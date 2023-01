Lunedì 30 gennaio troveremo sul piano astrale Luna e Marte transitare nel segno dei Gemelli, mentre il Nodo Nord insieme a Urano sosteranno nel domicilio del Toro. Giove resterà stabile nel segno dell'Ariete, così come Nettuno insieme a Venere protrarranno il moto in Pesci. Il Sole e Saturno, in ultimo, proseguiranno l'orbita in Acquario, come Mercurio insieme a Plutone rimarranno nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Acquario, meno benevolo per Leone e Scorpione.

Sul podio

1° posto Ariete: verità sul piatto. Meravigliosi le effemeridi di lunedì per il primo segno zodiacale, il quale potrebbe togliersi un sostanzioso peso dalla coscienza mettendo sul piatto una verità taciuta da tempo e, al contempo, farsi apprezzare ancor di più per la loro sincerità.

2° posto Acquario: intraprendenti. Semaforo acceso sul verde per le vicende professionali di casa Acquario in questo giorno di fine gennaio, coi nati del segno che parranno beneficiare di una produttiva intraprendenza che li spingerà a trovare delle soluzioni innovative alle problematiche giornaliere.

3° posto Gemelli: lucidi. Le prime due decadi dei nati Gemelli, nel corso del 30 gennaio, avranno buone chance di sapere sempre cosa dire e come dirlo, soprattutto nella sfera sentimentale dove si riveleranno oltremodo persuasivi con la dolce metà.

I mezzani

4° posto Cancro: tenaci. Superare gli ostacoli di natura pratica e qualche défaillance dialettica sarà un esercizio di facile realizzazione per i nati Cancro questo lunedì, col segno d'Acqua che si dimostrerà tenace a tal punto da non farsi abbattere nemmeno dalle maldicenze di alcune persone.

5° posto Bilancia: in cerca d'ispirazione. Il flirt tra il Messaggero degli Dei e il Grande Benefico andrà a disturbare il benevolo duetto Marte-Luna nell'amico Gemelli, spingendo i nati Bilancia, soprattutto gli artisti del segno, a cercare fonti d'ispirazione laddove non avevano mai pensato d'esplorare.

6° posto Capricorno: incoraggiamenti.

Una persona cara, come un consanguineo o un figlio, potrebbe sostenere moralmente i nati Capricorno nelle ventiquattro ore in questione, accorgendosi come il segno Cardinale abbia bisogno di un incoraggiamento per smuoversi dal torpore.

7° posto Sagittario: un passo per volta. Peccare d'impazienza e/o di spiccata ambizione avrà buone possibilità di rivelarsi un'arma a doppio taglio per gli arcieri questo lunedì, col segno di Fuoco che non faticherà ad accorgersene decidendo di avanzare un passo per volta.

8° posto Pesci: umore altalenante. Giornata da prendere con le pinze sul piano umorale per il terzo segno d'Acqua, in quanto quest'ultimo potrebbe risentire di alti e bassi in tal senso suscitando un certo disappunto nelle persone con le quali dovrà rapportarsi.

9° posto Vergine: sfiduciati. I nati Vergine, nel corso di questo giorno invernale, sembreranno guardare al prossimi futuro con un cannocchiale dalla lente sporca di grasso, in quanto la loro fiducia in ciò che verrà parrà essere vittima di alcuni loro preconcetti.

Ultime posizioni

10° posto Toro: silenziosi. Il primo segno Fisso questo lunedì non avrà una gran voglia di comunicare col mondo circostante, preferendo starsene in disparte a osservare gli altri piuttosto che mettersi in prima linea.

11° posto Scorpione: desideri utopistici. Il rischio che correranno, con buona probabilità, i nati Scorpione questo giorno di gennaio sarà di focalizzare le loro energie in direzioni utopistiche, prendendo di mira obiettivi che allo stato attuale saranno irrealizzabili.

12° posto Leone: delusioni. La cerchia amicale potrebbe rappresentare il tallone d'Achille della terza decade felina questo lunedì, col segno Fisso che dovrà fare i conti con qualche promessa non mantenuta che sarà fonte di delusione.