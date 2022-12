Un'altra settimana sta per sorgere e l'oroscopo si prepara ad anticipare quello che potrebbe accadere con l'arrivo del nuovo anno. Il periodo in questione è compreso tra lunedì 26 dicembre 2022 e domenica 1 gennaio 2023, e potrebbe racchiudere in sé giornate pregne di fortuna ed energia per la maggior parte dei segni zodiacali. La stanchezza potrebbe farsi sentire per qualcuno, come ad esempio per coloro nati sotto il segno della Bilancia, ma dopo i festeggiamenti natalizi non può che essere normale. Un carico di energia positiva investirà i nati in Ariete, seguiti a ruota da uno Scorpione che si prepara ad affrontare nel migliore dei modi la nuova e ultima settimana del mese.

Il Toro, dal canto suo, godrà della presenza quasi sempre presente della Luna.

Di seguito l'Oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - secondo le previsioni dell'oroscopo, chi è nato sotto il segno dell'Ariete potrà avvertire l'accrescere delle proprie energie fisiche e mentali e il sopraggiungere di un'ondata di fortuna che si farà portatrice di gioia e serenità, ma non solo. Riunirsi con i propri familiari o anche solo organizzare una piccola gita fuori porta aiuterà a sentire meglio il calore delle persone amate e a sentirsi meno inutili e più appagati. L'intera settimana, quindi potrà essere considerata ottimale per un segno come questo.

Toro - con una Luna a favore, il segno zodiacale in questione non può che trascorrere una settimana intrisa di fortuna sotto molti aspetti. Riuscire a divertirsi, in un periodo come questo, non sarà assolutamente complicato e le varie situazioni intriganti riusciranno a mantenere alto l'umore del Toro. Con l'avvicinarsi del weekend, e di conseguenza anche dell'inizio del nuovo anno, si potrà avvertire qualche nota di romanticismo in più.

Gemelli - anche chi è nato sotto il segno dei Gemelli, secondo quanto previsto dall'oroscopo di questa nuova settimana di dicembre, potrà immergersi in un periodo veramente ottimale, almeno per quanto riguarda la parte economica e lavorativa della propria vita. A causa dello spostamento repentino di qualche astro, il segno zodiacale in questione potrebbe ritrovarsi costretto a fronteggiare qualche piccola tensione passeggerà con i propri familiari.

Niente che non possa essere risolto brevemente.

Cancro - un po' di malinconia potrebbe avvolgere le prossime giornate, specialmente il weekend e la notte di Capodanno. Qualche nota di nervosismo, durante il fine settimana, potrebbe affiancare il segno zodiacale in questione, ma grazie alla vicinanza dei propri cari sarà possibile affrontare tutto a testa alta. Riuscire a gioire, nonostante le difficoltà, aiuterà a venire fuori da ogni situazione spiacevole.

Leone - l'inizio della nuova settimana non sembra essere tra i migliori, almeno per quanto riguarda il segno del Leone. Le previsioni dell'oroscopo preannunciano il sopraggiungere di momenti di stress e nervosismo che, fortunatamente, andranno a scemare con l'avvicinarsi del fine settimana.

In questi ultimi giorni si avrà la possibilità di riorganizzare le proprie idee e limitare in parte le aspettative future.

Vergine - neanche il segno della Vergine sembra voler iniziare la settimana positivamente. Qualche pensiero negativo si farà portatore di ansie e nervosismo almeno fino alla giornata di mercoledì. L'influenza del nuovo anno si farà sentire man mano che ci si avvicinerà alla fine del vecchio. Attenzione a non donare a tutti la propria fiducia.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, l'oroscopo di questa nuova settimana del mese prevede l'arrivo di giornate leggermente grigie per coloro nati sotto il segno della Bilancia. Qualche rimprovero potrebbe far tentennare l'equilibrio raggiunto non poca difficoltà, ma grazie alla grinta di questo segno e alla vicinanza delle persone amate si avrà la possibilità di riprendersi rapidamente e di godersi sia gli ultimi giorni del 2022 che i primi del nuovo anno.

Scorpione - ottimo periodo per quanto riguarda il segno dello Scorpione. Nessuno riuscirà a strappare il sorriso a questo segno zodiacale, neanche dopo innumerevoli tentativi e neanche riportando alla luce situazioni scomode e ormai passate. Un segno così grintoso e sorridente, almeno per quanto riguarda questa ultima parte del 2022, non lo si può trovare facilmente. Attenzione però a scegliere con particolare cura le amicizie: non tutte sono utili e positive.

Sagittario - a causa dell'opposizione di alcuni astri, chi è nato sotto il segno del Sagittario potrebbe ritrovarsi ad affrontare questa nuova settimana con le batterie un po' scariche. Secondo quanto previsto dall'oroscopo, la situazione potrebbe migliorare leggermente con l'avvicinarsi del weekend e, di conseguenza, del nuovo anno.

Riuscire a mantenere equilibrate le poche riserve energetiche potrebbe non essere semplice.

Capricorno - con Giove in opposizione, i nati in Capricorno non possono sperare in giornate positive ed energiche per l'inizio del nuovo anno, ma fino ad allora avranno la possibilità di sfoggiare le proprie capacità e abilità sotto vari aspetti. Ottimo periodo per quanto riguarda l'eros e la sfera sentimentale, così come si riveleranno propizie le giornate e le opportunità anche sotto gli altri aspetti della vita. Buoni propositi per il lavoro e buone offerte economiche si ergono all'orizzonte.

Acquario - secondo quanto previsto dall'oroscopo, l'Acquario inizierà la nuova settimana del mese di dicembre con il piede giusto.

Grazie a una posizione astrale assai ottimale, il segno zodiacale in questione avrà la possibilità di salutare nel migliore dei modi il 2022 per concentrarsi e immettersi in un 2023 a dir poco con i fiocchi. Ottime prospettive anche per i prossimi mesi.

Pesci - nonostante la stanchezza causata da giornate piene di lavoro e impegni di vario genere, coloro nati sotto il segno dei Pesci avranno la possibilità di condividere momenti di gioia e di serenità con i propri cari e con le persone amate. Buone prospettive in amore e in ambito lavorativo, ma qualche piccola e passeggera nube potrebbe circolare sopra alle nuove amicizie. Metabolizzare qualcosa di negativo non sarà semplice, ma non per questo dovrà essere considerato impossibile.