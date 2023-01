Secondo l'oroscopo del 14 gennaio i Pesci possono compiere dei passi importanti. I Leone sono un po' troppo indecisi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: siete un po' indecisi in questo periodo. Se non sapete bene in che direzione andare, forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere. Non prendete delle decisioni troppo affrettate.

11° Toro: secondo le previsioni dell'Oroscopo del giorno 14 gennaio, i nati sotto questo segno dovrebbero essere un po' più previdenti. Spesso vi gettate a capofitto nelle cose senza essere certi di ciò che state facendo.

10° Scorpione: buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. In amore potrebbe nascere qualche malinteso, cercate di non trarre delle conclusioni troppo affrettate.

9° Cancro: giornata piena di impegni quella odierna. Ad ogni modo, cercate di non stancarvi troppo. Ricordate che dovete anche imparare a prendervi cura un po' di più di voi stessi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: in amore potreste essere un po' insoddisfatti. Se così fosse, cercate di essere onesti, dapprima con voi stessi. Dal punto di vista professionale bisogna essere intraprendenti.

7° Gemelli: dovete essere un po' più determinati. Se le persone che vi circondano notano in voi troppe insicurezze, potrebbero finire per non darvi molta fiducia.

Anche in amore ci vuole coraggio e sicurezza.

6° Vergine: se avete ricevuto una delusione di recente, adesso è il momento di tirare le somme e ricominciare. Non perdete tempo pensando e rimuginando su cose che non meritano la vostra attenzione.

5° Acquario: le stelle promettono bene. Secondo l'oroscopo del 14 gennaio, i nati sotto questo segno sono in procinto di compiere un grande passo.

Cercate di non essere troppo litigiosi in amore.

Oroscopo segni fortunati del 14 gennaio

4° in classifica Ariete: a volte non serve andare molto lontano per trovare l'armonia. Essa è nascosta nelle piccole cose e, soprattutto, in quelle essenziali, che non dovrebbero mai mancare.

3° Bilancia: siete molto intraprendenti in questo periodo.

Cercate di lottare fino in fondo per riuscire a realizzare dei sogni che avevate lasciato nel cassetto a prendere polvere. Non rinunciate alla vostra felicità.

2° Sagittario: le stelle sono favorevoli, quindi, è il caso di osare. Mettetevi in gioco, sia in amore sia nel lavoro, e cercate di non concedere agli altri la possibilità di decidere della vostra vita.

1° Pesci: buon momento per quanto riguarda l'amore. I single potrebbero rimanere piacevolmente colpiti da qualcuno di inaspettato. Le coppie, invece, farebbero bene a consolidare il loro rapporto con un passo importante.