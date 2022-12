L'Oroscopo di sabato 31 dicembre si preannuncia davvero scoppiettante per alcuni segni. Le previsioni astrologiche pongono l'accento sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali: qualcuno in particolare cercherà di affermare la propria interiorità, portando all'attenzione emozioni e rapporti interpersonali.

Approfondiamo di seguito tutti i dettagli dell'oroscopo del 31 dicembre.

Previsioni astrologiche di sabato 31 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarà una giornata un po' diversa dalle altre. Sul posto di lavoro, non vi farete travolgere dai problemi dei vostri colleghi.

Preferirete aprire il vostro cuore alle sfide positive, senza prestare attenzione a eventuali stress. Questo vi consentirà di esprimere le emozioni in modo più spontaneo.

Toro: questa giornata sarà davvero molto passionale. Vi sentirete sereni accanto al partner. Il suo carisma eserciterà un fascino sorprendente su di voi. Qualcuno, però, potrebbe provare a mettervi i bastoni tra le ruote. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non farvi travolgere dalla rabbia.

Gemelli: la fine del 2023 vi causerà una certa agitazione. Avrete molti progetti in mente, ma la paura di non riuscire a stilare una lista completa e definitiva avrà il suo peso. Per fortuna, sarete anche pronti a lasciarvi andare ai festeggiamenti.

Adorerete divertirvi in compagnia del partner e degli amici.

Cancro: sarà importante frequentare le persone giuste perché sarete molto sensibili alla negatività altrui. Avrete bisogno di parlare con amici propositivi e dinamici. Questo vi consentirà di affrontare in bellezza l'ultimo giorno dell'anno. Potreste ricevere una sorpresa davvero inaspettata.

Oroscopo del 31 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete un po' cagionevoli, ma i piccoli problemi di salute non vi fermeranno. Sarete pronti a trascorrere questa serata speciale con i vostri cari. In particolare, darete la precedenza al partner e alla famiglia. Per il momento, non riuscirete ad affrontare alcuni argomenti perché sarete troppo orgogliosi.

Vergine: amerete giocare con la fantasia. Vi allontanerete dai vecchi schemi per lasciare spazio a dei momenti tutti da scoprire. Non vedrete l'ora di cucinare per i vostri cari e di sperimentare delle nuove ricette in cucina. Al di là del risultato, sicuramente, vi divertirete moltissimo. Il partner sarà entusiasta.

Bilancia: sarete molto legati al rapporto di coppia. Il partner vi infonderà tanta allegria, ma la sua presenza non basterà a cancellare i torti subiti in passato. Avrete bisogno di ritrovare il contatto con voi stessi in modo da trovare un nuovo equilibrio. Si tratterà di un obiettivo difficile, ma realizzabile.

Scorpione: la giornata sarà caratterizzata da alcuni momenti di riflessione.

Però, cercherete di non soffermarmi eccessivamente sull'anno appena passato. Preferirete pensare al futuro e a tutto ciò che farete durante il 2023. I nuovi obiettivi non mancheranno, così come le persone da conoscere.

Previsioni zodiacali del 31 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: deciderete di approfondire il rapporto con il vostro partner. Il 31 dicembre vi sembrerà la giornata perfetta per farlo, soprattutto perché potrete anche divertirvi insieme in totale spensieratezza. La famiglia potrebbe decidere di darvi qualche piccolo consiglio: gliene sarete grati.

Capricorno: avvertirete un po' di confusione. Per il momento, non sarete pronti a dare una svolta decisiva alla vostra quotidianità.

Preferirete mantenere un profilo basso e attendere lo scorrere degli eventi. Solo dopo un'accorata analisi, inizierete a decidere come muovervi in futuro.

Acquario: sarete dolci e premurosi con la vostra famiglia. Avrete voglia di essere più presenti e di dare meno peso al lavoro. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di trovare il giusto compromesso. Inoltre, anche gli amici richiederanno parte della vostra attenzione.

Pesci: avrete la sensazione di vivere dentro una bolla. Vi sentirete eccessivamente protetti dalla famiglia e dal partner. Questo atteggiamento non vi consentirà di essere davvero voi stessi. Per fortuna, la situazione non sarà statica. Con discorso dettagliato e ben elaborato, riuscirete a far capire il vostro punto di vista.