L'oroscopo di mercoledì 21 dicembre è caratterizzato da tante sorprese. I transiti planetari hanno una forte influenza sull'amore, il lavoro e la vita sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro saranno pronti ad ascoltare il prossimo, mentre altri innalzeranno delle barriere.

Stando alle previsioni astrologiche, Cancro, Scorpione e Capricorno vivranno una giornata difficile, mentre Toro, Vergine e Pesci si lasceranno trascinare dal romanticismo. Ariete, Leone e Acquario avranno bisogno di accedere a nuove fonti di energia e, infine, Gemelli, Bilancia e Sagittario prenderanno le distanze dal passato.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 21 dicembre.

Previsioni astrologiche di mercoledì 21 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarà una giornata complessa dal punto di vista emotivo. Vorrete arrivare a una soluzione definitiva, ma avrete bisogno di più tempo. Il primo istinto sarà quello di chiedere consiglio agli amici e al partner. Le previsioni astrologiche vi consigliano, però, di non essere troppo vulnerabili ai giudizi altrui.

Toro: vi sentirete molto vicini al partner. Sarete pronti a fortificare la relazione, ma vorrete ricevere maggiori conferme dal partner. Lo metterete alla prova con discussioni profonde e sfaccettate. Le sue parole vi lasceranno molto sorpresi. Dal punto di vista lavorativo, assisterete a una crescita non indifferente.

Gemelli: le relazioni passate vi hanno fatto soffrire molto. Purtroppo, nonostante il trascorrere del tempo, non siete ancora riusciti a scendere a compromessi con alcune questioni. Questa giornata servirà ad approfondire il rapporto con determinate persone. Inoltre, ci potrebbero essere anche delle sorprese in amore.

Cancro: la giornata non inizierà nel migliore dei modi.

Purtroppo, vi sentirete sotto pressione a causa del lavoro e delle divergenze con il partner. Cercherete una soluzione utile, però, per il momento, potrebbe non essere facile avere una visione positiva del futuro. Gli amici vi daranno sostegno.

Oroscopo del giorno 21 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete bisogno di un cambiamento.

La routine quotidiana, infatti, inizierà a starvi stretta. La famiglia non farà altro che darvi ordini e gli amici sembreranno non riuscire a comprendere il vostro punto di vista. Per fortuna, riuscirete a trovare un'utile alternativa. Dovrete solo avere fiducia in voi stessi.

Vergine: crederete fortemente nel rapporto di coppia. Non metterete in dubbio la buona fede del partner perché saprete di potervi fidare di lui. Cercherete di migliorare il dialogo tra voi, in modo da non avere più alcun motivo di contrasto. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di essere sempre sinceri.

Bilancia: smetterete di pensare a ciò che vi ha fatto soffrire. Vi concentrerete sulla relazione attuale, dando spazio ai vostri sentimenti.

Sarete molto coinvolti nel rapporto di coppia, al punto da proporre qualcosa di molto importante. Le reazioni della persona amata andranno analizzate nel dettaglio per avere un quadro della situazione.

Scorpione: il vostro obiettivo sarà quello di trascorrere una giornata serena, ma le cose prenderanno una svolta indesiderata. Purtroppo, dovrete adattarvi alle circostanze. Rinuncerete alla ricerca dell'anima gemella e preferirete la solitudine a una stanza piena di gente. Le parole della famiglia non vi aiuteranno.

Le previsioni zodiacali del 21 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: affronterete la giornata con estrema calma. Vi concentrerete sul presente, senza dare troppa importanza a ciò che è accaduto precedentemente.

L'obiettivo principale, infatti, sarà quello di raggiungere la felicità. Per riuscirci, dovrete circondarvi di persone affini al vostro carattere e alla vostra emotività.

Capricorno: il quadro astrale non sarà tra i più positivi. Purtroppo, dovrete fare i conti con l'avversità delle stelle. Cercherete di non esporvi e di tenere per voi determinate opinioni. Vorrete evitare a tutti i costi di litigare con le persone care. Al momento, infatti, non sarete in grado di sopportare certe discussioni.

Acquario: vi allontanerete dal passato per dare spazio a nuove possibilità. Accetterete il cambiamento con entusiasmo, soprattutto se potrete contare sul sostegno del partner. I suoi consigli saranno preziosi, ma tenderete sempre ad avere l'ultima parola.

Le previsioni astrologiche vi suggeriscono di non tirare troppo la corda.

Pesci: continuerete ad alimentare il vostro romanticismo. Il quadro astrale sarà davvero positivo per voi. Vi sentirete a vostro agio con il partner e con tutte le questioni di coppia. Inizierete a pensare in grande, però, prima di agire, avrete bisogno di parlarne a cuore aperto. Gli amici appoggeranno la vostra dolcezza.