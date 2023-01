L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 16 gennaio. In analisi in questo contesto sono i segni della seconda sestina dalla Bilancia sino a Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 16 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 16 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La Luna di queste 48 ore favorisce tutte le iniziative per stare in buona salute, check-up compresi. Il periodo è ideale per sottoporsi a trattamenti naturali e terapie dolci per iniziare un ciclo di attività fisiche che non richiedono sforzi.

E poi non scordate che la miglior cura nei periodi di maggiore stress è il sonno notturno, in special modo per chi è nato sotto il segno della Bilancia.

Scorpione: ★★★★★. Lunedì tutto da dedicare alla casa, al lavoro e infine al meritato relax serale. A chi è in coppia la sensuale e dolce Luna promette momenti di estrema tenerezza, di grande passionalità e un trasporto emotivo in grado di far sognare anche i nativi meno romantici. Colpi di fulmine in arrivo per i single che hanno dalla loro parte anche un’ottima dose di socievolezza, disinvoltura e curiosità per i contatti umani.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 16 gennaio invita alla serenità interiore. Se il bisogno di sfidare colleghi e collaboratori sarà sostenuto dagli ideali in cui credete, avrete buone possibilità di successo.

Naturalmente dovete saper rispettare la diversità altrui e agire con la consapevolezza che siete voi i creatori delle situazioni che vi si presenteranno, nel bene e nel male. Idee geniali e propizi movimenti astrali per il settore dell'amore, del denaro e del tempo libero.

Oroscopo e stelle del 16 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Un lunedì da segnare in agenda per chi è nato in Capricorno, poiché le stelle regaleranno un crescendo di dolce espansività, una fase di grande comunicabilità, creatività ed equilibrio interiore. Se siete soli non lo rimarrete a lungo, perché Venere ce la sta mettendo tutta per farvi incontrare una persona capace di rubare i vostri intimi pensieri, il cuore e i sensi.

Audacia erotica nella vita di coppia che riporta in auge le emozioni dei primi tempi.

Acquario: ★★★★. Basta muoversi, spostarsi, viaggiare e con l’intraprendenza che vi contraddistingue puoi contare su incontri importanti sia per la sfera professionale che per quella sentimentale. Una sferzata di entusiasmo e fantasia portata dalle generose stelle di inizio settimana, vi spingerà a darvi da fare in ogni campo. Sarà un lunedì decisamente molto fortunato per tanti del segno: sfruttatelo a dovere!

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 16 gennaio, non vede troppo positivo il periodo. In questo momento avete bisogno di qualcosa che scuota la vostra quotidianità. Tenete lontana dalle vostre giornate la noia, che può diventare una seria nemica anche per tipi "pantofolai" come voi. Se proprio non volete cambiare stile di vita concentrate le vostre energie nel tempo libero. Costruite su misura un’attività o un hobby in cui rifugiarsi e da cui trarre energia vitale.