Mercoledì 7 dicembre troviamo sul piano astrologico la Luna e Marte sostare nel segno dei Gemelli, mentre Plutone assieme a Mercurio transiteranno nell'orbita del Capricorno. Il Sole insieme a Venere, invece, resteranno stabili nel domicilio del Sagittario, così come Saturno proseguirà il moto in Acquario. Nettuno assieme a Giove, infine, permarranno nel segno dei Pesci come Urano insieme al Nodo Nord continueranno a stazionare in Toro. Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Toro, meno entusiasmante per Cancro e Pesci.

Sul podio

1° posto Capricorno: percettivi.

A godere dei primi influssi benevoli del Messaggero degli Dei sarà la prima decade di casa Capricorno che, questo mercoledì, potrebbe risultare più perspicace del solito, riuscendo a notare con arguzia cosa si nasconde dietro gesti e parole altrui.

2° posto Toro: orecchie da mercante. L'arma in più dei nati Toro in questa giornata di fine 2022 sarà, c'è da scommetterci, la propensione a non curarsi di eventuali accuse, maldicenze o colpi bassi indirizzati alla loro persona. Facendo orecchie da mercante, difatti, il segno di Terra affronterà le 24 ore in questione con maggiore leggerezza e indirizzando le energie in attività profittevoli.

3° posto Scorpione: arrivano i rinforzi. Nonostante servirà ancora qualche giorno prima di poter attingere al pozzo dell'armonia, in casa Scorpione questo mercoledì parrà iniziare ad assumere dei contorni meno asfissianti, nuova atmosfera figlia dei rinforzi astrali che giungeranno copiosi.

I mezzani

4° posto Vergine: flirt. Mercoledì durante il quale il segno Mobile avrà chance di intavolare qualche intrigante flirt, probabilmente con una persona impegnata. A fronte di ciò, la quadratura tra l'astro dei venti e la Bianca Signora suggerirà ai nativi di fare molta attenzione, perché il rischio di essere colti in flagrante sarà alta.

5° posto Gemelli: sostegni. Giornata di metà settimana dove i nati Gemelli potrebbero avvertire in maniera più marcata l'affetto delle persone che gli vogliono bene, in quanto queste ultime non si tireranno indietro nell'incoraggiare il segno d'Aria e, qualora fosse necessario, diventare anche una spalla sulla quale piangere.

6° posto Bilancia: figli al centro. La prole sarà, c'è da scommetterci, al centro dei pensieri dei nati Bilancia questo giorno autunnale, col segno Cardinale che si prodigherà per cucinare il loro piatto preferito, accompagnarli in piscina e presenziare al colloquio tra insegnanti e genitori.

7° posto Leone: defaillance. Tutto ciò che avrà a che vedere con la tecnologia, come l'acquisto di un nuovo smartphone ma anche l'utilizzo del pc, avrà buone chance di risentire di qualche defaillance questo mercoledì. A tal proposito, i felini farebbero bene a non incaponirsi nel cercare di risolvere eventuali blocchi o ritardi, in quanto si sistemeranno da soli a tempo debito.

8° posto Ariete: riflessivi.

Andando un po' contro alla loro indole impulsiva, i nati Ariete nel giorno in questione potrebbero divenire più riflessivi notando un ambiguo atteggiamento di un affetto caro, evitando coscienziosamente di chiedere lumi allo stesso.

9° posto Sagittario: umore altalenante. Se c'è una cosa sulla quale probabilmente non potranno contare gli arcieri questo mercoledì sarà la loro stabilità umorale, in quanto si riscopriranno sempre più ombrosi e taciturni col trascorrere delle ore.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: fatalisti. Anziché essere i protagonisti degli eventi nei quali si troveranno coinvolti, i nati Cancro potrebbero subirli senza riuscire a trovare l'energia necessaria a reagire e ciò, com'è facile intuire, porterà un notevole scoramento per il segno d'Acqua.

11° posto Pesci: nostalgici. La mente del dodicesimo segno zodiacale, durante il 7 dicembre, avrà buone possibilità di andare a pescare dei vecchi ricordi che provocheranno nei nativi un mix di malinconia e tristezza. Per uscire da tale impasse, basterebbe un bagno rilassante o una cenetta romantica.

12° posto Acquario: fragili. Particolarmente scossi dagli ultimi scombussolamenti astrali, i quali fortunatamente stanno iniziando a dissolversi, i nati Acquario risulteranno presumibilmente fragili in questa giornata di dicembre, correndo il rischio che qualche nemico segreto ne approfitti per infierire.