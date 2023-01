Secondo l'oroscopo del 17 gennaio, i Toro dovrebbero essere un po' più riflessivi. Per gli Acquario si prospetta un periodo molto positivo.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: ci vuole ritmo e motivazione per riuscire a stare al passo con i tempi. Le stelle vi esortano a essere un po' più riflessivi in amore se non volete rischiare di farvi male.

11° Bilancia: siete piuttosto indecisi su una decisione da prendere. Ci sono delle soddisfazioni in arrivo per voi, ma cercate di avere pazienza. In amore c'è bisogno di essere più presenti.

10° Vergine: le stelle vi invitano a darvi da fare e a essere piuttosto intraprendenti. In ambito professionale è necessario rivalutare alcuni progetti, forse non è tempo di osare troppo.

9° Pesci: prestate attenzione alle persone con le quali vi relazionerete. L'Oroscopo del 17 gennaio vi invita a tenere gli occhi aperti, meglio non raccontare i vostri più reconditi segreti a tutti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: cercate di essere meno chiusi nei rapporti con le altre persone. Spesso tendete a chiudervi in voi stessi per paura che gli altri possano conoscere davvero chi siete.

7° Cancro: l'oroscopo del 17 gennaio invita i nati sotto questo segno a essere un po' più determinati, ma meno schematici.

Vivete un po' di più alla giornata, senza pensare troppo alle conseguenze.

6° Scorpione: siete molto precisi e meticolosi nel lavoro e questo potrebbe condurvi verso soddisfazioni importanti. Cercate di pensare un po' anche a voi stessi e ai vostri bisogni.

5° Sagittario: siete molto propositivi in questo periodo. Ci sono molte cose a cui badare e questo potrebbe essere un momento decisivo dal punto di vista professionale.

Attenzione alle decisioni che prenderete.

Oroscopo segni fortunati del 17 gennaio

4° in classifica Ariete: giornata un po' controversa dal punto di vista emotivo. Cercate di essere un po' più distaccati da certe situazioni, altrimenti finirete per essere travolti. In ambito professionale è un ottimo momento.

3° Gemelli: lasciatevi andare in amore.

Le emozioni sono fatte per essere vissute appieno, altrimenti finite per sentirvi intrappolati. Giornata molto interessante dal punto di vista professionale.

2° Leone: le previsioni dell'oroscopo del giorno 17 gennaio vi esortano a non guardare indietro. In questo periodo c'è un gran bisogno di determinazione e di attitudine alla facile risoluzione dei problemi, specie nel lavoro.

1° Acquario: quando vi ponete un obiettivo, difficilmente qualcuno o qualcosa può farvi cambiare idea. Siete molto entusiasti per un nuovo progetto o una notizia ricevuta da poco.