L'Oroscopo del 5 dicembre ha in serbo numerose emozioni in merito a vita lavorativa, sentimentale e sociale di tutti i segni. Come di consueto, l'assetto astrale sarà favorevole per alcuni di questi mentre andrà in contrasto con le aspettative di altri.

Ecco tutti i dettagli legati all'oroscopo del 5 dicembre.

Previsioni astrologiche di lunedì 5 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la giornata sarà composta da diverse fasi. Il vostro umore apparirà piuttosto altalenante. La mattina non inizierà nel migliore dei modi, però, con il passere delle ore, acquisirete una maggiore consapevolezza.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di parlare chiaramente e di non nascondere le vostre emozioni. Il partner ne sarà felice.

Toro: sarete litigiosi e poco inclini al confronto. Lo stress, infatti, piloterà i vostri atteggiamenti. Avrete bisogno di prendere una pausa dal lavoro e dalle situazioni più spinose. Gli amici e il partner faranno un passo indietro anche se quest'ultimo non sarà disposto a far cadere la questione. Ai vostri occhi, apparirà molto insistente.

Gemelli: non avrete molta fiducia nel prossimo. Vi renderete conto di poter contare solo su voi stessi. Questo vi spingerà a prendere le distanze dalla famiglia e dagli amici. La solitudine non vi spaventerà, ma sarà un importante motore motivazionale.

Il lavoro vi metterà davanti a sfide impreviste e incoraggianti. Non sarà il momento giusto per l'amore.

Cancro: avrete la sensazione di non essere molto considerati dal partner. Cercherete di ravvivare i suoi sentimenti ma i risultati non saranno quelli sperati. Le previsioni astrologiche vi consigliano di affrontare tutto con un dialogo ben strutturato.

Solo in questo modo potrete evitare il peggio e il sopraggiungere di un allontanamento definitivo.

Oroscopo del giorno 5 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete piuttosto nervosi. Vi renderete conto di dover modificare qualcosa nella vostra vita. Di recente, infatti, siete stati abbastanza scostanti e disinteressati.

Il lavoro subirà un netto miglioramento, mentre le relazioni interpersonali non andranno per il meglio. Il clima natalizio, inoltre, non vi aiuterà a ritrovare la serenità e la pacatezza.

Vergine: non sopporterete la mancanza di rispetto. Vorrete portare avanti conversazioni pacate e caratterizzate da toni ragionevoli. Non condividerete gli scatti di rabbia, neanche se motivati. Le previsioni astrologiche vi consigliano di circondarvi di persone con il carattere affine al vostro. Sicuramente, in questo modo, riuscirete a trovare la giusta dimensione.

Bilancia: vivrete momenti indimenticabili. Vi piacerà essere sempre al centro dell'attenzione, ma solo nelle situazioni divertenti. Non vorrete essere i protagonisti di accese discussioni o di attacchi ingiustificati.

La famiglia adorerà coinvolgervi nell'acquisto dei regali di Natale e nei prossimi passi da compiere. La scelta su come agire spetterà solo a voi.

Scorpione: darete importanza a questioni particolari. Gli altri potrebbero non rendersi conto del vostro punto di vista. Parlare con voi non sarà facile per via della profondità espressa. Le emozioni si susseguiranno con una velocità incredibile. Proverete a concentrarvi sui vostri hobby e sui traguardi lavorativi. L'impegno sarà una componente essenziale.

Previsioni zodiacali del 5 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: adorerete corteggiare. Vi piacerà stare accanto alla persona amata e sorprenderla con tanti piccoli gesti. Ovviamente, sarà importante non esagerare, ma se troverete il giusto equilibrio tutto andrà per il meglio.

Un amico speciale potrebbe avere qualcosa da dirvi. La vostra reazione alle sue parole sarà fondamentale per il proseguimento della relazione.

Capricorno: prenderete le distanze dal partner. Per il momento, preferirete non vivere una storia d'amore seria perché avrete altre cose a cui pensare. Metterete al primo posto il lavoro e il desiderio di successo. Sarete competitivi con i colleghi. Non vorrete che le vostre qualità vengano messe in ombra per alcun motivo. Gli amici appariranno contrariati.

Acquario: sarete un po' sbadati. Avrete bisogno di un supporto cartaceo per ricordare tutte le mansioni da svolgere. In effetti, sarà una giornata molto impegnativa. Dovrete fare un'attenta selezione per non aumentare il vostro livello di stress.

Cercherete supporto nelle persone care, soprattutto negli amici, nella famiglia e nel partner.

Pesci: avrete bisogno di lavorare maggiormente sulla vostra autostima. Il partner, infatti, potrebbe mettervi in crisi. Le sue parole non saranno facili da accettare. Solo un'attenta analisi interiore potrebbe cambiare le carte in tavola. Tenderete a non accettare le critiche e a preoccuparvi eccessivamente per ogni avvenimento della giornata.