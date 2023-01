Alti e bassi per gli Acquario secondo l'oroscopo del 13 gennaio. I Pesci e i Capricorno, invece, si trovano a scalare la classifica recuperando le prime due posizioni. I Gemelli devono cogliere al volo delle occasioni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: questo non è il momento più adatto per prendere delle decisioni in maniera troppo frettolosa. Imparate a dare il giusto peso alle cose e non caricatevi di problemi che non vi riguardano.

11° Gemelli: le previsioni dell'Oroscopo del 13 gennaio vi invitano a cogliere al volo certe occasioni.

Non aspettate che le cose vi vengano offerte su di un piatto d'argento.

10° Leone: ci sono momenti nella vita in cui è necessario prendere delle decisioni e darsi da fare. Talvolta si devono fare anche delle rinunce e voi dovete essere pronti a tutto.

9° Acquario: le stelle sono un po' birichine. Se non siete decisi sul percorso professionale da intraprendere, lasciatevi consigliare da una persona cara, che sicuramente baderà al vostro interesse.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: non siate troppo severi con voi stessi. Anche se doveste commettere degli errori, cercate di essere sempre ottimisti e lungimiranti. Non è tempo di essere polemici.

7° Vergine: alti e bassi per quanto riguarda l'umore.

Siete un po' incerti, forse perché state vivendo un momento caratterizzato da troppe novità. Cercate di gestire tutto con cautela.

6° Bilancia: in ambito sentimentale potrebbero nascere delle incomprensioni. Ci sono delle tensioni in famiglia e questo potrebbe compromettere anche il vostro rendimento professionale.

5° Scorpione: secondo l'oroscopo del 13 gennaio, i nati sotto questo segno devono essere più intraprendenti.

Non dite si a tutto e cercate di darvi da fare per risolvere delle faccende in sospeso.

Oroscopo segni fortunati del 13 gennaio

4° in classifica Cancro: nella vita non sono forti quelli che non cadono mai, ma quelli che dopo una brutta caduta sanno rialzarsi. Voi siete dei maestri in questo, datene prova anche questa volta.

3° Sagittario: meglio tardi che mai, questo è un motto che dovete fare assolutamente vostro in questo periodo. Spesso tendete a credere di non poter fare delle cose poiché non siete in tempo, vi sbagliate.

2° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del 13 gennaio invitano i nati sotto questo segno ad essere più propositivi. Il periodo è ottimo, ma il vostro umore va un po' su e giù. Approfittate di questo momento di ottimismo.

1° Capricorno: i nati sotto questo segno tornano ad occupare la prima posizione. Ci sono dei risvolti interessanti che riguardano la sfera professionale, cercate di essere attivi.