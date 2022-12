L'oroscopo settimanale dal 5 all'11 dicembre 2022 è pronto a tracciare un sentiero ai prossimi sette giorni. In evidenza le analisi astrologiche e le stelline interessanti la sestina relativa ai sei simboli compresi nel filotto da Bilancia a Pesci. Curiosi di conoscere i voti in pagella dei segni e come andrà il periodo in analisi?

In primissimo piano nel periodo in esame l'ingresso di Venere e Mercurio nel segno del Capricorno. Tali transiti daranno l'opportunità ai nativi del segno di Terra di poter vivere un periodo decisamente molto positivo.

Per questo la classifica della settimana lo ha voluto premiare mettendolo alla vetta della stessa, meritatamente al top.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'Oroscopo della settimana da lunedì a domenica incorniciate come sempre nell'attesissima classifica stelline settimanale.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Questa settimana la Luna in Gemelli e poi in Cancro vi invita a coltivare i rapporti con gli altri da un lato, ma dall’altro vi fa sperimentare sulla pelle quanto siano importanti la tolleranza e la pazienza. In campo professionale dovreste trovare un modo per aumentare le frecce al vostro arco. In amore non state certo dando il meglio di voi: perché?

Datevi una risposta sincera e traete le inevitabili conclusioni. Il vostro umore in alcune giornate può senz'altro risollevarsi soltanto con l’intervento di qualcuno che sappia farvi sentire il proprio calore e la sua presenza. Imparate a trovare più tempo da dedicare alla vita privata, almeno in questo momento!

La classifica stelline settimanale:

★★★★★ lunedì 5, domenica 11;

★★★★ martedì 6, venerdì 9, sabato 10;

★★★ giovedì 8 dicembre;

★★ mercoledì 7 dicembre 2022.

♏ Scorpione: voto 7.

L'Astrologia settimanale in questo momento vi esorta a non dare troppo peso alle parole di una persona, che forse non conoscete bene a fondo. Un consiglio da tenere a mente per tutta la giornata: non sottovalutare le persone e neppure le situazioni. E non sopravvalutate voi stessi, d’altro canto. Ecco, con questi due concetti ben presenti in testa potete affrontare la vostra settimana più sereni.

Mettete in conto comunque un intoppo (venerdì o sabato) di cui avreste volentieri fatto a meno. Sul lavoro sarebbe meglio chiarirsi le idee prima di prendere posizioni nette. In amore tenete a bada in nervi: le reazioni eccessive saranno parecchio controproducenti.

La classifica stelline della settimana:

Top del giorno lunedì 5 dicembre;

lunedì 5 dicembre; ★★★★★ martedì 6, mercoledì 7;

★★★★ giovedì 8, domenica 11;

★★★ venerdì 9 dicembre;

★★ sabato 10 dicembre 2022.

♐ Sagittario: voto 8. Ottima settimana! Vi attendono diverse giornate davvero molto vivaci e, per certi versi, euforiche. Il lavoro vi sta dando piccole ma importanti soddisfazioni. Tenete comunque a freno l’ambizione eccessiva. Piuttosto, scendete in campo e schieratevi, se necessario, dando voce alle vostre idee.

In molti casi riceverete consensi per la buona affidabilità e la ferma solidità che saprete dimostrare. In amore ci vorrebbe qualcosa che movimenti la routine quotidiana: perché non cominciare a pensarci su? La famiglia è un punto di riferimento importante in questo periodo e voi siete un punto di riferimento irrinunciabile.

La classifica stelline settimanale:

Top del giorno mercoledì 7 dicembre;

mercoledì 7 dicembre; ★★★★★ giovedì 8, venerdì 9, sabato 10;

★★★★ martedì 6 dicembre;

★★★ domenica 11 dicembre;

★★ lunedì 5 dicembre 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 10. Settimana spettacolare in ogni situazione. L'arrivo nel segno di Venere e Mercurio darà a molti nativi nuove chance da investire nelle situazioni di maggior interesse.

Visto che il cielo del periodo si prospetta molto favorevole, certamente potrebbe essere il momento giusto per concentrarsi sulla concretizzazione di un progetto cui tenete molto. In ambito lavorativo sono possibili confronti molto costruttivi: non tiratevi mai indietro! In amore, intanto, se siete ancora in stato single, guardatevi intorno con molta attenzione perché potrebbe esserci qualcuno che non aspetta altro che un vostro cenno di consenso per farsi avanti.

La classifica stelline della settimana:

Top del giorno sabato 10 dicembre (Venere nel segno);

sabato 10 dicembre (Venere nel segno); ★★★★★ martedì 6 (Mercurio nel segno), mercoledì 7, domenica 11;

★★★★ lunedì 5, giovedì 8, venerdì 9.

♒ Acquario: voto 7. Alcune situazioni in questi giorni a venire ancora appariranno senza via di sbocco: forse dovreste agire in modo più deciso ed efficace.

Osate, e vedrete che i risultati finalmente cominceranno ad arrivare. In amore ci sarà qualche momento di tensione, il confronto con il partner in questi giorni non è molto costruttivo e forse bisognerebbe cambiare i toni. La Luna in Gemelli vi faciliterà quasi in tutto, ciò a cui mirate diventerà presto traguardo raggiungibile. Sarete autorizzati a pensare in grande ma pianificate bene ogni vostro movimento. In amore non ci saranno momenti idilliaci, ma tutto sommato la situazione è tranquilla e gradevole. È ora di migliorare il fisico, facendo vita sana e camminate regolari.

La classifica stelline settimanale:

Top del giorno giovedì 8 dicembre;

giovedì 8 dicembre; ★★★★★ venerdì 9, domenica 11;

★★★★ mercoledì 7, sabato 10;

★★★ lunedì 5 dicembre;

★★ martedì 6 dicembre 2022.

♓ Pesci: voto 6.

Vi aspetta una settimana passabile, per molti versi interminabile ma non tutto sarà negativo. Le vie d’uscita non mancheranno, anche se dovete guardare nella direzione giusta e anche adottare qualche strategia. Non fatevi prendere dalla pigrizia nell’ambito del rapporto di coppia. In amore, infatti, qualche desiderio potrebbe restare in sospeso, ma si tratterà di avere soltanto un altro po’ di pazienza. Nel frattempo, evitate di alimentare polemiche con parenti e persone a voi molto vicine. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci presto un cambiamento interessante. Tenete gli occhi aperti. Se dovete avviare una collaborazione di qualsiasi tipo, sappiate che ci riuscirete senza troppa difficoltà, grazie alla vostra incrollabile determinazione.

La classifica stelline settimanale: