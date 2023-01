L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 10 gennaio. Vediamo come sarà il secondo giorno della settimana per i segni della seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primissimo piano il cambio di segno della Luna che dal Leone passa in Vergine: pochi ma buoni i favoriti dall'Astro d'Argento.

Iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno 10 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 10 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Giornata all'insegna della sorpresa? Ebbene sì: potrebbe arrivare "una cosa bella", forse del tutto inattesa. Speriamo che il periodo risollevi l'umore di qualche nativo in difficoltà o con situazioni da risolvere. Le stelle certamente vi aiuteranno a valorizzare la sensibilità e la creatività in vari settori della quotidianità. Organizzate con lucidità ogni pensiero, puntando su progetti mirati a soddisfare la curiosità o su nuovi interessi, se è di questo che avvertite la necessità in questo momento. Se desiderate realizzare qualcosa che vi sta a cuore non lasciatevi frenare da dubbi o esitazioni. Con facilità potete ancora ottenere molto dalla vita, anche rilanciare una qualcosa di mai dimenticato: datevi da fare!

Scorpione: ★★. Con Luna e Saturno in forte lite (opposizione) questo martedì potreste avvertire sensazioni negative come la sfiducia, la mancanza di tatto e di dolcezza necessarie per vivere serenamente sia i rapporti sentimentali che il confronto con amici o colleghi. Non intestarditevi su una semplice manchevolezza ma cercate di sorvolare: la prima volta si dimentica, la seconda si bastona!

Inoltre è prevista una piccola disarmonia che potrebbe ostacolare i rapporti con partner o alcuni familiari. Gli attuali scontri planetari indicano una scarsa propensione alla stabilità con un pericoloso desiderio di tuffarsi in una storia parallela: occhio alle inevitabili conseguenze! La pazienza: utilizzate questa dote per rendere la giornata passabile.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 10 gennaio vede un giorno davvero ricco di positività, in ogni settore della vita. Ottime notizie sul fronte dell'amore, del lavoro o dello studio. Oggi e domani sono giornate molto adatte a prendersi cura della forma fisica o della salute in generale. Questa in arrivo sarà una giornata speciale anche per la sfera sentimentale. Vi potrete divertire in compagnia di chi amate e l'eventuale pesantezza, se presente, svanirà molto in fretta senza lasciare nessuna ombra sull'umore. Un piacevole flirt per chi è single mitigherà ogni tensione: lasciarsi sedurre o proporsi non sarà certo un delitto. Con intraprendenza, audacia e fantasia buttatevi: o la va o la spacca!

Oroscopo e stelle del 10 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. La settimana appena iniziata proseguirà sui binari della buona positività per molti del Capricorno. In tanti avete già i riflessi pronti per cogliere al volo eventuali buone occasioni, magari anche riuscire a mettere a segno colpi da maestro in amore. Condurrete i vostri "giochi amorosi" con originale seduzione, riservando al partner (o a chi ne facesse le veci...) alcune piccanti sorprese. In qualche caso potrebbero crearsi i presupposti per una nuova e duratura love story. Facili incontri, appuntamenti ben riusciti e buone occasioni potrebbero dare a qualche single il pass per non essere più tale: scommettiamo?

nel lavoro tutto procederà come sempre: la solita solfa.

Acquario: ★★★★. Giornata di martedì abbastanza favorevole. Tale stato permetterà di esprimere al meglio la vostra natura socievole, caratterizzata da un ottimo spirito d'iniziativa e dal desiderio di scoprire cose, persone e ambienti nuovi. Sotto la spinta di Venere, quest'ultima penalizzata dall'opposizione lunare al vostro Saturno, sentirete il bisogno di rinnovarvi con nuovi incontri: fresche amicizie apriranno le porte a qualche buona novella oppure permettendo di vivere altre realtà. Privilegiando la chiarezza in ambito lavorativo avrete un metro di giudizio per valutazioni in prospettiva. Attivatevi, per avviare quei cambiamenti resi necessari dagli eventi degli ultimi mesi.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 10 gennaio, pronostica un ottimo periodo, sicuramente movimentato da situazioni fortunate. Brevi viaggi, per lo più mentali, oppure le solite uscite con gli amici, aumenteranno la possibilità di incontri, di attrazioni improvvise che per alcuni potrebbero essere anche un po' folli da vivere ma che daranno in cambio tanto buon entusiasmo o un'ottima esperienze di vita. Giocate bene le vostre carte, anche facendo spazio a iniziative più avventurose. Visto che potreste essere spinti ad agire con spirito costruttivo, fatevi trasportare dall'entusiasmo, dalla curiosità e dalla socievolezza. Favorito lo shopping pomeridiano: lasciatevi tentare da un piccolo sfizio, ovviamente se il conto non fosse già in rosso.