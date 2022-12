L'oroscopo di giovedì 29 dicembre ha in serbo sorprese incredibili. Le previsioni astrologiche, basandosi sui transiti planetari del giorno, mettono in evidenza le dinamiche fondamentali dal punto di vista lavorativo, sentimentale e sociale. I segni zodiacali avranno priorità diverse: ci sarà chi darà massimo sostegno al partner e chi inseguirà il successo.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 29 dicembre.

Previsioni astrologiche di giovedì 29 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: attenderete con gioia la fine dell'anno. Nel frattempo, cercherete di fare un bilancio di tutto ciò che siete riusciti a costruire.

Sarete abbastanza positivi, anche se vi renderete conto di non aver raggiunto proprio tutti gli obiettivi prefissati. Per fortuna, avrete modo di accedere a una seconda possibilità.

Toro: la vita domestica vi starà abbastanza stretta. Avrete bisogno di uscire e di socializzare con il prossimo. Non vi formalizzerete perché vorrete vivere rapporti sinceri, basati sulle emozioni e sulla reciproca conoscenza. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non dimenticare i vecchi amici.

Gemelli: darete importanza alla relazione di coppia. Vorrete fortificare il feeling che vi unisce al partner, ma non dovrete fare alcuno sforzo per riuscirci perché vi verrà estremamente naturale. La condivisione, la sincerità e il talento reciproco saranno le colonne portanti della vostra frequentazione.

Cancro: eviterete le liti con tutti voi stessi. Non avrete alcuna intenzione di rovinarvi la giornata con cattivi pensieri. Preferirete dare spazio al divertimento e ai consigli degli amici. Li ascolterete con grande attenzione, cercando di trarre il meglio dalle conversazioni che avrete. La famiglia sarà un po' apprensiva.

Oroscopo del giorno 29 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarà un giorno di passaggio, orientato al mantenimento di una stabilità personale. Cercherete di valorizzare le attività di tutti i giorni, senza concentrarvi sui sentimenti negativi o su ciò che non siete riusciti a realizzare. L'assetto astrale potrebbe spingervi a mettervi in gioco in ambito lavorativo.

Vergine: sarete molto razionali. Non vi farete distrarre dai vostri sentimenti. Vorrete procedere dando la priorità al ragionamento e alla curiosità. Cercherete di non seguire l'istinto perché la paura di commettere errori irreparabili sarà troppo grande. In famiglia, potrebbe esserci qualche litigio.

Bilancia: la giornata non inizierà nel migliore dei modi. Dovrete gestire situazioni impreviste, che vi metteranno sotto pressione. Non dovrete vergognarvi di chiedere aiuto perché la famiglia e gli amici saranno lieti di intervenire. Le previsioni astrologiche vi consigliano solo di coinvolgere le persone giuste.

Scorpione: avrete uno spiccato senso dell'umorismo. Vi piacerà scherzare con gli amici, ma eviterete di superare un certo limite.

Sarete sensibili ai drammi altrui e cercherete sempre di donare a tutti una parola gentile. Il rapporto con i colleghi di lavoro, però, potrebbe compromettere la vostra serenità.

Previsioni zodiacali del 29 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete un po' confusi. Non sarà una giornata molto produttiva in termini lavorativi. Avrete bisogno di riflettere sul da farsi. Vi mancheranno gli stimoli e, per questo, cercherete di concentrarvi sul rapporto di coppia. Il partner, però, potrebbe essere rapito da altre questioni.

Capricorno: la vostra giornata sarà illuminata dall'affetto delle persone che vi vogliono bene. Amici e famiglia contribuiranno alla vostra felicità. Inoltre, avrete tante passioni su cui poter contare.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di non innalzare alcuna barriera tra voi e il mondo esterno.

Acquario: vorrete intraprendere un percorso diverso, sia dal punto di vista lavorativo che personale. Le giornate, infatti, inizieranno a diventare troppo pesanti. Alla difficoltà di gestione, inoltre, si accompagnerà anche una forte sensazione di noia. Gli amici potrebbero avere un'ottima idea.

Pesci: sarete solari e determinati. Affronterete questa giornata con energie positive. Vi approccerete al prossimo in modo sincero e controllato. Cercherete di comprendere le sue esigenze, senza limitare le vostre. Potrebbe esserci una piccola novità anche in ambito sentimentale.