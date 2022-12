Venerdì 30 dicembre 2022 troveremo sul piano astrale Giove assieme alla Luna transitare nel segno dell'Ariete, nel frattempo Plutone, Venere, Mercurio e il Sole risiederanno in Capricorno. Saturno, intanto, protrarrà il moto in Acquario, così come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Nettuno, invece, permarrà nel domicilio dei Pesci come Urano insieme al Nodo Nord resteranno stabili nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Sagittario, meno conciliante per Vergine e Bilancia.

Sul podio

1° posto Ariete: rivoluzionari.

Ciò che andava bene sino a ieri, specialmente per la seconda decade, potrebbe non andare più a genio ai nati Ariete a partire da questo venerdì, col segno Cardinale che assumerà un mood rivoluzionario rimescolando parecchie carte esistenziali.

2° posto Sagittario: volitivi. Adempiere alle incombenze pratiche e professionali passando per quelle famigliari parrà essere una passeggiata di salute per gli arcieri nel giorno che precede il weekend, coi nativi che si dimostreranno volitivi e inclini allo spirito di sacrificio.

3° posto Acquario: soddisfazioni morali. Una persona cara, probabilmente un figlio o un genitore, potrebbe dire apertamente ai nati Acquario, nel corso del 30 dicembre, di essere contento del loro comportamento riguardo un'annosa situazione che li vedeva entrambi coinvolti e ciò sarà una soddisfazione morale non indifferente per il segno Fisso.

I mezzani

4° posto Capricorno: cesoie emotive. Il parterre astrale, capitanato dall'ostico duetto Giove-Luna di Fuoco, sembrerà suggerire ai nati Capricorno, soprattutto alla prima decade, di rompere il cordone ombelicale con una vecchia questione sentimentale che assorbe molta energia inutilmente.

5° posto Leone: salto nel vuoto.

Avete presente quella sensazione adrenalinica legata a quando ci si ritrova sospesi in aria per un tuffo in mare o quando si si cimenta nel bungee jumping? Grazie alle configurazioni astrali di questo giorno di fine 2022, i felini potrebbero sperimentare una sensazione analoga sul fronte professionale, avvertendo la necessità di intraprendere un percorso che sinora hanno pensato non fosse nelle loro corde.

6° posto Toro: riservati. Scucire un segreto dalla bocca dei nati Toro questo venerdì sarà, c'è da scommetterci, un esercizio di difficile attuazione, in quanto il segno di Terra si renderà conto che bisognerà custodire gelosamente certe informazioni perché gli forniranno un gran bel vantaggio a breve.

7° posto Gemelli: amore sottotono. Il clima nel ménage amoroso di casa Gemelli risulterà presumibilmente tiepido in quanto risentirà di qualche scossone, figlio degli ultimi equivoci nati in coppia, mai approfonditi e chiariti sino in fondo.

8° posto Scorpione: calma apparente. Alla stregua di un film horror dove la protagonista sembra aver trovato un ottimo nascondiglio ma il killer di turno gli spunta d'improvviso davanti, i nati Scorpione parranno trascorrere questo venerdì in una sorta di calma apparente, quanto sotto sotto sapranno che la tempesta astrale sarà pronta a scatenarsi.

9° posto Cancro: abbuffate. Complice la voglia di accantonare le brutture del periodo, i nati Cancro avranno buone chance di sfogare le loro frustrazioni nel cibo, concedendosi delle scorpacciate caloriche degne del periodo festivo in essere.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: contrattempi. Dei piccoli imprevisti parranno condire la controversa giornata invernale dei nati Bilancia, con quest'ultimi che anziché trovare una soluzione alternativa finiranno per sprofondare nel tunnel dell'insoddisfazione e delle continue lamentele.

11° posto Vergine: straniti. Il terzo decano di casa Vergine, nel corso delle ventiquattro ore in questione, sembrerà aver bisogno di un aiuto materiale e lo cercherà probabilmente in un'amica o una collega ma, inaspettatamente, rimarrà sgomento ricevendo il rifiuto della stessa.

12° posto Pesci: sfuggenti. Nonostante il dovere li chiamerà a recarsi nel luogo professionale questo venerdì, i nati Pesci avranno buone chance di risultare sfuggenti e un pizzico indisponenti, soprattutto coi superiori, rischiando di sorbirsi una sonora ramanzina.