L'oroscopo del giorno mercoledì 11 gennaio vedrà sentimenti grandi, emotività e generosità per la Bilancia, mentre il Sagittario potrebbe non avere grandi energie in corpo a causa di Marte opposto. I Gemelli crederanno maggiormente nei propri progetti, mentre il Toro sarà in cerca di tranquillità, emotiva e professionale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 11 gennaio.

Previsioni oroscopo mercoledì 11 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: anche se la Luna non sarà più in buon aspetto, non mancheranno bei momenti tra voi e la persona che amate grazie a Venere in sestile.

Se siete single potrete sperimentare un'alchimia migliore con la persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro avrete nuovi progetti quest'anno, ma non dovrete avere fretta nel realizzarli. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà l'astro argenteo venire in vostro soccorso secondo l'oroscopo. Sul fronte amoroso non ci saranno grandi stravolgimenti, ciò nonostante il rapporto tra voi e il partner sarà più tranquillo. Nel lavoro sarete allettati da nuove proposte, e con Mercurio in trigono vi metterete d'impegno per cogliere l'occasione. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna in Vergine potrebbe causare qualche piccolo disagio, ciò nonostante non avrete nulla di cui preoccuparvi davvero. Venere regolerà il rapporto con il partner, e con la giusta comprensione e maturità saprete portare avanti serenamente il vostro rapporto.

Molto bene anche il settore professionale. Con Marte, Saturno e Giove favorevoli, crederete nei vostri progetti, e saprete gestire al meglio la situazione. Voto - 9️⃣

Cancro: sfera sentimentale discreta in questa giornata di mercoledì. Cuori solitari oppure no però, cercherete di dare una svolta al rapporto tra voi e la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro le aspettative aumentano per voi, e nel prossimo periodo dovrete essere in grado di saperle rispettare. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna lascerà il vostro cielo, e con Venere in opposizione quell'affetto e intesa con la vostra fiamma comincerà a venire meno. Vorreste prendervi una pausa dalla vostra routine, e provare a vivere diversamente il vostro rapporto, ma dovrete anche avere il consenso della persona che amate.

Nel lavoro se volete davvero qualcosa, dovrete dimostrare di volerla a tutti i costi. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata favorevole sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. L'amore non mancherà tra voi e il partner grazie alla Luna nel segno. Anche voi cuori solitari tenderete a condividere di più le vostre emozioni e sentimenti. In ambito lavorativo il vostro modo di fare sarà ancora efficace grazie anche a Mercurio. Continuate su questa strada. Voto - 8️⃣

Bilancia: nutrirete grandi sentimenti nei confronti della vostra anima gemella, merito di Venere in trigono. Sarete emotivi e generosi, con quella voglia di dare vita a un rapporto unico con la persona che amate. Nel lavoro potrete finalmente togliervi qualche soddisfazione, e ottenere risultati migliori anche dal punto di vista economico.

Voto - 9️⃣

Scorpione: un quadro astrale che vedrà la Luna in buon aspetto per voi nativi del segno. Venere vi darà ancora qualche grattacapo, ciò nonostante tra voi e la vostra anima gemella ci sarà più intesa e tranquillità. Per quanto riguarda il lavoro, serenità e collaborazione saranno fondamentali per raggiungere il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Sagittario: non ci sarà un cielo perfetto. La Luna sarà in quadratura, ma con Venere in sestile riuscirete a contrastare piccole discussioni con il partner, dissipando velocemente ogni dissapore. Nel lavoro Giove vi accompagnerà nelle vostre mansioni, ma con Marte opposto potreste non avere grandi energie o voglia di fare. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un mercoledì affiatato dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono.

La vostra relazione di coppia sarà ancora gradevole sotto ogni punto di vista, e non mancheranno i momenti di crescita oltre che di passione. In ambito lavorativo Mercurio vi permetterà di essere ancora abbastanza precisi con le vostre mansioni, nonostante Giove in quadratura. Voto - 8️⃣

Acquario: siete finalmente riusciti a togliervi di dosso alcuni piccoli problemi tra voi e il partner. Potrete concentrarvi di più su quanto di bello ci sia tra voi e la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito professionale avrete una tabella di marcia ben definita, che saprete portare avanti con impegno e costanza. Voto - 9️⃣

Pesci: giornata poco soddisfacente sul fronte amoroso.

L'astro argenteo potrebbe dimostrarsi un pessimo cliente per voi, rendendo il rapporto tra voi e il partner poco affiatato. Per quanto riguarda il lavoro, avrete ancora Mercurio a favore, dunque non avrete motivo di agire d'impulso. Prendetevi il tempo che vi serve per gestire efficacemente i vostri progetti. Voto - 6️⃣