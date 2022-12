L'oroscopo di mercoledì 14 dicembre ha in serbo molte emozioni. Le previsioni astrologiche del giorno, basandosi sui transiti planetari, mettono in evidenza diversi aspetti della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei vari segni zodiacali.

In particolare, Toro, Bilancia e Capricorno vivranno una relazione intensa, mentre Ariete, Scorpione e Sagittario non avranno voglia di scherzare. Gemelli, Vergine e Acquario si dimostreranno perspicaci e, infine, Cancro, Leone e Pesci andranno incontro ad alcuni cambiamenti.

Previsioni astrologiche di mercoledì 14 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la giornata vi metterà davanti a situazioni imprevista. Per voi, non sarà semplice analizzare la vostra interiorità. Sarete poco autoironici e il desidero di scherzare sparirà nel nulla. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non prendere le cose troppo seriamente: sarà importante avere la giusta misura.

Toro: aprirete il cuore al vostro partner. Finalmente, sarete pronti a parlare dei vostri sentimenti in totale onesta. Vi lancerete in un discorso appassionato, caratterizzato dal desiderio di condividere emozioni importante con il partner. Quest'ultimo non potrà fare a meno di esprimere tutta la sua gioia.

Gemelli: analizzerete ogni situazione nei minimi particolari. Vorrete avere le idee chiare perché, solo in questo modo, vi sentirete pronti a prendere ulteriori decisioni. Per fortuna, potrete contare sull'appoggio delle persone care. Il partner e gli amici non potranno fare a meno di schierarsi dalla vostra parte.

Cancro: la routine quotidiana verrà alterata da alcune novità che vi faranno battere il cuore.

Non saprete come affrontare tutto questo, ma deciderete di non tirarvi indietro. Camminerete a testa alta, concentrandovi sulle persone che sono davvero importanti per voi, come il partner e la famiglia.

Oroscopo del giorno 14 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: vorrete introdurre qualche piccola novità nella vostra vita.

La routine quotidiana, infatti, inizierà a sembrarvi piuttosto noioso e ripetitiva. Forse, impiegherete un po' di tempo per introdurre le abitudini desiderate, però, alla fine, ce la farete. Il partner e gli amici faranno il tifo per voi in ogni circostanza.

Vergine: sul posto di lavoro svolgerete i vostri incarichi con grande cura. Non permetterete agli altri di mettervi i piedi in testa, né accetterete l'idea di delegare gli impegni presi. Il capo sarà fiero di voi, ma dovrete evitare di tirare troppo la corda. Un'eccessiva stanchezza, infatti, potrebbe interferire con la vostra lucidità.

Bilancia: vi sentirete liberi di vivere la relazione con il partner senza alcuno ostacolo. Tra voi ci sarà una grande sintonia che sfocerà in passione e comprensione reciproca.

Vi sosterrete nei momenti di difficoltà e riderete in quelli di complicità. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di preservare il vostro legame.

Scorpione: sarete piuttosto seri. Affronterete un momento un po' complesso, soprattutto dal punto di vista emotivo. Non riuscirete a osservare la situazione senza sentirvi coinvolti. Darete la vostra opinione, ma non tutti saranno disposti ad ascoltarla. Alcuni, infatti, si opporranno con fastidiosa fermezza.

Previsioni zodiacali del 14 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete così tanto da lavoro da non riuscire a frequentare le persone care. Purtroppo, sarete costretti a rinunciare ad alcune uscite e a prendere la distanza dalla vita mondana.

Questo non giocherà a vostro favore. Anche il partner potrebbe iniziare a sentirsi un po' trascurato da voi.

Capricorno: darete grande valore all'amore. Il partner avrà un ruolo importantissimo nella vostra vita. Sarà il vostro punto di riferimento e il vostro confidente. Le previsioni astrologiche vi consigliano di essere sempre sinceri con lui: la paura di ferirlo non dovrà interferire con la moralità.

Acquario: l'ambito economico vi spingerà a porvi delle domande. Avrete tutte le intenzioni di introdurre una svolta nella vostra vita, ma dovrete agire in modo intelligenti. L'unico modo per ottenere risultati sarà quello di analizzare le opportunità proposte e di scegliere quella più adatta in base a fattori emotivi e personali.

Pesci: il confronto con gli altri vi sarà di grande aiuto. Vi metterete in gioco, senza paura di essere giudicati. Sicuramente, sarete costretti a scontrarvi con diversi aspetti della vostra personalità, ma potrete trarne solo qualcosa di positivo. Il percorso intrapreso vi porterà a una forte crescita emotiva e intellettuale.