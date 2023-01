L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 18 gennaio. In analisi la giornata di mercoledì, in questo caso messa a confronto con i segni della seconda tranche zodiacale. Allora, vogliosi di mettere in chiaro quali saranno i segni fortunati e quelli additati dall'Astrologia con probabili difficoltà?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 18 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 18 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★.

In arrivo due giorni abbastanza critici. Ad avere la peggio saranno i settori legati alla famiglia e al matrimonio in generale, con il lavoro osservato speciale. L'aggressività sarà difficile da controllare, i giudizi saranno affrettati e le iniziative quasi sicuramente inopportune e inappropriate. La saggezza che avete acquisito negli ultimi tempi dovrebbe portarvi a decidere di non agire d'impulso. Seguite i progetti già in corso e temporeggiate su eventuali scelte impegnative. Da giovedì invece tutto o quasi andrà sicuramente meglio di adesso.

Scorpione: ★★★★. Alla ricerca di un po' di sano relax. In ambito familiare nel frattempo cercate di non esporvi troppo per difendere un componente: lasciate che si prenda le sue responsabilità.

Non è difficile trovare l'intesa tra le mura domestiche, soprattutto se cercaste una favorevole complicità su tutto ciò che concerne la vita quotidiana. Non è sempre indispensabile ricavare un vantaggio da ciò che si fa. Può essere molto più appagante essere premiati nel piacere che si prova nel fare le cose. E questo voi lo sapete molto bene.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 18 gennaio promette una giornata di pieno relax, ossia davvero molto positiva. La Luna nel segno regalerà due splendidi giorni d'amore. Le stelle poi vi renderanno sensibili, dolci, sensuali e maliziosamente imprevedibili, ovviamente ben predisposti a godere dei piaceri della vita. Lasciate che cresca in voi il desiderio di vivere intensamente il rapporto di coppia, fate in modo che aumentino l'ardore e il coinvolgimento emotivo.

Se siete single, indirizzate i vostri approcci verso chi sollecita la vostra ammirazione e non alla persona che fa tanto la difficile.

Oroscopo e stelle del 18 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Ottimo il comparto amore. Se siete stati fiscalmente responsabili, avete tenuto tutte le ricevute, comparato i prezzi e risparmiato ogni mese, oggi è tempo di fare un pò di spese folli. Cercate di tentare qualche passo in una nuova dimensione, dove siete certi di potervi tuffare e immergervi completamente, senza lasciare fuori un millimetro di voi stessi. In questi giorni vi sentite particolarmente dinamici e perfino effervescenti, non potranno sfuggirvi ottime opportunità che sarete pronti a captare.

I vostri amici non vi faranno mancare il loro saldo appoggio e saranno a vostra disposizione.

Acquario: ★★★★. Contrariamente a martedì, da questo mercoledì la routine vi andrà particolarmente stretta. Potreste essere tendenti alla malinconia, specie se trascorrerete parte della giornata nell'ambiente abituale. A rischio la serenità familiare e il rapporto con il partner fisso. Per evitare complicazioni nella vita coniugale guardatevi dalle avance di una persona insistente, anche se il suo fascino vi intriga molto. Insomma, potrebbe essere davvero una giornata un po' caotica, ma già da domani vi rifarete. La password per entrare in contatto con la serenità è: sdrammatizzare.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 18 gennaio, indica una normalissima giornata di gennaio.

Risollevate il morale con pensieri di serenità. Solo così riuscirete a sfuggire allo stress causato da alcune asperità astrali. Non vi arrabbiate per un appuntamento mancato. Eventuali contrattempi possono essere superati grazie al sostegno di un amico Ariete o di un gentilissimo collega Bilancia. Nell'ambiente di lavoro o di studio non dar adito a malintesi e sii prudente con le confidenze.