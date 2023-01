L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 13 gennaio. In bella mostra il transito della Luna in Scorpione: potete scommetterci, l'Astro d'Argento riserverà una giornata fortunata non solo al simbolo d'Acqua direttamente interessato ma anche ad altri segni.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 13 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti. Focus in direzione della sestina zodiacale relativa alla numero due, ovvero quella compresa nel filotto da Bilancia a Pesci.

Previsioni zodiacali del 13 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'. La giornata di venerdì, come anticipato in anteprima, sarà tutta all'insegna della Luna, in arrivo nel settore nella primissima mattinata. In amore l'astrologia non ha alcun dubbio nel pronosticare un periodo altamente prospero. Ottime le chance anche nelle amicizie in generale. In coppia, i sentimenti saranno senz'altro in rialzo per chi avesse avuto problemi nei giorni scorsi. Nel lavoro, prima di avviare nuove attività, portate a termine quelle iniziate. Rifiutate le offerte di lavoro o collaborazioni provenienti dall'estero. Single, in questi giorni scoprirete che forse è arrivato il momento di iniziare un nuovo amore, ovviamente il tutto dovrà essere improntato alla curiosità.

Scorpione: ★★★★★. Giornata fenomenale per quanto riguarda i rapporti affettivi "di un certo tipo". In coppia, ma soprattutto se single, preparatevi a godere davvero di brutto, come mai fatto sin d'ora. Ovviamente saranno avvantaggiate in quel senso soprattutto le storie parallele, con spiccate possibilità di incrociare la persona da capogiro anche ai cosiddetti morigerati.

Insomma, passione e sensualità davvero alle stelle! Nel lavoro, il cielo si aprirà ed incomincerà a mostrare un volto decisamente più in sintonia con le vostre esigenze. L'ambiente sarà più sereno e tutto ciò che farete acquisterà una brillantezza nuova.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 13 gennaio porta in evidenza una giornata abbastanza positiva.

In ambito sentimentale avrete delle rassicurazioni in merito alla stabilità del rapporto di coppia. Quest'ultimo sarà abbastanza saldo e voi ne avrete conferma molto presto. Un problema in famiglia, intanto, si risolverà grazie ad una maggiore tolleranza da parte vostra. Single, potrebbero nascere in questo giorno nuove amicizie ma anche nuovi progetti da realizzare nei giorni a venire. Ci potrebbero essere novità: un'amicizia è pronta a dominare la scena. Nel lavoro comincerà a decollare un'attività che avevate progettato qualche tempo fa. Il vostro operato, se ben svolto, inizierà a dare frutti positivi portando grandi soddisfazioni.

Oroscopo e stelle del 13 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Buona la giornata di venerdì per tantissimi voi del Capricorno, anche se con qualche momento decisamente impegnativo a cui dovrete prestare attenzione. Certamente in questo periodo state facendo progressi in alcuni campi: bravi! Occorrerà però mantenere ancora per un po' la calma e tanta concentrazione. In amore, il consiglio degli astri è quello di stare tranquilli: avrete discrete opportunità su cui investire parte della quotidianità, a patto di gestire ogni cosa nel modo giusto. Datevi da fare soprattutto se sentirete che state per andare incontro ad un momento importante: agguanterete un agognato desiderio.

Nel lavoro puntate tutto sulle vostre spiccate qualità organizzative. Quest'ultime vi saranno di grande utilità in caso di nuove intuizioni.

Acquario: ★★★★. Si preannuncia un venerdì garantito da una discreta positività, nel contesto giustificata dalle quattro stelle a corredo del segno. In amore, intanto, si invita a tenere un profilo attento ma non timoroso. Nella media positività non solo il periodo ma anche l'intesa con il partner: questa sarà vivace sotto tutti i punti di vista, quindi non siate troppo pignoli con la persona amata se doveste riscontrare della incongruenze tra quanto aspettato e quanto invece dovreste ricevere. Single, si prospetta piacevole questo quinto giorno della settimana, arricchito quasi sicuramente da incontri stimolanti.

Nel lavoro riflettete prima di fare investimenti economici troppo impegnativi e condizionanti. Se potete, rimandate a tempi migliori.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 13 gennaio, indica l'arrivo di un periodo sorprendentemente impegnativo ma lungi da non poter essere superato con dignità. In alcuni casi, il sottotono attribuito a questa parte finale della settimana lavorativa potrebbe farsi sentire in ambito familiare: non fatevi prendere dall'eccessivo nervosismo: cercate di stare tranquilli! In amore sarà una giornata importante per capire da quale parte sta andando il vostro cuore. In caso di problematiche aperte o che dovessero sopravanzare, cercate di riportarle al più presto sulla retta via: la colpa?

Sicuramente del periodo un po' così, che inizialmente sembrava promettere bene e poi invece... Nel lavoro non fatevi guidare dall'impulsività nell'affrontare una questione a carattere finanziario. Prendete tempo prima di muovervi.