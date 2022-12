L'Oroscopo di domenica 18 dicembre appare molto vivace. Le previsioni astrologiche del giorno, basandosi sui transiti planetari, sono pronte a a descrivere le novità del momento. In particolare, c'è tanto spazio per l'amore e la socialità. Alcuni segni zodiacali saranno legati alla famiglia, mentre altri si mostreranno intraprendenti.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 18 dicembre.

Previsioni astrologiche di domenica 18 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: avrete un occhio di riguardo nei confronti della persona amata. Anche se il rapporto di coppia rimarrà nascosto, farete di tutto per alimentare il vostro feeling.

Di ora in ora, apparirete sempre più protettivi e determinati. Gli amici inizieranno a sospettare qualcosa, ma non si opporranno.

Toro: le persone care cercheranno di rendervi la giornata più facile da vivere. Vi staranno vicino, enfatizzando i momenti belli e cercando di ignorare quelli brutti. I loro sforzi porteranno a dei risultati, ma dovrete metterci anche il vostro impegno per raggiungere l'obiettivo. La famiglia non si allontanerà da voi.

Gemelli: vorrete rimanere in silenzio e concentrarvi sui traguardi da raggiungere. Non avrete voglia, almeno per ora, di partecipare attivamente alla vita sociale. Declinerete gli inviti degli amici e sarete un po' severi anche con il partner. Questo potrebbe enfatizzare la frattura di coppia.

Cancro: ad un occhio esterno, apparirete molto insicuri. Non prenderete mai la parola per dare la vostra opinione e cercherete di evitare ogni contrasto. Vi opporrete con forza ai litigi perché non vorrete dare adito a questioni superficiali e ormai superate. Le critiche e le prese in giro, però, rischieranno di farvi perdere la pazienza.

Oroscopo del 18 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete un po' cagionevoli. Le stelle non vi aiuteranno nel processo di guarigione, ma non vi butterete giù. Al contrario, cercherete di guardare il lato positivo di ogni cosa. Dal punto di vista sentimentale, sarete sicuri di voi stessi e della relazione con il partner: non avrete alcuna intenzione di gettare la spugna.

Vergine: dimostrerete di essere molto leali nei confronti della famiglia. In più occasioni, vi farete avanti per difendere le persone care. Alcuni conoscenti potrebbero scambiare la vostra premura per invadenza, ma non sarà così. In ambito sentimentale, sarete ancora alla ricerca dell'anima gemella.

Bilancia: tenderete a essere sinceri con la persona amata. Non vorrete raccontare bugie perché vorrete costruire un rapporto basato sulla fiducia reciproca. Purtroppo, però, la persona amata potrebbe deludervi. Starà solo a voi decidere come comportarvi. Il perdono sarà consigliabile, ma avrà delle conseguenze.

Scorpione: non riuscirete a sfruttare al meglio l'atmosfera natalizia. Al contrario, vi farete travolgere da un forte senso di solitudine e malinconia.

Alcune emozioni saranno davvero complesse da combattere. Per mettere freno al dolore, dovrete analizzare numerose situazioni.

Previsioni zodiacali del 18 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: tenderete a fidarvi poco del partner. Le sue azioni, infatti, vi lasceranno con l'amaro in bocca. Avrete bisogno di un po' di tempo per capire come comportarvi. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non tirare troppo la corda: a breve, dovrete prendere una decisione definitiva.

Capricorno: adorerete lo sport e i giochi di squadra. Vi piacerà socializzare con gli altri, ma sarete anche caratterizzati da un forte desiderio di vittoria. Non accetterete facilmente il fallimento. In questo caso, continuerete ad analizzare la situazione per trovare l'errore.

Non sarà un bel momento per l'amore.

Acquario: vorrete trascorrere una giornata serena e all'insegna dell'amore per il partner. Sarete gentili con la persona amata, ma qualcuno potrebbe avere qualcosa da dirvi. Non sarà una conversazione facile, soprattutto a causa dei rimproveri ricevuti. Forse, sarete costretti a prendere una posizione.

Pesci: avrete tanti progetti, ma la stanchezza potrebbe avere la meglio. Farete fatica a liberarvi dello stress della settimana passata. Avrete bisogno di prendervi una pausa dalle mansioni più complesse e di frequentare solo persone che vi fanno ridere. L'entusiasmo sarà un vero toccasana.