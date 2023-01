Secondo le previsioni dell'oroscopo del 12 gennaio [VIDEO] i nati sotto il segno della Bilancia devono circondarsi solo di persone ottimiste. I Cancro sono in grande forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: ci sono situazioni che bisogna necessariamente interrompere poiché non fanno altro che logorarvi dall'interno. Pensate di più a voi stessi e ai vostri bisogni. Non si tratta di egoismo ma di sopravvivenza.

11° Capricorno: novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Ci sono nuovi ed importanti progetti a cui pensare, ma anche altrettante responsabilità.

10° Pesci: avete un bel po' di cose da fare, ma non lasciate che l'ansia prenda il sopravvento. Cercate di essere determinati e risoluti. Non perdete di vista i valori in cui avete sempre creduto.

9° Bilancia: le stelle vi invitano a circondarvi solamente di persone positive e in grado di farvi sorridere. Dal punto di vista sentimentale, invece, bisogna dare più attenzioni alle persone care.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: la Luna è un po' contraria e questo potrebbe generare un po' di turbamenti. Soprattutto con la famiglia potrebbero nascere delle discussioni, cercate di tenere gli occhi ben aperti.

7° Vergine: non siate troppo frettolosi. In amore dovete dare tempo al tempo e non prendere decisioni senza riflettere in maniera accurata.

Sul lavoro bisogna rischiare se si vuole ottenere qualcosa di interessante.

6° Scorpione: l'Oroscopo del 12 gennaio denota una giornata molto produttiva per voi. Cercate di risolvere entro la mattina tutte le faccende più scoccianti, in modo da avere il pomeriggio un po' più libero.

5° Acquario: in amore vince chi fugge, ma non sempre.

Le persone potrebbero stancarsi di cimentarsi negli inseguimenti, quindi, cercate di prestare attenzione a non tirare troppo la corda.

Oroscopo segni fortunati del 12 gennaio

4° in classifica Gemelli: le stelle vi invitano ad essere un po' più risoluti. Spesso tendete a farvi troppe paranoie anche sul comportamento da assumere.

Siate più genuini e non ve ne pentirete.

3° Ariete: le previsioni dell'oroscopo del 12 gennaio invitano i nati sotto questo segno ad essere un po' più determinati. Mettete da parte l'orgoglio in amore e cercate di osare sempre.

2° Toro: buon momento per quanto riguarda l'amore. Ci sono delle novità in arrivo soprattutto per i single. Le coppie, invece, dovrebbero pensare a compiere qualche passo decisivo e significativo.

1° Cancro: avete le idee molto chiare su quelli che sono gli obiettivi della vostra vita. Non perdete di vista mai i vostri traguardi e cercate di raggiungerli non trascurando, però, i vostri affetti.