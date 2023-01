L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 12 gennaio. Sotto la lente della buona Astrologia la giornata di giovedì, analizzata dal punto di vista delle effemeridi e messa a confronto con i sei simboli in valutazione nel contesto. Ansiosi di sapere chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci uscirà vincitore dal confronto?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 12 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 12 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Questo giovedì si prevede al massimo della fortuna, con buone occasioni da giocare in amore e sulle attività di lavoro. Vito che i pianeti saranno molto positivi, si consiglia in coppia di dare più spazio alla comprensione: evitate i fraintendimenti e le diatribe senza senso. Se single, lasciate da parte quell'antipatica quanto fuori luogo timidezza. Se poi foste perdutamente innamorati di qualcuno/a, le stelle vi daranno il pass per gestire al meglio i vostri sogni. Felici e desiderosi di avventure piccantine, a voi la scelta, a patto di essere consapevoli e in grado di gestire ogni cosa. Nel lavoro, potrebbe essere arrivato finalmente il vostro turno: avete obbiettivi da cogliere?

Bene, le stelle vi sorridono: datevi da fare!

Scorpione: ★★★★★. Curiosi di sapere cosa porterà in dono la giornata di giovedì 12 gennaio? In generale diciamo che il periodo sarà ancora un po' dubbioso riguardo certe situazioni, ma decisamente molto affascinante: sentirete l'esigenza di esplorare nuove dimensioni esistenziali.

Siete alla ricerca di qualcosa di speciale? Le cinque stelline della buona fortuna risplenderanno più sfavillanti che mai nei vostri confronti. Ad avere i maggiori benefici sarà il rapporto di coppia: finalmente per qualcuno i sentimenti e le affettività regaleranno quelle agognate soddisfazioni mai avute fin d'ora. Se siete single, in attesa di non esserlo più, c'è una novità: una persona potrebbe colpirvi talmente a fondo da costringervi a buttarvi letteralmente ai suoi piedi!

Ah, l'amore... Nel lavoro pensate anche a quelli che vi stanno vicini. Tendete loro una mano, non siate autoritari e ogni tanto lasciate correre.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 12 gennaio mette in chiaro che non sarà troppo impegnativa la giornata di giovedì ma neanche tanto spensierata. Insomma, un quadro astrologico abbastanza positivo con tratti un po' complicati. Il periodo intanto porterà di sicuro interessanti opportunità da giocare in ambito sentimentale: occhio a non sopravvalutare certe emozioni. La luna risulterà abbastanza amica di chi è single, favorendo gli approcci o le richieste di un certo spessore. In coppia qualcuno di voi potrebbe iniziare a vivere un periodo di serena rinascita, solo che sarà richiesta tanta pazienza ed anche una certa intraprendenza, doti che non vanno molto d'accordo con il vostro carattere.

In merito al lavoro, questo potrebbe essere un buon momento per avanzare richieste: cambio di mansione, trasferimenti in altre sedi o quello che vi piace.

Oroscopo e stelle del 12 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Non proprio come nelle attese questo giro di boa infrasettimanale, sotto i pessimi auspici di un periodo classificato con due stelle. A fare la parte dei mastini, pronti a mordere sui polpacci le vostre migliori intenzioni, saranno soprattutto vecchie situazioni che vi trascinate dietro ormai da un pezzo. Per quanto riguarda l'amore, risulterà molto difficile contrastare una Venere prevenuta verso il vostro segno: mettetevi l'anima in pace e rimandate a nuova data eventuali intenzioni di vivere relazioni spensierate o passionali.

Se single, sappiate che il cielo astrale sarà assediato da tensioni planetarie difficili da arginare: in amore, dunque, non ci saranno occasioni favorevoli da poter sfruttare. Navigate a vista per il momento. Al lavoro, d'obbligo farsi notare, anche se difficilmente troverete persone disposte a darvi una mano.

Acquario: ★★★. Si preannuncia per molti Acquario un periodo purtroppo classificato dall'antipatica sigla del "sottotono". Il principale responsabile, Urano in quadratura a Venere. A mitigare le conseguenze sarà l'ottima Luna in Vergine, positiva al 75%. Soprattutto riguardo l'amore, cercate di gestire con una certa prudenza eventuali situazioni impegnative: da non prenderle assolutamente sottogamba, anche se dovessero sembrare a basso rischio.

Un consiglio a chi appartiene al reparto dei "single senza speranza": provate a cambiare strategia per una volta, cercando di attaccar bottone con persone di ambienti diversi da quelli che normalmente siete soliti frequentare: buona fortuna! Nel lavoro, giornata movimentata: scavalcati da un/una collega, ritenuta erroneamente con poche chance all'attivo. Potrebbero nascere scontri verbali prossimi a degenerare.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 12 gennaio, rivela un periodo meno fortunata di quello che sembra sulla carta. Ansiosi si scoprire come andrà l'amore o il lavoro? Iniziamo proprio dall'amore, attualmente in una fase diciamo pure in risalita: la giornata si prevede sopportabile per coloro in coppia, invece a tratti "frizzante" per quelli ancora single.

A tenere banco potrebbe essere una ritrovata verve umoristica, accompagnata da una dialettica piacevole. Cercate di sfruttare quei momenti, pochi, in cui siete assolutamente sicuri di farcela; o almeno di non toppare. Nel lavoro potrebbe essere utile avere un atteggiamento diplomatico. Senza tanti giri di parole, andate subito al sodo: permetterà di poter contare sull'effetto sorpresa. Consiglio: scaricate tensioni e nervosismi andando in palestra oppure in piscina.