capofitto nell'amore, identificando la dolce metà come la loro reale ancora di salvezza.

8° posto Pesci: errori ciclici. Semaforo acceso sul giallo per il dodicesimo segno zodiacale che, nel corso dell'11 gennaio, avrà presumibilmente a che fare con degli eventi che si ripresenteranno al suo cospetto e il rischio consisterà nell'alta probabilità nativa di ricadere sugli stessi errori fatti in passato.

9° posto Ariete: dosare le energie. Non essendo dei supereroi, i nati Ariete dovranno gioco forza dosare le esigue energie a loro disposizione nelle ventiquattro ore in questione, col parterre astrale che suggerirà loro di indirizzare la maggior parte delle forze nell'ambiente domestico.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: solitari. La scomoda sensazione di sentirsi dei pesci fuor d'acqua, ancor più se dovranno visitare dei luoghi mai visti prima, potrebbe essere predominante nei nati Bilancia, con quest'ultimi che preferiranno di gran lunga rinviare gli impegni mondani a data da destinarsi.

11° posto Sagittario: illusioni. Lasciarsi incantare da un imbonitore in tv o da un'offerta proveniente da un call center saranno, con ogni probabilità, i rischi che correranno gli arcieri questo mercoledì, col segno di Fuoco che parrà peccare d'ingenuità ed essere particolarmente avvezzo ad aprire il portafogli.

12° posto Acquario: bocca cucita. Accorgendosi già dalle prime ore mattutine che la comunicazione non sarà al massimo, i nati Acquario in questa giornata d'inizio 2023 potrebbero decidere di limitare i dialoghi allo stretto indispensabile.