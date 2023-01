L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 17 gennaio. Una nuovo giorno sta per spuntare all'orizzonte: chissà cosa porteranno di buono le stelle di martedì? Lo scoprirete solo iniziando a togliere il velo all'oroscopo del giorno 17 gennaio. A voi il piacere di consultare il responso dell'Astrologia in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 17 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Martedì all'insegna del generale sottotono. Poco male. S non altro il periodo vi permetterà di potare eventuali "rami secchi" dell'albero della vita e magari anche di poter collocare nuovi alberi sul viale che hai deciso di percorrere.

Lasciare il vecchio per il nuovo è sempre un passo difficile: intanto iniziate a tracciare i contorni al futuro. Seppur non avendo l'appoggio pieno delle stelle, questo martedì qualcuno vi darà il coraggio e la determinazione necessari per fare quello che da tempo avete in mente di fare. Se le vostre scelte le aveste già fatte, allora godetevi il momento. Vita sentimentale presto (non ora) con felici sorprese.

Scorpione: ★★★★. Giornata abbastanza positiva in molti settori della vita. La vostra buona capacità di adattamento sarà la carta vincente per dribblare abilmente qualsivoglia ostacolo che potreste incontrare sul vostro cammino. Non sono molti gli intoppi o i disguidi si quali dover porre rimedio; diciamo che potrebbe trattarsi di quelle piccole noie che rendono più pepato il periodo, in gran parte basato sull'onda positiva della tenacia e della concentrazione.

Fate un piano di risparmio che vi consenta di avere il denaro al sicuro dalle destabilizzanti oscillazioni di mercato e occhio alle spese improvvise.

Sagittario: "top del giorno". L'oroscopo del 17 gennaio annuncia l'arrivo ella Luna nel segno. Tutto dovrebbe riuscire secondo le vostre aspettative. L'animo sarà leggero e la mente concentrata a materializzare i sogni, a guardare oltre i limiti consentiti dal perbenismo sterile.

Raggiungerete le mete più ambite con una facilità in grado di disarmare chiunque voglia mettervi i bastoni tra le ruote. Non fate il bastian contrario, ok? Non servirà insistere nel credere che non sia poi così fortunato questo periodo. Potreste pentirvi nei giorni futuri per non aver sfruttato tanta manna astrale.

Oroscopo e stelle del 17 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. I moti astrali di questo martedì faranno segnare un periodo di rinascita, donando riflessi pronti e forza decisionale. Una nuova armonia interiore vi spingerà ad aprirvi verso il mondo esterno e verso il prossimo. Questo atteggiamento aprirà tutte le porte che vorrete. Se avete già un nuovo amore è ora importante costruire il futuro e mettere le radici per dare un senso profondo alla vita affettiva. Vedrete che anche il partner la pensa come voi. Se siete in coppia fissa da tempo cercate di coinvolgere chi avete accanto nelle iniziative più importanti.

Acquario: ★★★★★. Le stelle del momento promettono buone chance per liberare il potenziale affettivo in un clima spensierato e ricco di interessanti opportunità.

Potreste fare nuove conoscenze, spaziare verso orizzonti più vasti del consueto, oppure anche innamorarsi di una persona incontrata durante un viaggio o uno spostamento quotidiano. Puntate sul dialogo e su modi spontanei per conquistare la persona che piace. Non usare tecniche meschine, soprattutto se avete la certezza che l'uomo o la donna in questione sia già impegnato sentimentalmente.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 17 gennaio, prevede un periodo in calo. In alcuni momenti della giornata la Luna in contrasto con il vostro segno riuscirà a mettervi di malumore. Invece di isolarvi, dedicate più tempo e particolari attenzioni a chi vi vuole bene, lasciando emergere quei lati insospettabili del vostro carattere. Nel bene e nel male, imparate a essere voi stessi, non la persona che gli altri vogliono che voi foste, ok? Prudenza con il denaro e con gli acquisti importanti: valutate più di una opzone.