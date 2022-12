L'oroscopo del 16 dicembre ha in serbo infinite novità. Le previsioni astrologiche, in base ai transiti planetari, sono pronte a evidenziare le principali caratteristiche della giornata. Lavoro, amore e vita sociale si intrecciano tra loro, fino a dare vita a una quotidianità imprevedibile. Ci sarà chi reagirà con entusiasmo alle sfide e chi tenderà a mettere le mani avanti.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 16 dicembre.

Previsioni astrologiche di venerdì 16 dicembre:

Ariete: sarete d'esempio per amici e colleghi. Camminerete a testa alta e dimostrerete di avere una grande forza interiore.

Riuscirete sempre a trovare una strategia alternativa. Questo vi farà onore e vi consentirà di inseguire i vostri obiettivi. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi.

Toro: eviterete di agire per non compiere alcun passo falso. Vi troverete in una situazione complessa che vi spingerà a sfruttare tutte le vostre risorse. Saprete di non avere ancora chiara tutta la questione. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non mentire alla famiglia e agli amici.

Gemelli: sarete molto riflessivi. Non sarete ancora pronti ad abbandonare le vostre convinzioni. Cambierete idea su diversi aspetti superficiali, ma i valori rimarranno gli stessi. Questo potrebbe rendervi poco graditi ad alcune persone.

Per fortuna, ci sarà chi non riuscirà a fare a meno della vostra compagnia.

Cancro: avrete bisogno di affetto. Le braccia del partner saranno il vostro luogo sicuro. Parlerete dei vostri sentimenti, concentrandovi sulle emozioni suscitate dal rapporto di coppia. Verrete contraccambiati, però, sarà necessario più tempo per consolidare questo legame.

Gli imprevisti, infatti, potrebbero essere dietro l'angolo.

Oroscopo del giorno 16 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: le stelle si opporranno con forza alla vostra serenità. Purtroppo, proverete una profonda tristezza che non vi consentirà di portare avanti determinati progetti. Dovrete trovare la forza in voi stessi perché, solo così, avrete maggiori possibilità di superare le recenti difficoltà.

Ci saranno anche tensioni con il partner.

Vergine: il vostro orgoglio vi impedirà di affrontare determinati rapporti. Preferirete prendere le distanze e interrompere le relazioni piuttosto che chiarire. Il lavoro occuperà la maggior parte del vostro tempo. Vi dimostrerete attenti e diligenti. Darete un ottimo contributo all'azienda grazie alla perspicacia usata.

Bilancia: adorerete stare in casa e prendervi cura dell'ambiente domestico. In particolare, avrete una forte propensione per le decorazioni natalizie. Palline colorate e lucine luminose vi renderanno davvero contenti. Sarete energici e determinati, pronti a sorridere in qualunque momento.

Scorpione: la concentrazione non vi mancherà.

Purtroppo, però, non riuscirete a portare a termine tutti i vostri impegni. Il tempo sarà poco e le mansioni troppe. Lo stress potrebbe arrivare al limite. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di prendervi un po' di spazio per voi stessi.

Previsioni zodiacali del 16 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: farete fatica a lasciarvi andare. Per il momento, preferirete procedere con calma, senza bruciare le tappe, soprattutto in ambito sentimentale. La persona amata si renderà conto di questo atteggiamento, ma non si opporrà. Sarete decisamente compatibili dal punto di vista emozionale.

Capricorno: sarete competitivi sul posto di lavoro e nello sport. Vorrete essere i migliori in qualsiasi campo.

Non accetterete le sconfitte, al contrario rimarrete delusi da eventuali fallimenti. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non esternare eccessivamente questo aspetto.

Acquario: la situazione economica non sarà tra le migliori. Avrete molte spese da affrontare, soprattutto per questioni domestiche. Al momento, non sarete in grado di far fronte a tutto questo. L'unica soluzione sarà quella di provare a migliorare la vostra situazione lavorativa. Non ve ne pentirete.

Pesci: avrete bisogno del conforto del partner. Vi sentirete abbastanza forti per affrontare la giornata da soli, però, un po' di dolcezza vi farà sentire molto meglio. Il lavoro procederà in totale tranquillità, così come anche i rapporto con gli amici. La persona amata potrebbe essere pronta a compiere un passo importante.