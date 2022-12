I transiti astrali maggiormente impattanti nell'anno 2023 saranno l'approdo di Saturno nel segno dei Pesci il 7 marzo, il cambio di domicilio di Giove, che il 16 maggio passerà dall'Ariete al Toro, l'anello di sosta di Venere in Leone dal 6 giugno al 9 ottobre e il cambio di asse del Nodo Nord, il quale si sposterà da Toro-Scorpione ad Ariete-Bilancia il 18 luglio.

L'Oroscopo del 2023 sulla fortuna e il lavoro si annuncia benevolo per Acquario e Pesci, meno entusiasmante per Gemelli e Sagittario.

Sul podio

1° posto Acquario: upgrade. Da metà aprile ai primi di giugno e nel corso delle prime tre settimane di dicembre, i nati Acquario potranno avanzare con successo delle richieste sia di un ruolo con più responsabilità che di un aumento di stipendio.

Nonostante queste proposte avranno ottime chance di essere accettate tempestivamente, i nativi dovranno fare molto attenzione a eventuali postille. Dal 7 luglio al 7 settembre, invece, si delineerà presumibilmente una fase meno rosea per il quarto segno Fisso, periodo nel quale sarà chiamato a fare di necessità virtù. Giornate fortunate: 15 marzo, 24 e 31 aprile.

2° posto Pesci: opportunità mozzafiato. I nati Pesci nel 2023, escludendo il controverso periodo dal 16 settembre al 22 dicembre, trascorreranno presumibilmente un anno all'insegna di una maggiore agiatezza economica e di una propensione spiccata verso la concretezza. Ad essere premiati saranno coloro che, malgrado le difficoltà in onda dal 2018, non si sono mai arresi e hanno deciso di rimboccarsi le maniche fiondandosi anche in impieghi estranei alle loro peculiarità.

Per questi volenterosi e tenaci nativi saranno pronte delle occasioni mozzafiato, opportunità che saranno talmente eccezionali che il segno d'Acqua faticherà a crederci. Giornate fortunate: 6 aprile, 19 maggio e 29 dicembre.

3° posto Leone: creativi. Saturno dal 7 marzo, Giove per l'intero anno e Venere nei mesi estivi saranno, con buona probabilità, il terzetto astrale che deciderà le sorti delle faccende professionali di casa Leone nel 2023.

Grazie a tali passaggi planetari, difatti, i felini avranno buone chance di uscire dai soliti schemi mentali, preferendo dare sfoggio di una spiccata creatività rispetto alla solita solfa routinaria. Così facendo, riusciranno a ottenere maggiore visibilità e vedranno riempirsi considerevolmente il loro bottino economico. Giornate fortunate: 28 maggio, 11 agosto e 9 ottobre.

I mezzani

4° posto Toro: scalata al successo. Dal 16 marzo al 5 giugno, Urano e Giove nel segno e Saturno nell'undicesimo campo avranno buone possibilità di favorire una lenta ma inesorabile scalata al successo professionale per i nati sotto il segno del Toro. Per giungere agli agognati frutti, in termini di target clientelare e di alleanze proficue, bisognerà attendere le ultime due settimane dicembrine ma ciò non toglie che il 2023, dopo un ultimo triennio thrilling sul piano lavorativo, si presenterà al cospetto dei nativi come ben più che positivo. Giornate fortunate: 24 marzo, 22 aprile e 11 dicembre.

5° posto Cancro: rinascita. Le paturnie professionali che hanno tenuto banco dal transito saturniano in Capricorno, quindi risalenti a circa cinque anni fa, inizieranno presumibilmente non soltanto a dissolversi ma anche a lasciar spazio a una meritata rinascita in questo settore per i nativi nel 2023.

Per far sì che il restyling si concretizzi, però, il segno Cardinale dal 7 marzo all'11 luglio sarà chiamato smontare eventuali progetti obsoleti e iniziare a crearne di nuovi che strizzino l'occhio all'innovazione e, soprattutto, che siano all'avanguardia. Giornate fortunate: 11 marzo, 7 luglio e 14 ottobre.

6° posto Capricorno: cambiamenti. La partita astrologica del fronte professionale dei nati Capricorno nel 2023 parrà giocarsi sulla voglia del segno Cardinale di mettersi in gioco e, al contempo, accantonare quel velo di pessimismo legato al prossimo futuro. Da metà maggio a metà luglio, l'unica cosa saggia da fare sarà presumibilmente mettere in discussione la loro mansione all'interno di un'azienda o, nel caso di liberi professionisti, la loro propensione a proseguire nello stesso ambito.

Da fine luglio al termine dell'anno, invece, tali eventuali stravolgimenti gli permetteranno di far emergere dei talenti che i nati Capricorno non sapevano sino a quel momento di possedere. Giornate fortunate: 8 e 17 agosto, 12 novembre.

7° posto Ariete: mettersi in proprio. Dall'8 gennaio al 16 maggio, il primo segno zodiacale potrebbe essere pervaso dall'irrefrenabile voglia di avviare un progetto lavorativo puntando esclusivamente su sé stesso, cioè di iniziare un percorso lavorativo in proprio. Non tutti, ovviamente, avranno le carte in regola per farlo, ma chi tra i nativi avrà l'audacia e le finanze necessarie a tale salto sarà chiamato a concretizzare l'idea che gli frulla in testa nel favorevole periodo che andrà in onda dal 19 settembre al 3 dicembre.

Giornate fortunate: 19 e 20 febbraio, 2 dicembre.

8° posto Bilancia: al bando l'accidia. Le questioni lavorative dei nati Bilancia nel 2023 passeranno attraverso delle fasi alterne, con due frangenti benevoli dal dal 21 aprile al 5 giugno e dall'8 al 23 ottobre e due periodi meno eccitanti da inizio anno a metà aprile e nei mesi estivi. Nella trance positiva, i nativi saranno presumibilmente chiamati a eliminare dal loro atteggiamento la pigrizia, la tendenza a delegare e la procrastinazione. Così facendo, potranno mantenere integra la loro figura lavorativa. Nella fase meno entusiasmante, invece, parranno voler scappare dalle solite mansioni routinarie e si metteranno alla ricerca di nuovi lidi professionali, quando invece farebbero molto meglio a rimanere dove si trovano.

Giornate fortunate: 26 maggio, 8 giugno e 15 ottobre.

9° posto Vergine: bivio professionale. La difficoltà maggiore che potrebbero affrontare i nati Vergine nel 2023 sarà di avvertire una certa indisposizione nei loro riguardi nell'ambiente lavorativo, impressione che instillerà nelle menti del segno Mobile una latente voglia di licenziarsi. Con le numerose osticità planetarie in onda il prossimo anno, però, un'eventuale scelta di cambiare luogo professionale difficilmente salverebbe la situazione, in quanto i nativi incontrerebbero nuovamente delle simili dinamiche dalle quali saranno appena fuggiti. Il consiglio delle stelle, quindi, sarà di stringere i denti e di evitare di andare a muso duro con capi, colleghi e subalterni.

Giornate fortunate: 28 maggio, 6 giugno e 4 luglio.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: pile scariche. Malgrado la voglia di farsi valere in ambito professionale, ancor più nei mesi estivi del 2023, i nati Sagittario avranno buone chance di doversi spesso arrendere dinanzi a uno scarno bottino energetico che inevitabilmente li rallenterà. Il pericolo di tale spossatezza sarà, c'è da scommetterci, che la stessa venga scambiata dagli arcieri per un'inconscia voglia di cambiare registro, di catapultarsi in qualcosa di totalmente nuovo. Sarà questa falsa impressione che, specialmente nei mesi di giugno, luglio e agosto, spingerà i nativi a fiondarsi in un lavoro del tutto diverso da quello attuale, ad esempio un barman potrebbe decidere di iniziare un percorso culinario, quindi cominciare a frequentare dei corsi appositi oppure partire dalla solita gavetta.

Giornate fortunate: 15 e 16 agosto, 24 dicembre.

11° posto Scorpione: costrizioni. Stretti dalla morsa di Saturno sino a marzo e di Giove da maggio in poi, i nati Scorpione avranno buone possibilità di dover fare i conti con un 2023 non troppo entusiasmante sotto il profilo professionale. Anno che sarà pregno di costrizioni, ridimensionamenti e cambi di sede che non soltanto destabilizzeranno i nativi ma, purtroppo, faranno anche emergere uno dei loro lati ombra più oscuri, quel pessimismo che spesso fa a botte con la forza di volontà che li contraddistingue. Giornate fortunate: 14 e 17 marzo, 30 giugno.

12° posto Gemelli: di necessità virtù. Tra i segni che più avvertiranno lo spostamento di Saturno dall'Acquario ai Pesci saranno senza dubbio i nati Gemelli, i quali sino alla primavera del 2025 dovranno volente o nolente avere a che fare col pianeta delle lezioni.

Nel 2023, il segno Mobile non potrà fare altrimenti che accontentarsi di ciò che ha ottenuto negli anni precedenti, facendo di necessità virtù e guardandosene bene dal gettarsi in manovre espansionistiche di qualunque tipo. La più bersagliata sarà la prima decade che potrebbe rendersi conto, se a capo di un team, di aver puntato sulle figure professionali sbagliate, oppure apprendere che il lavoro che svolge attualmente alle dipendenze altrui non lo soddisfa più come un tempo. Giornate fortunate: 22 gennaio, 10 e 19 luglio.